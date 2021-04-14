هيا الشعيبي تكشف سرّ غيابها عن الشاشة في رمضان .. هل باتت منبوذة بعد المقطع الفاضح!

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي سرّ غيابها عن الشاشة في الموسم الدرامي لشهر رمضان الحالي 2021، وقالت إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب.

وقالت هيا الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إن الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيّ يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.

وذكرت أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.

وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب.

رسالة هيا الشعيبي الى حلا الترك

وكانت وجّهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة الى الفنانة البحرينية حلا الترك بعد قرار محكمة بحريني سجنها لمدة عام، وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.

وقالت هيا الشعيبي في رسالة بمناسبة يوم الأم وجهتها الى حلا الترك وقالت ان المبلغ الذي اخذته منى السابر من ابنتها لا يسوى شيء.

كما ابدت هيا الشعيبي استعدادها لأن تقوم برد المبلغ الى حلا الترك عن طريق حسابها البنكي مقابل الافراج عن والدتها .