تعرف على موعد مباراة مانشستر سيتي ودورتموند اليوم والقنوات الناقلة

يخوض فريق مانشستر سيتي مواجهة قوية وصعبة أمام منافسه بوروسيا دورتموند الألماني. في مباراة الإياب التي ستجمع كلا الفريقين مساء اليوم الأربعاء 14-4-2021. على ملعب “ايدونا بارك”.

كما أن الفائز من الفريقين. سيواجه فريق باريس سان جيرمان. الذي نجح في التأهل إلى منافسات دور النصف النهائي من دوري أبطال أوروبا. بعد إقصاء حامل اللقب الألماني بايرن ميونيخ “البافاري” من المسابقة هذا الموسم 2020-2021.

موعد المباراة النارية بين الفريقين

كما ستقام المباراة بين مانشستر سيتي ونظيره بوروسيا دورتموند الألماني عند الساعة العاشرة مساءً بتوقيت “مكة المكرمة” السعودية. وفلسطين. اليمن. العراق. لبنان سوريا. والبحرين. والكويت. ودولة قطر.

كما ستكون عند الساعة التاسعة مساءً. بتوقيت مصر. وليبيا. والسودان كما ستكون عند الساعة مساءً بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

وستبث المواجهة الصعبة بين الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2020-2021م.

كما وستنقل مجريات اللقاء بين كلا الفريقين عبر قناة “beIN Sports HD 2” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. كما باستقطاب أفقي، وبمعدل تردد الموجة 8PSK. ومعدل تصحيح الخطأ 3/2.

التعليق على المباراة

كما وسيعلق على مجريات أحداث اللقاء بين متصدر الدوري الإنجليزي المان سيتي والمستضيف الألماني بوروسيا دورتموند. في بطولة ” Champions League” المعلق التونسي عصام شوالي. العامل في شبكة قنوات ” beIN Sports” القطرية.

تشكيلة فريق المان سيتي

ومن المتوقع أن يعتمد المدرب الإسباني بيت جوارديولا 50 عامًا. على تشكيلة أساسية أمام المنافس دورتموند الألماني في منافسات دوري أبطال أوروبا 2020-2021. حيث سيكون في مركز حراسة المرمى، البرازيلي إيدرسون.

كما وسيكون في مركز خط الدفاع: كلاً من: اللاعب الأوكراني زينشينكو، والإنجليزي جون ستونز، والبرتغالي روبن دياز، ومواطنه جواو كانسيلو.

أملنا فيكم كبير غدا يا شباب 💙 احسموا التأهل من أجلنا 🙌 🔷 #السيتي pic.twitter.com/0JHQP1MoNI — مانشستر سيتي (@Cityarabia) April 13, 2021

أما في مركز خط الوسط: اللاعب البرازيلي رودريجو، البرتغالي بيرناردو سيلفا، بالإضافة إلى إقحام الألماني ذو الأصول التركية إلكاي جوندوجان. إلى جانب إشراك البلجيكي كيفين دي بروين.

فيما سيعتمد المدرب الإسباني في خط الهجوم على ثلاثي الفريق، الإنجليزي رحيم سترلينج، والجزائري رياض محرز، والإنجليزي فيل فودين. في مواجهة فريق دورتموند الألماني في ميدانه.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق المان سيتي من التغلب في مباراة الإياب الذي جمعت كلا الفريقين على ملعب ” الاتحاد” الإنجليزي، بصعوبة أمام منافسه الألماني دورتموند بهدفين مقابل هدف وحيد. في ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ” Champions League”.

هدف البلجيكي بروين

ونجح فريق المان سيتي من تسجيل هدف التقدم في المباراة في شباك منافسه الضيف الألماني دورتموند. في مباراة ذهاب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

في الدقيقة ال 19 بعد عرضية جميلة وقوية من اللاعب الجزائري رياض محرز وصلت إلى أقدام البلجيكي “كيفين دي بروين” ليسجلها ببراعة داخل شباك الضيف.

كما وشهدت الفريقين المنافسة والإثارة القوية بين المنافسين. مع محاولة فريق الضيف من إحراز الأهداف داخل مرمى أصحاب الأرض مانشستر سيتي. لكنه فشل في ذلك. لينتهي نتيجة منتصف اللقاء بهدف نظيف دون رد.

هدف التعادل لدورتموند

فيما أحرز لاعب الوسط الألماني في صفوف بوروسيا دورتموند ” ماركو رويس” 31 عامًا. في شباك المان سيتي في الدقيقة ال84 من مجريات أحداث الشوط الثاني في مباراة ذهاب دوري أبطال أوروبا. بعد هجمة مرتدة سريعة.

الهدف القاتل

كما وأضاف فريق المان سيتي عن طريق لاعب الوسط الإنجليزي ” فيل فودين” 20 عامًا هدف الفوز في الدقيقة ال90 قبل انتهاء المباراة بين المنافسين، لينتهي المباراة بهدفين مقابل هدف وحيد.

ترتيب الفريقين في الدوري

كما ويحتل فريق بوروسيا دورتموند الألماني في خامس جدول ترتيب الدوري الألماني للموسم الجاري برصيد 46 نقطة. بفارق كبير عن حامل اللقب السابق البايرن ميونيخ “البافاري” الذي يتربع على صدارة الترتيب برصيد 65 نقطة.

فيما يحتل المان سيتي في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري برصيد 74 نقطة. منفردًا عن أقرب المنافسين المان يونايتد الذي يحتل وصافة الترتيب برصيد 63 نقطة. ليقترب من حسم لقب الدوري لهذا الموسم 2020-2021.

على الرغم من الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراته الأخيرة قبيل مواجهة دورتموند أمام فريق ليدز يونايتد بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. في غياب البلجيكي كيفين دي بروين. واللاعب الجزائري رياض محرز.

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