الإمارات تهنئ إسرائيل بذكرى احتلال فلسطين وتتمنى للإسرائيليين قضاء أوقاتا سعيدة!

في خطوة أثارت موجة غضب عارمة على المستوى العربي، هنأت سفارة الإمارات لدى الاحتلال الإسرائيلي، مساء الخميس، الإسرائيليين بما يسمى “عيد الاستقلال”، وهو ذكرى احتلال الأراضي الفلسطينية.

سفارة الإمارات وشكر نتنياهو

وفي هذا السياق نشرت سفارة الإمارات في تل أبيب، تغريدة قالت فيها ما نصه: “نتمنى لمواطني دولة إسرائيل عيد استقلال سعيدا”.

שגרירות איחוד האמירויות בישראל מברכת את אזרחי מדינת ישראל, יום העצמאות שמח! pic.twitter.com/Y05OOSPOaI — UAE Embassy in Israel (@UAEinIsrael) April 15, 2021

وأثارت التغريدة موجة غضب واسعة بين النشطاء العرب، الذين شنوا هجوما عنيفا على محمد بن زايد حاكم الإمارات الفعلي، وفتحه. باب التطبيع على مصراعيه في المنطقة.

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من جانبه علق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على تهنئة الإمارات وقال: “شكرا لكم من جميع مواطني إسرائيل”.

תודה מכל אזרחי ישראל! https://t.co/fgJu8uuLTc — Benjamin Netanyahu (@netanyahu) April 15, 2021

ويشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يحتفل بذكرى ما يسمى “يوم الاستقلال” في 5 أيار/ مايو من كل عام حسب التقويم العبري. (يوافق 15 نيسان/ أبريل هذا العام).

ويؤرخ هذا التاريخ لذكرى تأسيس دولة احتلال على أنقاض الأرض الفلسطينية عام 1948، وهو ما يطلق عليه الفلسطينيون “يوم النكبة”.

وجدير بالذكر أنه وبعد عقود من الرفض الرسمي لأي علاقات علنية مع إسرائيل، شهد العام المنصرم تسارعا في إعلان التطبيع.

وذلك بدءا بالإمارات في 13 أغسطس/آب الماضي، ومرورا بالبحرين في 11 سبتمبر/أيلول الماضي.

ثم السودان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وصولا إلى المغرب في 11 ديسمبر/كانون الأول الماضي.

سياحة البغاء

وقبل ذلك كشفت وسائل إعلام إسرائيلية النقاب عن توجّه السياح الإسرائيليين إلى دبي التي وصفتها بـ”عاصمة البغاء والدعارة في العالم”.

وتشير تقديرات قيادة الشرطة الإسرائيلية إلى أن أعضاء من عصابات الجريمة المنظمة من تل أبيب ومركز البلاد، ضالعون في. إدارة نوادي البغاء والدعارة في دبي إلى جانب شركاء محليين.

وبحسب الشرطة الإسرائيلية، فإن الحديث يدور عن نشاط وتعاون لعصابات الجريمة المنظمة من البلدين، عبر شركات وهمية تروج. لبيع رزم السياحية والاستجمام من إسرائيل إلى الإمارات على وجه التحديد.

وتشمل الرزمة الإقامة 4 ليال في دبي وتأشيرة دخول بمبلغ 1200 دولار، ولا يشمل المبلغ تكاليف نوادي الدعارة والبغاء التي. قد تصل إلى ما بين ألف وألفي دولار للفرد.

محرقة اليهود “الهولوكوست”

فاجأ ناشطون إماراتيون، العالمين العربي والإسلامي، وذلك بعد إقامتهم مراسم إحياء ذكرى “المحرقة النازية” لليهود “الهولوكوست”.

وجاء ذلك، وفق مقطع فيديو رصدته “وطن”، وبالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في إسرائيل، في فعالية تعد الأولى من نوعها. في بلد عربي.

وشارك في المراسم 6 ناشطين إماراتيين، أضاؤوا 6 شمعات ترمز إلى 6 ملايين ضحية في المحرقة.

كما قدم المغني الإسرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي، أغنية “نسيج إنساني واحد” في إصدار خاص للمناسبة.

إسرائيل في الخليج

وتعليقاً على الحدث، قالت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “اضاء ناشطون اسرائيليون واماراتيون. ستة شموع في الامارات العربية المتحدة”.

وأشارت الصحفة، إلى أن ذلك “تخليداً لذكرى الملايين الستة في أصعب كارثة بشرية المحرقة النازية”. مضيفةً: “نقف معاً ضد التطرف، لن ننسى!”. وفق تعبيرها.

المحرقة النازية

والمحرقة النازية أو ما يعرف بالهولوكوست هي إبادة جماعية وقعت خلال الحرب العالمية الثانية قتل فيها ما يقرب من 6 ملايين يهودي أوروبي. على يد النظام النازي بزعامة أدولف هتلر.

ويقول مؤرخون إن 5 ملايين شخص من غير اليهود قتلوا أيضا خلال عمليات القتل الجماعي في جميع أنحاء ألمانيا النازية. والمناطق المحتلة من قبل ألمانيا في أوروبا.

تبادل المعلومات بين الإمارات وإسرائيل

وفي سياق منفصل، قال رئيس الأمن السايبراني في الإمارات، محمد حمد الكويتي، إن بلاده وإسرائيل تبادلتا معلومات استخباراتية. مرتبطة بالأنشطة السايبرانية لحزب الله.

وأوضح الكويتي، لصحيفة “هآرتس” العبرية، إن ذلك يأتي في إطار التعاون المتنامي بين الدولتين، وذلك في إشارة منه إلى الهجوم الذي نفذته مجموعة تطلق على نفسها “Lebanese Cedar”.

وحسب ما نقلته الصحيفة العبرية، فإن هذا الهجوم الذي اكتشفته شركة دفاع سايبراني إسرائيلية، شهد استخدام المجموعة. برمجيات وتقنيات مرتبطة بالقراصنة التابعين لحكومة إيران.

ووفق الصحيفة، فإن ذلك من أجل اختراق خوادم في الولايات المتحدة وبريطانيا ومصر والأردن ولبنان وإسرائيل. ومناطق الضفة الغربية التي يسيطر عليها الفلسطينيون.

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