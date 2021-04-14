ادمان السعوديين على مشروب السوبيا يثير شكوكاً حول إضافة الكحول إليه.. ما حقيقة الأمر

أكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء في السعودية، أن ما يجري تداوله حول وجود الكحول الإيثيلي والألوان الصناعية. في مشروب السوبيا الرمضاني، غير صحيح. نافياً ما يجري تداوله بهذا الشأن.

الفطيريات والبكتيريا

وجاء ذلك دحضاً لشائعة تقول إن السوبيا تضاف لها ألوان صناعية، وقد تحتوي على الكحول، ومليئة بالفطريات والبكتريا. نتيجة تحضيرها وشرائها من الباعة المتجولين.

وأكدت الهيئة أنه لا يتم إضافة الكحول الإيثيلي لمشروب السوبيا.

وأشارت إلى أن هناك نسبة ضئيلة من الإيثانول تنتج عن عملية التخمر الذاتي للعصائر والمشروبات، وهي تفاعلات كيميائية. طبيعية مع السكر المضاف.

وقالت: “نود التأكيد أن النسبة الضئيلة من الإيثانول (الكحول) الموجودة في السوبيا والعصائر والمشروبات”.

تفاعلات كيميائية طبيعية

وأشارت إلى أن هذه الكمية ناتجة عن تفاعلات كيميائية طبيعية تحدث أثناء عملية التصنيع (تخمر ذاتي)، ولا تتم إضافتها إلى المشروبات.

وبينت أنه يحدث مثل هذا التفاعل بشكل طبيعي، بين المواد الطبيعية والسكر.

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وأكدت أنه توجد لائحة تحدد الحدود القصوى لمتبقيات الكحول في الأغذية، كما أن ظروف إنتاج وتعبئة وتداول المنتجات. التي تسوق من قبل الباعة الجائلين مثل السوبيا. قد تفتقد إلى الشروط الصحية للازمة للإنتاج الغذائي السليم.

وصححت الهيئة العامة للغذاء والدواء في تقرير نشرته بمناسبة شهر رمضان 11 إشاعة من الإشاعات والمفاهيم المغلوطة والمتداولة، حيال بعض المشروبات والأطعمة.

الخمور في السعودية

وفي وقت سابق، أعلنت السلطات الأمنية في المملكة العربية السعودية، توقيف 8 إثيوبيين.

وبحسب صحيفة “المواطن” السعودية، تمكنت الجهة المختصة في شرطة في منطقة الرياض، من تم ضبط مصنعين للخمور. بالمنطقة يديرهما 8 مقيمين يحملون الجنسية الإثيوبية.

وأوضحت الشرطة بأن أحد المصنعين “في مجرى وادي في الجبيلة التابعة لمحافظة الدرعية، والآخر في مجرى. أحد الأودية في حي المصانع جنوب مدينة الرياض”.

ولفتت إلى “احتواء المصنعين على عدد 22 برميلًا وثماني قوارير جميعها مملوءة بمادة الخمر المصنع وأدوات تصنيعه”.

وأشارت إلى أن المصنعين يديرهما 8 من الوافدين من الجنسية الإثيوبية مخالفين لنظام الإقامة”، وأكدت أنه تم القبض عليهم. وإيقافهم تمهيدًا لاستكمال الإجراءات النظامية، وفق قولها.

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