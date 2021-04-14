“رامز عقله طار”.. تعرف على ضحية رامز جلال الجديدة وقائمة بأسماء كل الضيوف طيلة رمضان

كشفت وسائل إعلام مصرية عن ضيف حلقة برنامج “رامز عقله طار” وضحيته الجديدة الليلة. وهو لاعب الكرة المصري رمضان صبحي وذلك عقب حلقة الفنان أحمد سعد أمس.

ويستضيف رامز جلال اليوم، الأربعاء، عبر شاشة “إم بي سي مصر” ببرنامجه رمضان صبحي، لينفذ فيه مقلبه الجديد داخل. مدينة ملاهي ضخمة في المملكة العربية السعودية برعاية “هيئة الترفيه” والمستشار تركي آل الشيخ.

وكان موقع “فيتو” الإخباري المصري ذكر أنه حصل على القائمة الكاملة لضيوف برنامج “رامز عقله طار”، والذي عُرضت الحلقة. الأولى منه بالأمس مع انطلاق أذان المغرب.

وقائمة الضيوف وفق الموقع المصري هي:”دينا الشربيني، أحمد سعد، ملك قورة، رمضان صبحي، ريم مصطفى، سمية الخشاب. ويزو، أسماء أبو اليزيد، جميلة عوض، إسلام إبراهيم، نسرين طافش، كريم عفيفي، معتصم النهار.”

بالإضافة إلى “محمد هنيدي، أحمد مالك، رحاب الجمل، محمود جنش، حمو بيكا، محمد مجدي أفشة، مروان محسن، حمادة هلال، كندة علوش، طارق يحيى، محمد عبد الرحمن توتا، أمينة” وخمسة ضيوف من النجوم العرب.”

حلقة أحمد سعد “رامز عقله طار”

ويشار إلى أنه أمس، الثلاثاء، استضاف الفنان المصري رامز جلال في أولى حلقاته من برنامج “رامز عقله طار”، عبر قناة إم بي سي مصر، الفنان المصري أحمد سعد.

ضرب بلا هوادة

وقام الفنان المصري أحمد سعد، بالاعتداء بالضرب على رامز جلال بعد اكتشافه للمقلب، قبل أن يتدخل موظفو البرنامج للسيطرة على الموقف.

وسيطرت علامات الرعب على أحمد سعد خلال وجوده داخل الكبسولة “الهوب دروب”.

رامز عقله طار

واحتفل رامز جلال سابقا بتصدر الإعلان الدعائي لبرنامج رامز عقله طار، تصدر تريند موقع يوتيوب للفيديوهات في عدد من البلدان العربي.

ونشر رامز منشوراً عبر حسابه الشخصي بفي سبوك قال فيه: “اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذًا رضيت ولك الحمد. بعد الرضا. برومو رامز عقله طار، على الفيس بوك وصل لأكتر من 10 ملايين مشاهدة فى 24 ساعة.. بسم الله ماشاء الله وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر”.

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ويشار إلى أن برنامج رامز عقله طار، تم تصويره في العاصمة السعودية الرياض.

وترعى البرنامج الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية.

وأثار برومو البرنامج إعجاب جمهور ومُتابعي رامز جلال في مصر والوطن العربي نظراً لما احتواه من مشاهد رعب. وكوميديا في الوقت ذاته بسبب المغامرات المُثيرة التي تواجه النجوم الذين وقعوا في فخ رامز.

وقال رامز جلال في البرومو الخاص ببرنامجه: “الرعب أنواع.. وأنا بفضل أقوى نوع.. والخطر مستويات.. وأنا دايما باختار أعلى مستوى. مبعرفش أكون غير في التوب ليفل”.

ويشهد برنامج «رامز عقله طار» في الموسم الجديد الكثير من المُفاجآت والمواقف والمُفارقات غير المتوقعة، ومُشاركة الكثير من. النجوم الذين يظهرون مع رامز.

وتدور فكرة البرنامج على استدراج الضحية بعد إيهامها بأنه يصور برنامج ترفيهي، قبل أن يكتشف الضحية أنه وقع في فخ مقلب رامز جلال. ويسقط من أعلى في حمام سباحة بطريقة مرعبة.

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