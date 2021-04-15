“أغلقوا الباب عليه” .. سيرجو راموس يتعرض لعزلة انفرادية من أطفاله في المنزل

كشفت زوجة اللاعب الإسباني وقائد فريق ريال مدريد الإسباني “سيرجيو راموس” 35 عامًا، عن العزلة الإنفرادية التي تعرض لها لاعب الفريق الملكي الإسباني. بعد تأكيد إصابته بفيروس كورونا. يوم الثلاثاء الماضي.

🚨 عاجل | سيرخيو راموس مصاب بفايروس كورونا. pic.twitter.com/oAVKfuWdon — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 13, 2021

أغلقوا الباب

كما وقالت عارضة الأزياء الإسبانية وزوجة اللاعب سيرجيو راموس “بيلار روبيرو”. في مقابلة معها عبر البرنامج التلفزيوني الإسباني الشهير”El Hormiguero”.

سيرخيو راموس من داخل الحجر الصحي. 💪🏻 pic.twitter.com/j8oPkX7xmm — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 15, 2021

قائلةً: “سيرجيو في غرفة مغلقة، الذي حدث أن الأطفال أغلقوا الباب عليه من الخارج، ولم نتمكن من العثور على المفتاح”.

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وأردفت زوجة راموس، ” حتى الآن الأمور جيدة، وأنا والأولاد بخير، اختباراتنا سلبية. فقط أنا مستاءة قليلا لأنني لا أستطيع الخروج إلى الشارع”.

مشاركات راموس مع ريال مدريد

كما وشارك المريكادو راموس في 15 مباراة مع الفريق الملكي الإسباني خلال منافسات الموسم الجاري. نجح من خلالها من تسجيل هدفين.

بيريز وراموس

ووفقًا للمعلومات التي أوردها من البرنامج الإسباني الشهير ” الشيرنجيتو”، عن توجيه رئيس رئيس ريال مدريد “فلورنتينو بيريز” 73 عامًا. لراموس قائلاً: ” سنخطط للموسم القادم بدونك”. كما ورد قائد ريال مدريد الإسباني راموس، قائلاً: ” افعل ذلك”.

مقتطفات لـ راموس من مباراتي

الكلاسيكو 2007 الذهاب لعب ظهير والاياب لعب قلب دفاع لاحظوا عدد الكرات التي افتكها من ميسي ورونالدينهو لكن المتصيدين يبون راموس يواجههم في مليار لقطة ويقطعها كلها واذا انسحب كم مرة منهم قالوا اوووه اهانوا كرامته ثقة وشخصية راموس بعمر 21 قليل تحصلها pic.twitter.com/0FG5E4lXcd — سلطان (@su6an_1) April 9, 2021

كشفت إدارة ريال مدريد الإسباني يعلن عن إصابة قائد الفريق الإسباني “سيرجيو راموس” 35 عاماً، في بيان صحفي لها نشر على حسابها الرسمي عبر مواقع التواصل الاجتماعي وغيابه لمدة شهر كامل عن الملاعب.

كما وأوضحت إدارة فريق الريال، بأن اللاعب راموس قد أصيب في ربلة الساق الداخلية من ساقه اليسرى. وتحتاج لوقت طويل من أجل التعافي.

الغياب لشهر كامل

حيث من المقرر أن يغيب لمدة شهر واحد على الأقل. ليغيب عن المواجهات الحاسمة في دوري أبطال أوروبا أمام نظيره ليفربول الإنجليزي في يوم السادس من شهر إبريل/ نيسان الجاري. وكذلك الإياب في ال14 من الشهر ذاته.

تجاهل راموس لتجديد العقد

كما وكشف البرنامج “الشيرنغيتو” الإسباني الشهير في وقت سابق. عن تجاهل قائد فريق ريال مدريد الإسباني “سيرجيو راموس” 34 عاماً، على عرض إدارة ريال مدريد الأخير بخصوص تجديد عقد اللاعب داخل صفوف الفريق.

🚨 بيدريرول: بعدما رفض سيرخيو راموس عرض ريال مدريد، بيريز قال له: "سنخطط للموسم القادم بدونك" سيرخيو راموس رد عليه: "افعلها" pic.twitter.com/S5flxP01oZ — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 14, 2021

لسنة واحدة قادمة. في ظل قرب انتهاء عقده معر الريال. والذي سينتهي في شهر يونيو/ حزيران المقبل من العام الجاري.

