هيا الشعيبي تكشف سرّ غيابها عن الشاشة في رمضان .. هل باتت منبوذة بعد المقطع الفاضح!

كشفت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي سرّ غيابها عن الشاشة في الموسم الدرامي لشهر رمضان الحالي 2021، وقالت إن البعض ابتعد عن تقديم عروض لها دون أن تعرف السبب.
وقالت هيا الشعيبي في مقابلة تلفزيونية إن الجمهور على مواقع التواصل الإجتماعيّ يسألها عن سبب غيابها عنهم وهي لا تعرف سبب عدم تلقيها عروضا كالعادة لتقديم برامج في رمضان.
وذكرت أنها لا تحب مطلقا أن تطرق الأبواب لتسأل عن سبب عدم الاستعانة بها أو استبدالها بغيرها.
وأضافت الممثلة الكويتية أنها ستظل موجودة مع محبيها من خلال صفحاتها على مواقع التواصل المختلفة ولن تغيب.
رسالة هيا الشعيبي الى حلا الترك
وكانت وجّهت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي رسالة الى الفنانة البحرينية حلا الترك بعد قرار محكمة بحريني سجنها لمدة عام، وذلك بعد أن قاضتها ابنتها بتهمة أخذ مبلغ مالي قيمته 200 ألف دينار بحريني.
وقالت هيا الشعيبي في رسالة بمناسبة يوم الأم وجهتها الى حلا الترك وقالت ان المبلغ الذي اخذته منى السابر من ابنتها لا يسوى شيء.
كما ابدت هيا الشعيبي استعدادها لأن تقوم برد المبلغ الى حلا الترك عن طريق حسابها البنكي مقابل الافراج عن والدتها .
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وقالت الشعيبي: “الدنيا يا حلا كما تدين تدان. وانتِ تعلمين غلاوتك عندنا، فلا تجعلينا نأخذ موقفا منك”.
واضافت الفنانة الكويتية: “ان الدنيا سلف ودين. وغدا تتزوجين يا حلا ويصبح لديكي ابناء فلا تسمعي من احد، وعليك الافراج عنها فورا، لانها سبب نجاحك، وليس لها ذنب في انكِ نشأتِ عند والدك، لان القانون احيانا اقوى من اي شيء”.
وقالت هيا الشعيبي: “انا خايف عليكي من غضب الله”.
هيا الشعيبي تنهار باكية
وأعادت قضية منى السابر والدة الفنانة البحرينية حلا الترك، ذكريات السجن للفنانة الكويتية هيا الشعيبي، ما جعلها تدخل في نوبة بكاء أثناء حديثها عن القضية.
وقالت هيا الشعيبي بفيديو جديد تابعته “وطن” عبر “سناب شات”، أن السجن أصعب تجربة قد يمر بها الإنسان. خاصة لو كان مظلوماً.
وأشادت هيا بما قالته الفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، وقالت:”اشتقت لك كثيراً يا زينب، وما قلتيه. عن حلا الترك صحيح، ولكن تبقى الأم أماً مهما حدث”.
وتابعت: “أنت مثلي، وحين مشينا في مجال الفن فكرنا بأمهاتنا وإخواننا وكيف نرد لهم الجميل، بدليل أن إخوتي يحبوني. جداً ولا يرضون لي الذل، لذلك ضحيت من أجلهم”.
وأضافت هيا: “السجن ليس جيداً في حق الأم، كيف تريدينها ألا تتكلم وهي قلبها يؤلمها لأن ابنتها ستدخلها. السجن؟ من جرب السجن سيشعر بها لأنه لا يوجد أصعب منه، خاصة حين يكون مظلوماً، فما بالك أن تضع الابنة أمها بالسجن؟ يا كبرها لدى الله”.
واقترحت هيا على حلا الترك أن تشتري عطراً لوالدتها وتهديها إياه، مضيفة: “أتمنى أن تبشرينا بشارة. تُسعد قلوبنا كلنا، لأنني أنا فعلًا قلبي يؤلمني لأنها أم، ولو كانت ابنتي بنفس الموقف لن أغفر لها، لماذا أفضح أمي؟”.
واختتمت هيا الشعيبي حديثها عن حلا الترك قائلة: “كلنا نعلم أنها مسكينة وضائعة وسط الأهل، لكن لا أضع. أمي في السجن، صعبة دخلة السجن، ليست هينة، وسنة بأكلمها لماذا؟ لأجل النقود!”.
وكانت محكمة كويتية قد أصدرت حكمها في الثالث من مارس وحسمت الجدل بقضية هيا مع المقطع الإباحي.
وقررت حينها محكمة الجنايات الكويتية، إخلاء سبيل الفنانة الشعيبي بكفالة مالية بقيمة 500 دينار.
وذلك بعد أن وجهت لها تهمة نشر مقطع فيديو خادش للحياء عبر حسابها في ”سناب شات“.
وأثار تصرف الفنانة الكويتية غضب الجمهور حيث اتهمها البعض بالاستعراض فقط، معتبرين أنها لو كانت حزينة فعلاً فإن “الحزن” لا يتم تصويره ونشره.
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