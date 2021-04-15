في أول ظهور له بعد براءته.. جلال الزين يكشف السبب الحقيقي لانتحار زوجته!

كشف الفنان العراقي جلال الزين، تفاصيل انتحار زوجته نور كاظم لأول مرة منذ وفاتها قبل 7 أشهر، والسبب الحقيقي الذي دفعها لذلك.

عائلتها سبب انتحارها

وفي أول ظهور له بعد خروجه من السجن عقب إعلان براءته، قال جلال الزين: “زوجتي كانت منقطعة في علاقتها مع أهلها بسبب اعتراضهم على زواجنا”.

وأضاف جلال الزين في مقابلة تلفزيونة عبر برنامج ”زوروني كل سنة مرة“ على قناة “السومرية”: “زوجتي كانت تقيم معي في حياة زوجية سعيدة لدرجة أنه أصبح لها هدف في الحياة بعد زواجنا على العكس مما كانت عليه سابقا”.

وتابع جلال: “فترة تعارفي أنا وزوجتي استمرت عامين، ولم أطلبها من منزل عائلتها، بس تزوجنا برغبتها كونها ليست قاصر، وكانت تبلغ من العمر 26 عاماً”.

هذا ماحدث ليلة وفاتها

وأشار جلال إلى أن زوجته الراحلة رغبت في إحدى المرات بأن تقابل عائلتها، لكنهم رفضوا خاصة والدتها، مضيفاً: “كنت أنا موافقا على تلك المقابلة

وتواصلت مع شقيقتها لتنظيم اللقاء ولكن المحاولات باءت بالفشل، وهو ما تسبب في حزنها قبل انتحارها بأيام قليلة”.

وتحدث الزين عن كواليس وتفاصيل ليلة انتحار زوجته، وقال: “في أحد الأيام، عدت إلى المنزل في ساعات الفجر حيث كنت أتدرب تمهيدا لإحياء إحدى الحفلات، ووجدتها مستيقظة وكانت تبكي لأن أهلها رفضوا مقابلتها”.

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وتابع: “قمت بتهدئتها، وأكدت لها أننا سنذهب سوياً يوم الجمعة إلى منزل عائلتها، وذهبت مع شقيقي بلال لإحضار الطعام من الخارج ثم تلقيت اتصالا من شقيقي الآخر يخبرنا بأن زوجتي انتحرت بطلق ناري”.

واستطرد: ” عدت إلى المنزل فوراً، فوجدتها غارقة في الدماء، فاتجهت بها إلى المستشفى ولفظت أنفاسها الأخيرة هناك”.

براءة جلال الزين

وكانت محكمة تحقيق الكرخ في العاصمة العراقية بغداد، قد قضت ببراءة جلال الزين من التهم الموجهة إليه، بشأن انتحار زوجته.

ولم تثبت التحقيقات ضلوع الزين بالحادثة. وقال مصدر قضائي إنّ ”الأدلة لم تكن كافية، لإدانة الزين“، مشيرًا: إلى أن ”تنفيذ القرار سيتم بعد تنفيذ الإجراءات الروتينية“.

تفاصيل انتحار زوجة الزين

وفي أكتوبر 2020، أقدمت زوجة الفنان العراقي جلال الزين على الانتحار داخل منزلهم في حي المنصور بالعاصمة بغداد .

وذكرت وسائل إعلام عراقية حينها أن زوجة الفنان جلال الزين وتدعى نور كاظم أطلقت النار على نفسها بواسطة بندقية كلاشنكوف .

كما تبين أن الرصاصة أصابت منطقة الصدر في جسد زوجة الفنان العراقي.

زواج عرفي وليس شرعي!

وفي حينه، ذكرت صحف أخرى أن زواج الفنان بالفتاة عرفياً وليس شرعياً، وتم ضبط السلاح مع ظرف فارغ واحد.

كما ونشر ناشطون فيديو من داخل الغرفة التي انتحرت فيها زوجة الفنان العراقي، ويظهر اختراق رصاصة الحائط، ودماء الزوجة على الأرض .

بالفديو 🎖دار زوجة المطرب جلال الزين بعد انتحارها بطلقة بندقية كانت متروكة في المنزل الكائن بمنطقة المنصور . pic.twitter.com/97C0jU8a0Y — الاعلامية ميس الشمري (@CwQlxE) October 20, 2020

كما تداول ناشطون حينها مقطع فيديو قالوا إنه يُظهر إحراق عشيرة زوجة الفنان العراقي جلال الزين منزله بعد انتحارها بداخله عبر إطلاق النار على نفسها من سلاح كلاشينكوف .

وبيّن الفيديو تصاعد دخان كثيف من المنزل بعد إضرام النار فيه، بينما تحاول طواقم الإطفاء اخماد الحريق .

وذكر معلقون أن فيديو حريق المنزل قديم ولا علاقة له بجلال الزين .

وقال متابعون إن الفنان هارب من اهل زوجته، فيما يعتقد ذووها أنه السبب في انتحارها.

كما تداول البعض أنّ العلاقة بين الفنان وزوجته لم تكن مستقرة، بسبب معارضتها لغناء الزين في النوادي الليلية، وبأنّه عليك الاكتفاء بحفلات الأعراس.

من هو جلال الزين؟

يذكر أن جلال يعيش في حي المنصور وهو من أرقى الأحياء بمدينة بغداد العاصمة، وولد في عام 1989.

وبدأ الزين الغناء منذ الصغر وكان في صباه يغني في حفلات المدرسية وحتى اشتهر بصوته الجميل ولمع نجمه بعد ذلك في ساحة الفن العراقي .

تخرج الزين من جامعة بغداد في كلية الفنون الجميلة تحديدا ولم يعمل أبداً، بل تفرغ للغناء، وبدأ يغني في الملاهي الليلية والنوادي وأصبح من كبار نجوم الطرب المعروفين في بغداد .

ارتبط اسم جلال الزين باسم الشاعر الغنائي المعروف قصي عيسي الذي كتب له معظم أغانيه، كما أن له أغاني كثيرة تعتبر من التراث العراقي ، ومن أغانيه “احبك موت، ملك الموت، مثل قبري،انا مو ولهان،ورطة، طارت،ياعلة”.

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