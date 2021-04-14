شريهان تثير الجدل بعودتها بعد 19 عاماً في هذا الإعلان ولهذا رفضته في البداية!

فاجأت الفنانة المصرية شريهان، جمهورها بعودتها إلى الشاشة بعد غياب 19 عاماً، وذلك من خلال إعلان استعراضي لصالح شركة “فودافون” للاتصالات، بمناسبة شهر رمضان.

إعلان “فودافون”

ويبدأ الإعلان الذي عرضته “فودافون” عبر قناتها الرسمية على “يوتيوب”، بموسيقى مسلسل “ألف ليلة وليلة” الشهيرة، وتظهر شريهان متأنقة بملابس استعراضية، وبشعرها الطويل الذي اعتاد الجمهور عليه.

ثم تقدم شريهان مجموعة من الاستعراضات الملفتة التي ذكرت جمهورها بفوازيرها الشهيرة لشهر رمضان، وبعدها تجسد مشهد حادث سيارة، وهو ماتعرضت له حقاً عام 1989 أثناء عودتها من الأسكندرية لترتفع بعدها لأعلى وتسقط لتعاني لسنوات من كسر في الظهر.

ووجهت شريهان رسالة إلى جمهورها عبر حسابها على “تويتر” قالت فيها: “هو العمر فيه كام ثانية ودقيقة. وساعة أو شهر وعام لأعيش بكم معكم وبينكم ؟. أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب. ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة”.

أنا بعيش لحظة إنسانية صادقة، لحظة إنحناءة شكر من قلبي وعمري لكم جميعاً و دون ترتيب ولا إستثناء، لحظة انتظرتها كثيراً لرد جميل في رقبتي من سبتمبر ٢٠٠٢، مشاعري كلها متلخبطه لكن سعيدة… — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

رسائل شريهان بعد عودتها

وتابعت: “كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة. شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد.مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!!. ولو عليا..كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية”.

كنت بكتب، بكتب وبكتب، رسائل كتييير لا يعلمها غير ربي وأبعت لكم وأحلم بثانية إحتضاني و إنحناءة شكر لكم جميعاً، ولكن كلها كانت من طرف واحد.مكنتش عارفه ازاي اقدر اقولها لواحد واحد فيكم و بنفسي!! ولو عليا..كنت عايزه ادخل بيت بيت وزقاق زقاق وشارع شارع وحارة حارة وكل حي ومدينة وقرية.. — Sherihan (@Sherihan) April 12, 2021

وأضافت شريهان: “في هذه الأيام الكريمة وهذا الشهر العظيم، عايزه اقولكم أنا متشكرة أكتر من جداً. حبتوني. احترمتوني احتضنتوني وبحبكم ودعائكم شفيتوني ولسه بتشفوني … شكراً و ١٠٠ مليون إنحناءة شكر وقبلة على جبين كل واحد بدايةً من أصغر مولود ومواطن مصري وصولاً لآخر انسان في العالم .. شكراً”.

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واصلت حديثها مع الجمهور في سلسلة تغريدات لاحقة: “مابقاش فيه كلام ولا معاني كلمات في قاموسي ممكن. تشرحلكم وحشة روحي و قلبي لكم وخاصةً في هذا الشهر الكريم، والحقيقة في حبكم وتقديركم واحترامكم حقيقي خلص الكلام “لكن”. مخلصش ما في قلبي وروحي ورسالتي لكم، والقادم قادم بكم أجمل، وأثق في إرادتكم وقوتكم وعزيمتكم، أثق في عموم الإنسان، أثق فينا معاً فأنتم أو نحن الحياة بجميع تحدياتها”.

اختتمت شريهان رسالتها: “وأكرر… ما دمنا على قيد الحياة، ومادامت الحياة مستمرة، واليوم سيرحل، وأمس رحل. وغداً بإذن الله قادم فلا يوجد مستحيل، بعيش بكم ملحمة حب عظيمة أكبر بكتير من قوتي وقدرتي ومقدرتي الإنسانية، شريهان. منكم وبكم ولكم للأبد .. حبكم حياة، رمضان كريم … شريهان”.

انتقادات إعلان شيريهان

وعلى الرغم من سعادة الجمهور بعودة شريهان، إلا أن الإعلان تعرض لانتقادات عديدة منها عدم وضوح الفكرة والرسالة من الإعلان.

كما انتقد بعضهم الاستعراضات التي قامت بها، والتي قام على تنفيذها مصمم الاستعراضات هاني أباظة، ورأوا أنها ليست على القدر الذي يليق “ملكة الاستعراضات” في الوطن العربي.

مفيش حاجه حلوه ف اعلان ڤوداڤون غير شعر شريهان — OM NIA (@omnia_Alamir) April 13, 2021

لولا أن اختي شرحتلي اعلان شريهان بتاع فودافون لولا فهمته ..حتي الاعلانات صعبتوها علينا 😂🤦🏻 — M7moud M5louf 🪐🧡 (@MahmoudMakloof) April 13, 2021

هو انا الوحيدة اللي مفهمتش حاجه من إعلان شريهان ولا انتوا كمان اصلي حسه نفسي غبيه اوووي مش فاهمه اي حاجه منو 😂🚶 — Omnia Elramady ❤️ (@monmon_2005) April 13, 2021

حد تبقى معاه شريهان ويطلع اعلان كدة؟ هتنقط. — Yara Fahmy 🪴 (@ElYaraFahmy) April 13, 2021

اعلان فودافون وحش شريهان حلوه بس الاعلان وحش وحش اوي — يارب صبرني (@_urfavnakodaa) April 13, 2021

لم توافق في البداية!

هذا وقد كشف أحد المقربين من الفنانة في تصريحات صحفية أنه عندما عرض المشروع عليها لم توافق في البداية كونه إعلان تلفزيوني، لكنها أعجبت به وتحمست له لأنها وجدته أشبة بالفيلم الموسيقي القصير.

وقال إن فكرة الإعلان يحكي ما مرت به شريهان على مراحل حياتها المختلفة بشكل بسيط غنائي استعراضي، ولهذا قبلت الفنانة به.

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