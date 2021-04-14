“حين شاهدته ارتعبت”.. سوزان نجم الدين تكشف مافعله شقيقها بها بعد هذا المشهد الجريء!

كشفت الفنانة السورية سوزان نجم الدين عن تفاصيل أحد مشاهدها، والذي ظهرت خلاله بشكل جريء لدرجة أنه أثر على علاقتها بأسرتها.

لقطة جريئة أرعبتني شخصياً!

وقالت سوزان خلال استضافتها في برنامج “يوم ليك” على قناة “الحياة”: “مسلسل امرأة من رماد من أجمل المسلسلات التي قمت بها، وكان هناك أحد المشاهد التي أظهر بها في الحمام أغير ملابسي”.

وتابعت نجم الدين: “للأسف يفترض أن تصور الكاميرا جزء بسيط من أعلى جسدي، لكنها صورتني كلي وظهر جزء كبير من جسدي، فكانت لقطة جريئة حين شاهدتها ارتعبت”.

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واستطردت سوزان: “لأنه أنا لا أستطيع تصوير مشاهد كهذه، وعندما عرض المسلسل شاهده أخي، ولهذا السبب قاطعني عاما ونصف”.

وأشارت سوزان نجم الدين إلى أن هناك بعض “المغرضين” كما وصفهتم، تصيدوا المشاهد وأرسلوها لأخواتها على هواتفهم عبر تطبيق “الواتساب”.

سوزان نجم الدين عارية

وأضافت: “قاموا بإنشاء صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وجمعوا عليها كافة المشاهد التي ظهرت فيها وكتبوا على الفيديوهات شوفوا سوزان نجم الدين عارية”.

وهو ما اضطر نجم الدين إلى الحديث مع مخرج المسلسل وطلبت منه حذف تلك اللقطة وشرحت له وجهة نظرها، فوافق وتم حذفها لكنها ما زالت موجودة على “اليوتيوب”.

ووصفت سوزان نجم الدين مواقع التواصل الاجتماعي بـ”أعور الدجال”، وقالت: “أعتقد أننا في آخر الزمان، ومواقع التواصل الاجتماعي سلبية جداً”.

وحول حجاب ابنتها قالت سوزان نجم الدين: “أحترم حريتها، ولم تطلب رأيي في الموضوع، وأنا ربيت أولادي على الحرية المطلقة وعلى الثقة بآرائهم لذلك هي اتخذت القرار دون العودة لأي شخص من عائلتها”.

سوزان نجم الدين وحارسها الشخصي

وفي وقت سابق، أثارت صورة نجم الدين، مع رجل ضخم ذكروا بأنه حارسها الشخصي ويدعى “جوني”، سخرية واسعة بين جمهورها.

وظهرت سوزان في الصورة المتداولة وهي تقف بجانب حارسها الشخصي الذي كان يضع يده عليها، ليلتقطا صورةً معا. ويبدو بأضعاف حجم الفنانة السورية.

جوني جوني يس سوزان سوزان نجم الدين ومرافقها الخاص جوني !!! pic.twitter.com/NcjTC5otEc — Hatem (@908070hatem) March 26, 2021

وأثارت الصورة سخرية بين الناشطين الذين بدأوا بإطلاق فكاهات حولها بسبب فرق الحجم بينهما.

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