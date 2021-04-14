نيمار والبشرى السارة إلى عشاقه بعد تأهل باريس سان جيرمان

كشف المهاجم البرازيلي المتألق في صفوف باريس سان جيرمان “نيمار دا سيلفا” 29 عامًا. خلال تصريحات صحفية له. عقب تأهل فريق باريس سان جيرمان إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا.

والله غصب الواحد يستمتع باللي يقدمه نيمار pic.twitter.com/vxulRh5lG0 — Amr (@Amr21DS) April 13, 2021

ونجاحه في إقصاء حامل اللقب فريق بايرن ميوينخ الألماني “البافاري” بنتيجة مباراة الذهاب. عن بقائه في الفريق الباريسي خلال المواسم المقبلة.

العقد ليس مشكلة

كما وقال اللاعب البرازيلي نيمار. بعد المباراة في تصريحات صحيفة خرج بها عبر شبكة “ESPN”، قائلاً: ” سأبقى في فريق باريس سان جيرمان. حيث أن تمديد عقدي لم يعد أزمة ولم يعد مشكلة”.

نيمار ضد البايرن .. ممتع هذا البرازيليpic.twitter.com/HvO0IJmUyL — أبو تركي ⓭ 🇰🇼 (@Zezo_rmd) April 14, 2021

وأردف نيمار، ” إنني أشعر بالراحة في صفوف الفريق. وكأنني في بيتي. كما أنني أشعر بالسعادة أكبر من أي وقت ماضي، وسعيد بذلك”.

عقد نيمار مع الفريق الباريسي

ومن المقرر أن ينتهي عقد لاعب السامبا البرازيلي نيمار مع الفريق الفرنسي باريس سان جيرمان. نهاية صيف عام 2022م المقبل. مع المحاولات المتكررة من قبل إدارة فريق الباريسي في تجديد عقده خلال الفترة القادمة.

نيمار عقب نهاية المباراة 💪👏 pic.twitter.com/0x1Wt9vgbk — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) April 13, 2021

حتى لا يرحل. في ظل الاهتمام من قبل فريقه السابق برشلونة الإسباني. من أجل الحصول على خدمات اللاعب واستعادته مرة أخرى.

الايقاف لمباراتين

ومن المقرر أن يغيب اللاعب البرازيلي “نيمار” عن مبارتين في الدوري الفرنسي. بعد تعرضه للطرد في مباراة فريقه أمام المتصدر ليل. بعد تلقيه البطاقة الحمراء في الدقائق الأخيرة من المباراة. رغم مشاركته الأولى بعد العودة من الإصابة.

كما أن بطرد نيمار خسر باريس سان جيرمان في التربع مجددا على صدارة ترتيب الدوري الممتاز “ليغ” من جديد. بعد فوز المنافس عليه بهدف نظيف دون رد. ليبقى في وصافة ترتيب الدوري بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر. إلى جانب حصول اللاعب على إنذارين.

الساحر نيمار ⭐

تقييمك لأداءه الليلة من 🔟 pic.twitter.com/gsketwGYaZ — Sport360 Arabiya (@Sport360Arabiya) April 13, 2021

كان الأول في المشاجرة الأولى بعد قيامه في وضع يده على وجه بنجامان أندريه. والثانية لدفعه القوي للبرتغالي تياغو دجالو.

في المباراة الأخيرة له في الدوري الفرنسي استمر الشجار بينه وبين البرتغالي دجالو. أثناء خروج اللاعب إلى غرفة الملابس. في لقطات نشرت عبر وسائل الاعلام العالمية.

الإيقاف لمباراة واحدة

فيما حصل المدافع لفريق ليل الفرنسي دجالو. على العقوبة الإيقاف لمباراة واحدة. بالإضافة إلى مباراة أخرى مع وقف التنفيذ. كما ويعد الطرد الثاني للاعب نيمار خلال منافسات الموسم الجاري. حيث تعرض للطرد في مباراة منافسه مارسيليا كذلك في الدوري الممتاز.

نيمار لم ينسى مواساة ديفد الابا الذي كان قد قام بنفس الشيء في نهائي العام الماضي في دوري الابطال pic.twitter.com/DjDUC3UApQ — E P L W O R L D (@EPLworld) April 14, 2021

كما وتعرض نيمار للطرد للمرة الثالثة منذ بداية عام 2020. في آخر 14 مباراة خاضها مع الفريق الباريسي في الدوري الفرنسي الممتاز 2020-2021م.

التأهل إلى النصف النهائي

ونجح فريق باريس سان جيرمان الفرنسي من حسم تأهله إلى دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. بعد إقصاء حامل لقب السابق الألماني “البايرن ميونيخ” الذي ودع منافسات من دور الربع النهائي. بمجموع الأهداف ثلاثة أهداف لكل منهما.

الممتع نيمار في لقاء اليوم 👑🔥: – تسديدات : 6

– تسديدات على المرمى : 3

– تسديدات على القائم : 2

– صناعة فرص : 3

– تمريرات : 44

– نسبة التمريرات الناجحة : 84%

– اللمسات : 85

– أخطاء مكتسبة : 7

– مراوغات ناجحة : 6 – افضل لاعب في المباراة 🥇 pic.twitter.com/c6xXLSAKOV — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) April 13, 2021

مع تفوق فريق باريس سان جيرمان من التفوق في مباراة الذهاب وتسجيل ثلاثة أهداف في شباك حارس مرمى الفريق الألماني نويل نوير، مقابل هدفين.

هدف الألماني بايرن

كما واستطاع فريق بايرن ميونيخ الألماني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في المباراة في شباك فريقه أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في الدقيقة ال40 من أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق المهاجم الألماني “إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ” 32 عامًا.

الفرصة جميلة لأبعد حد، مراوغة نيمار والR2 pic.twitter.com/hcug9vCjzq — Eslam Magdy (@eslammagdy) April 13, 2021

وسط الفرص الكثيرة التي أهدرها فريق باريس سان جيرمان، عن طريق ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي نيمار والبرازيلي نيمار في المباراة. مع تألق الحارس الألماني نويل نوير في المباراة والتصدي إلى العديد من الكرات القاتلة في شباك مرماه.

كما وشهدت المباراة الإثارة القوية بين الفريقين طيلة أحداث المباراة بين العملاقين. لينجح الفريق الباريسي من تحقيق التأهل إلى دور مباراة الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ” Champions League” 2020-2021.

🎙نيمار : أنا سعيد للغاية ، لقد تغلبنا على فريق رائع ، لكننا أيضًا فريق رائع ، باريس سان جيرمان فريق رائع ، ونحن الآن في نصف النهائي ونطمح للمزيد ." 👏🔥 pic.twitter.com/eRpAxsl4gK — نيمار بالعربي | neymararabic (@neymararabe10) April 13, 2021

ومن المقرر ان يواجه فريق باريس سان جيرمان. أن يواجه الفائز من مباراة مانشستر سيتي الإنجليزي ومنافسه الألماني بوروسيا دورتموند في مباراة الإياب الذي سيجمع كلا الفريقين على ميدان الفريق الأخير.

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