تفوق ممتلكات الملكة إليزابيث.. “الغارديان” تكشف حجم ثروة محمد بن راشد في بريطانيا

كشفت صحيفة “الغارديان” البريطانية في تقرير خطير لها عن حجم ثروة محمد بن راشد وممتلكاته في بريطانيا والتي اتضح أنه متضخمة بشكل فاحش حتى أنها تزيد عن حجم ممتلكات الملكة إليزابيث الثانية نفسها.

ثروة محمد بن راشد

التحقيق الذي أعده ديفيد كون وهاري ديفيس وسام كاتلي، للصحيفة ذكر أن ابن راشد، بنى إمبراطورية أراض وعقارات بمساحة. 40 ألف هكتار أو ما يعادل 100,000 فدان، ما يجعله أكبر ملاكي الأرض في بريطانيا.

ثورة محمد بن راشد قصور واسطبلات ومزارع ومراكز تدريب الخيول

ووفق “الغارديان” تتراوح العقارات التي يملكها حاكم دبي وعائلته من القصور إلى الإسطبلات ومراكز تدريب الخيول في نيوماركت.

إلى البيوت الحجرية البيضاء في المناطق الراقية بمدينة لندن ومناطق واسعة بما فيها مزرعة إنفريت ومساحتها 25,000 هكتار. في الهضاب الأسكتلندية.

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وقالت الصحيفة إنها توصلت إلى ممتلكات الشيخ آل مكتوم بالعودة إلى مكتب السجل العقاري البريطاني.

ورغم ذلك فإن حجم الأراضي التي يملكها ابن راشد غير معروف بشكل دقيق، لأن معظم البيوت والأراضي التي تعود إليه يملكها. عبر شركات مسجلة في الخارج بالملاجئ الضريبية في كل من “غيرنزي” و”جيرسي”.

وهو ما يطرح أسئلة حول الحجم الكبير من الأراضي المملوكة في بريطانيا وإن كانت عقود بيعها مصممة لتجنب دفع الضريبة.

ورفض محامي عن ابن راشد تأكيد التفاصيل عن ممتلكات الشيخ أو الشركات التي تملك أراضي باسمه.

وقال للصحيفة إن الشؤون المالية له هي خاصة وسرية. ولكن المحامي نفى أن تكون العقارات التي يملكها الشيخ مسجلة عبر شركات. في الخارج، أو أن عقود بيعها مصممة لتجنب دفع الضرائب في بريطانيا.

إلى ذلك استطاعت الصحيفة بناء صورة عن ممتلكات الشيخ في بريطانيا من خلال منظمة الشفافية الدولية.

والكشف عن أنه يملك ما حجمه 40,000 هكتار تمثل سلطته وتأثيره في بريطانيا.

وتضع العقارات آل مكتوم بين أكبر ملاك الأراضي في بريطانيا متجاوزا ما تملكه الملكة حسب غاي شرابسول، الخبير في ملكية الأراضي ببريطانيا.

مزرعة لونغ كروس

“الغارديان” ووفق ترجمة “عربي21” قالت إن محمد بن راشد اشترى مزرعة لونغ كروس عام 1976 بمبلغ 75 مليون جنيه إسترليني. وأصبحت معروفة لأن ابنته الشيخة شمسة حاولت الهروب منها قبل 21 عاما.

وفي العام الماضي كشف قرار في المحكمة، وبناء على ميزان الاحتمالات ومعيار الإثبات المدني، أن الشيخ محمد أمر باختطاف شمسة. من كامبريدج وقد نقلت إلى عقار آخر يملكه قرب دالام هول ومن هناك نقلت إلى دبي حيث لا تزال رهينة.

قصر “وودهي” ضمن ثروة محمد بن راشد

وفي حزيران/ يونيو وبعد ثلاثة أشهر من صدور الحكم اشترت نفس الشركة في غيرنزي والتي اشترت لونغكروس وهي “سميتش بروبرتيز”. قصر “وودهي” في منطقة ساري بمبلغ 13 مليون جنيه إسترليني.

