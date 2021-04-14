شاهد كيف ردّت الدكتورة خلود على خبر طلاقها من زوجها الأردني أمين

ردّت الفاشينستا الكويتية الدكتورة خلود بطريقة غير مباشرة على الأخبار التي تحدثت خلال الأيام الماضية عن طلاقها من زوجها الأردني أمين، وذلك بعد أيام من احتفالهما بعيد زواجهما الخامس.

وسجّلت الدكتورة خلود مقطعاً مصوراً، يسمع فيه صوتها وهي تدخل إلى مكتب زوجها سائلةً: “هذه شركة المرحوم؟”، قبل أن تجلس أمامه على المكتب.

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وتصدر هاشتاج #طلاق_الدكتوره_خلود التريند الأول عبر موقع “تويتر”، تباينت خلاله ردود الأفعال حول الخبر. ما بين من عبر عن صدمته لذلك، وما بين من شكك في أن الثنائي قاما بإطلاقه بنفسيهما للفت الأنظار.

عيد زواج الدكتورة خلود وأمين الخامس

وظهرت الدكتورة خلود بفستان أبيض مع زوجها وأبناءها الأربعة.

وعلقت: “اليوم عيد زواجنا الخامس اجمل. تاريخ جمعنا 1-4-2016 ،صدفة سعيدة جمعتنا و كانت بداية لحياة سعيدة لو تحدثت عن سعادتي معه من البداية لن أجد نهاية لحديثي عنه ، زوجي و رفيق دربي االه لا يحرمني منك يا اغلى شي بحياتي ، كل عام و انت حبيبي”.

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وسبق أن أثارت الدكتورة خلود ضجة عبر مواقع التواصل، بعد ردها على إحدى المتابعات التي اعترفت لزوج الفاشينستا بحبها له.

وسبق أن أثارت الدكتورة خلود ضجة عبر مواقع التواصل، بعد ردها على إحدى المتابعات التي اعترفت لزوج الفاشينستا بحبها له.

متابعة للدكتورة خلود “أحبك أمين”!

وتفاجأت الدكتورة خلود بتعليق إحدى المتابعات التي كتبت: “أحبك أمين”، ما أثار غيرة زوجته.

وأبدت الدكتورة خلود استنكارها ورفضها مثل هذه التعليقات، ثم حاولت أن تجعل الأمر يبدو عادياً، وقالت إنها لن تهتم اليوم. بهذه التعليقات لأنها لا تريد أن تفسد عيد ميلاد زوجها.

كما سخر المتابعون من ردة فعل الدكتورة خلود، ورأى بعضهم أنها تحاول رفع أسهم زوجها أمين أمام المتابعين، وأنه بلا شخصية كونه يقبل أن تصرف عليه امرأة.

بينما أشار آخرون إلى أن الدكتورة خلود حقاً شعرت بالغيرة لكنها حاولت إخفاء ذلك عن طريق المزاح، وذكروا أن شخصية زوجها لا تستدعي أن تغار عليه.

دكتورة خلود تصدم الجمهور بشكلها الجديد!

وبداية العام الجديد 2021، اثارت خلود صدمة متابعيها في أحدث إطلالة لها بعد عمليات التجميل الاخيرة التي أجرتها .

وظهرت دكتورة خلود بـ”لوك” مختلف، وبشكلها وملامحها الجديدة التي أحدثتها عمليات التجميل.

وعلّقت دكتورة خلود قائلةً: “انا توقعت ردود افعالكم على أي لوك غريب اسويه او لوك غير معتاد علي ماشي ماشي كل تعليق مدفون بقلبي حسبي الله على ابليسكم “.

وأضافت الفاشينيستا الكويتية: “لوك مختلف اول مره اسوي سحبة ايلاينر بهالطريقة وايد حبيت . تغيير”.

وشبّه بعض المعلقين دكتورة خلود بشكلها الجديد باليابانيين!.

وفي وقتٍ سابق ردّت المتحولة جنسيا هيفا ماجيك على تشبيه الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود بها بعد عمليات التجميل التي أجرتها الأخيرة.

وأضافت المتحولة جنسيا أنها ترفض المقارنة بها، وقالت إنّه إذا كان هذا جمال دكتورة خلود وليس “فلتر” فهي “صاروخ”.وفق تعبيرها

وتعرضت الفاشينيستا الكويتية دكتورة خلود لانتقادات شديدة من رواد مواقع التواصل بعد نشرها صورة جديد لها تكشف تعرضها لعملية تجميل.

ونشرت دكتورة خلود صورة لها على حسابها الرسمي بـ “انستجرام” رصدتها “وطن”، تظهر خضوعها لعملية تجميل في أنفها حيث أن أغلب متابعيها اتهموها بتشويه ملامحها الجميلة بهذه العملية.

وكتبت خلود: “كل عام أنتم بخير وعطور دخان بخير اليوم كملت سنة على امتلاك شركة دخان للعطور وهذا المشروع من أحلى المشاريع اللي سويتها الحمدالله بفضل رب العالمين وتوفيقه لي نجحت في العطور وصار اسم دخان مرتبط في أمين والدكتورة خلود”. وقالت إحدى متابعاتها: “دكتورك فاشل حسافه عندك فلوس كثير وتروحين لواحد بالكويت غلطانه كان رحتي لواحد عالمي”. وكتب معلق آخر: “صراحة كان فيكي جمال طبيعي رائع مافهمتش ليش عملتي في وجهك كذا “.

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