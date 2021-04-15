بطلتها وافدة إثيوبية.. جريمة مروعة هي الأولى من نوعها بالكويت خلال شهر رمضان

شهدت دولة الكويت حادثة بشعة ومروعة هي الأولى من نوعها خلال شهر رمضان المبارك، حيث فارقت وافدة هندية الحياة على يد زميلتها الوافدة الإثيوبية والتي انهالت عليها طعنا حتى الموت.

وفي التفاصيل التي نقلتها صحيفة “الأنباء” المحلية فقد شهدت منطقة “عبدالله المبارك” جريمة قتل هي الأولى من نوعها في رمضان.

وافدة إثيوبية تقتل زميلتها

حيث أقدمت وافدة إثيوبية على قتل زميلتها وهي هندية الجنسية طعنا بالسكين.

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إلى ذلك ووفق مصدر أمني فقد أوقفت أجهزة الأمن الوافدة المتهمة وتم التحفظ على أداة الجريمة واقتيادها إلى جهات التحقيق. للوقوف على ملابسات ارتكابها لجريمة القتل.

وفي الاعترافات الأولية قالت المتهمة إن الواقعة حدثت بسبب مشكلات فيما بينها وبين الضحية.

كما لفت المصدر الأمني إلى أن عمليات وزارة الداخلية تلقت نحو الخامسة والنصف بلاغا من مواطن أفاد فيه بأن خادمته الهندية. قُتلت بواسطة زميلتها الاثيوبية.

وعلى الفور سارع رجال الأمن إلى موقع البلاغ، برفقة فريق من المباحث الجنائية لتتم السيطرة على القاتلة ونقل الجثة للطب الشرعي.

جرائم سابقة خلال أقل من 10 أيام

وجدير بالذكر أن هناك 3 جرائم مماثلة شهدتها الكويت خلال أقل من 10 أيام.

إذ أقدم مصري على قتل مواطنه في خيطان، كما قتل شخص من فئة البدون مواطنا في كبد.

وأقدم أيضا مواطن هندي قتل مواطنه في الأحمدي.

جريمة شنيعة لوافد مصري و“قطع الحلوى” فضحته

ويشار إلى أنه في مارس الماضي تمكنت إدارة مكافحة المخدرات الكويتية، من ضبط كيلو وربع من مخدر الحشيش، أثناء محاولة. وافد مصري تهريبها إلى داخل البلاد بحيلة شيطانية خبيثة.

وبحسب ما قالت وسائل أنباء كويتية، فإنه جرى ضبط المخدرات بعد أن قام بتهريبها وافد مصري من لندن عن طريق الشحن الجوي.

كما وثق مقطع فيديو نشرته وزارة الداخلية الكويتية، كيفية العثور على المواد المخدرة، وهي مغلفة كقطع حلوى فاخرة.

وبعد أن تم فتحها تبين بأنها قطع من مخدر الحشيش.

وتفاعل عديد من المغردين عبر موقع تويتر حينها مع حادثة إلقاء القبض على الوافد المهرب للمخدرات.

فيما اعترض آخرون على ذكر اسم جنسية الوافد، وقال أحد المغردين مؤيداً لعملية كشف محاولة التهريب. “أوف كيلو وربع، وجه مفكر. كانت البلد راح تندمر بسبتها، ثني عضلات اليد قواهم الله حماة الوطن”.

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