الطريق مسدود

كما وبينت البرنامج الإسباني، بأن المفاوضات مع الميركادو سيرجيو راموس قائد فريق ريال مدريد الإسباني. اقترب إلى طريق مسدود. مع إدارة ريال مدريد الإسباني، واللاعب أقرب إلى الرحيل عن صفوف فريق ريال مدريد الإسباني نهاية الموسم الجاري.

عرض رئيس الريال بيريز على راموس

فيما لم يرد اللاعب الإسباني سيرجيو راموس. على عرض رئيس ريال مدريد ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً، على العرض الأخير من أجل تجديد عقده لمدة موسم واحد.

مع إمكانية تجديد عقده لسنة قادمة. والذي سيحصل من خلاله على نفس راتبه الحالي. مع تخفيض نسبة راتبه إلى 10%. لكن اللاعب لم يرد على ذلك إلى الآن.

🗣جوسيب بيدريرول (خوغونس):"راموس بعيد جدًا عن التجديد" pic.twitter.com/l0kwIYoVlN — Blancos Global (@Blancos_Global) April 15, 2021

مما أثار ذلك غضب إدارة الفريق “الملكي” الإسباني. في ظل حالة الصمت التي تخيم على اللاعب سيرجيو راموس. في عدم الرد.

ليعزز من خلال ذلك رغبته في الرحيل عن أسوار القلعة البيضاء. وسط الأنظار النوادي الأوروبية من أجل الحصول على خدمات اللاعب والتعاقد معه.

نهاية الشهر

وأردف البرنامج الإسباني الشهير، ” صبر رئيس فريق ريال مدريد الإسباني بيريز. لن يدوم طويلاً. بشأن التفكير العرض المقدم للاعب راموس. والذي سينتهي نهاية شهر مارس الجاري من أجل تجديد العقد”.

التقارير الإيجابية لراموس

فيما كشفت صحيفة ماركا الإسبانية في وقت سابق، أن المفاوضات مع قائد فريق ريال مدريد الإسباني سيرجيو راموس 34 عاماً، قد شهدت تغيراً إيجابياً. والمريكادو الإسباني قريب من الموافقة على عرض رئيس الريال ” فلورنتينو بيريز” 73 عاماً.

🇪🇸 ماركا | سيرخيو راموس لا يقضي وقتًا ممتعًا لا يحب قائد ريال مدريد والمنتخب الإسباني مشاهدة أي مباراة من المدرجات. • الآن هو يمر بوقت عصيب لا يلعب وعليه البقاء بعيدًا عن الملاعب، ولاسيما عندما يكون كل شيء على المحك. لاتسير الأمور معه على مايرام. pic.twitter.com/lbYPzzea9j — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 10, 2021

كما أفادت الصحيفة الإسبانية، أن رئيس فريق ريال مدريد ” بيريز”. قد عرض على اللاعب الإسباني راموس، بالتجديد لموسمين. مع خفض 10% من قيمة راتبه الأساسي.

راموس وعقده مع الريال

وقد لعب سيرجيو راموس منذ انتقاله إلى صفوف فريق الريال منذ قدومه عام 2005، بعد انتقاله برقم قياسي من فريق اشبيلية الإسباني، ليصبح قائداً للفريق الملكي الإسباني ومحققاً مع الفريق العديد من الألقاب على صعيد الدوري والأبطال وكأس السوبر وملك إسبانيا والأندية خلال مسيرته.

وقد بلغ قيمة العقد بين إدارة ريال مدريد الإسباني واشبيلية آنذاك، مقابل الحصول على خدماته بملغ 27 مليون يورو.

بيلار روبيو (زوجة راموس):سيرخيو يجلس في غرفة معزولة، ما يحدث الآن هو أن الأطفال أغلقوا الغرفة من الخارج ولا يمكننا العثور على المفتاح. [تضحك] pic.twitter.com/8sR7LB9y6O — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 15, 2021

حيث لعب في أكثر من مركز داخل صفوف فريق ريال مدريد خلال مشاركته في كافة المسابقات، كقلب دفاع وكلاعب وسط وفي الجناح الأيمن في بعض الأحيان، مسجلاً في أربع مواسم متتالية منذ بدايته مع الريال برصيد 20 هدفاً.

كما وسينتهي عقد اللاعب سيرجيو راموس. في شهر يونيو/ حزيران من العام الجاري 2021. فيما لم يتوصل بعد إدارة الفريق حتى الآن إلى اتفاق مع اللاعب لتجديد عقده.

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