وهو عبارة عن كتلة هائلة مطلية باللون الأبيض بمدخل من الأعمدة الكلاسيكية، ويقدم كما جاء في عرض بيعه أنه “قصر فخم. مع عشرة أجنحة نوم وعدد من غرف المعيشة وغرف الترفيه وقاعة سينما وحفلات وحمام سباحة”.

وأقيم على 10 هكتارات ويبعد أربعة أميال عن أسكوت حيث يشارك في السباقات لخيوله من إسطبلات “غودولفين”. وتعلق بأن ممتلكات الشيخ محمد في نيوماركت، معروفة.

خاصة أن فيها مقرات إسطبلاته “غودولفين” ومنها ترى خيوله وهي تتدرب في المساحات المفتوحة.

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لكن ما لا يعرف هي ملكيته لعدد من العقارات الخاصة في بعض المناطق الراقية في لندن: نايتسبريج، بيلغريفيا وكيزنغتون.

أملاك دوق ويسمنستر

وفي 2013 اشترت واحدة من شركاته عقارا في بيلغريفيا وبساحة إيتون التاريخية، وكان من أملاك دوق ويسمنستر، بمبلغ 17.3 مليون جنيه إسترليني.

وفي 2018 اشترى “روتلاند هاوس” وهو مبنى من ستة طوابق في نايتسبريج، وكان محلا للاهتمام الإعلامي حيث دفع ثمنه مبلغا. ضخما وهو 61.5 مليون جنيه إسترليني.

وكذا الربح الذي حققته كريستيان كاندي التي أشرفت على تطوير العقار وزودته بحمام سباحة أرضي وحوض سمك وسينما.

ولا تعرف هوية المالك في ذلك الوقت لأن الشركة التي اشترته “ليزيوم ليمتد” مسجلة في جيرسي، وهي ملجأ ضريبي لا يتم فيه. الكشف عن هوية المستفيدين أو المالكين.

وقامت الصحيفة بالتحقيق ووجدت أن “ليزيوم ليمتد” تملك “وارين تاورز” الذي يعتبر أهم أملاك الشيخ في نيوماركت ويطل على ملعب التدريب لخيوله.

الأميرة هيا بنت الحسين و محمد بن راشد

وتعلق الصحيفة بأن بروز الشيخ محمد في بريطانيا والإمارات زاد من تأثيره داخل المؤسسة البريطانية.

وفي ذروة القضية التي رفعتها زوجته الأميرة هيا الحسين، زعمت فيها أن شرطة كامبريدج شاير أوقفت التحقيق في اختطاف. ابنته الشيخة شمسة بعد تدخل نيابة عن الشيخ أمام الحكومة البريطانية.

ورفضت وزارة الخارجية والكومنولث التي تنكر أنها تدخلت في الموضوع، الكشف عن المعلومات التي تحتفظ بها قائلة إن فعل. هذا سيؤثر على قدرة الحكومة البريطانية على الترويج وحماية المصالح البريطانية عبر علاقتها مع الإمارات العربية المتحدة.

دالام هول

وعلى الخريطة فإن العقارات التي اشتراها الشيخ عبر شركة “أرات إنفستمنت ليمتد” المسجلة في غيرنزي تبدو وكأنها نصف بلدة.

وفي 1981 اشترى الشيخ “دالام هول” المقام على مساحة 63 هكتارا ثم أضاف إليه في 1994 مولتون بادوك. وبالإضافة إلى هذه يظهر السجل العقاري أن شركة “أرات إنفستمنت ليمتد” تملك 100 عقار آخر بما فيها بيوت عادية حول البلدة.

وفي 2019 كشف “جوكي كلاب” عن رسم شخصي للشيخ محمد لتكريمه على خدماته لسباقات الخيول واقتصاد البلدة وأعمال أخرى بما فيها تمثال للملكة و”من حسن حظنا أن اتخذ نيوماركت مركزا لإمبراطورية السباقات التي يملكها” قال النادي.

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