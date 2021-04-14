“إبراهيمو فيتش” في ورطة كبيرة تهدده بالإيقاف ل 3 سنوات والسبب؟!

كشفت صحيفة “Aftonbladet” السويدية أن النجم الدولي زلاتان إبراهيمو فيتش 39 عامًا، مهاجم فريق الميلان الإيطالي. تلقيه عقوبة الإيقاف لمدة ثلاثة سنوات. بتهمة التورط في خرق لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال المراهنات.

⚽️ تقارير إعلامية سويدية تتحدث عن إمكانية إيقاف نجم ميلان @acmilanar زلاتان إبراهيموفيتش @Ibra_official لفترة قد تصل 3 سنوات بسبب خرقه قواعد الاتحادين الأوروبي @UEFA والدولي @fifacom_ar لكرة القدم بخصوص المراهنات pic.twitter.com/BuMSCZy5nj — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) April 14, 2021

إبراهيمو فيتش متورط مع شركة مراهنات

كما وكشفت الصحيفة، أن اللاعب السويدي “إبراهيموفيتش” متورط بشراكته مع إحدى شركات المراهنة الشهيرة. وهذا يخالف القواعد الأخلاقية للاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

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وكذلك الاتحاد الأوروبي “يويفا”. والتي لا تسمح للاعبين بالمشاركة في مسابقات فيها مصالح مالية المقامة على المراهنة.

احصائيات #دوري_ابطال_اوروبا إنزاغي سجل 46 هدفا في 81 مباراة إبراهيوفيتش سجل 45 هدفا في 118 مباراة pic.twitter.com/kmdgGjqkmN — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) December 9, 2015

وأضافت الصحيفة السويدية، ” شركة الرهان الشهيرة التي شارك فيها اللاعب. ووفق آخر تقرير سنوي لها صدر عام 2019. فقد حققت أرباح وصلت إلى نحو 30 مليون يورو على مدار العام.

امتلاك الأسهم

كما وأشارت الصحيفة، إلى أن اللاعب السويدي “زلاتان إبراهيوفيتش”. لا يزال يمتلك الأسهم في تلك الشركة الشهيرة. وفق ما اكده الرئيس التنفيذي لتلك الشركة “إريك سكارب”.

لوائح الاتحاد الدولي “الفيفا”

وتنص لوائح الاتحاد الدولي “الفيفا” على أن أي شخص ينتهك هذه القوانين. قد يعاقب بغرامة تصل إلى نحو 100 ألف يورو. إلى جانب إيقافه عن ممارسة اللعب والأنشطة الرياضة في عالم كرة القدم. لمدة قد تصل إلى 3 سنوات.

📸- زلاتان إبراهيموفيتش من تدريبات الفريق برفقة براهيم دياز 😂 : pic.twitter.com/BR1obnVloj — Milan News Ar (@MilanNews_Ar) April 9, 2021

طرد إبراهيمو فيتش

كما وتعرض المهاجم السويدي “زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عامًا للطرد. في الدقيقة ال60 مع مجريات أحداث الشوط الثاني من اللقاء في مباراته أما فريق بارما في الدوري الإيطالي.

بعد قيامه بعرقلة أحد لاعبي الفريق المنافس بارما في أرضة الملعب. ليشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه بشكل مباشر ليخرج على إثرها أرضية ميدان المباراة.

كما وأفادت تقارير إيطالية. أنه تم إيقاف مباراة واحدة، بسبب مخالفته لتعليمات الالتزام بالوقاية والسلامة من وباء فيروس كورونا. بعد ظهوره بصورة نشرها اللاعب داخل مطعم دون اللالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

عاجل من بي ان // تقارير تتحدث عن إمكانية إيقاف ( ⁦⁩ زلاتان إبراهيموفيتش⁩ ) لفترة قد تصل 3 سنوات بسبب خرقه قواعد الاتحادين الأوروبي⁩ و الدولي لكرة القدم بخصوص المراهنات 😱🛑🛑 pic.twitter.com/Hge7aIq9GX — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 14, 2021

ليكتمل فريق الميلان المباراة بعشرة لاعبين. كما وأفادت بعض التقارير الإيطالية بأن طرد اللاعب السويدي “إبراهيموفيتش”. وتلقيه البطاقة الحمراء المباشرة. هو تلفظه بكلمات غير لائقة لحكم المباراة.

كشفت وسائل الإعلام الإيطالية بأن إدارة فريق الميلان الإيطالي. سيقوم خلال الأيام القادمة من تجديد عقده مع المهاجم السويدي ” زلاتان إبراهيموفيتش” 39 عامًا لموسم إضافي. بعد قرب انتهاء عقده مع الفريق الإيطالي في شهر يونيو/ حزيران المقبل.

التوصل مع الميلان

كما وقالت مصادر مقربة من نادي الميلان الإيطالي. فإن إدارة النادي قد توصل إلى اتفاق مع المهاجم “زلاتان”، للتوقيع في الأيام القليلة عقده الجديد مع نهاية الموسم الجاري. كما أن العقد الجديد سينتهي في صيف عام 2022.

– Sky :

تم الإنتهاء من تجديد عقد زلاتان ، وفيما يخص البقية فهناك مشاكل لهاكان ودونا . pic.twitter.com/HIShyLOaMz — Milan News Ar (@MilanNews_Ar) April 14, 2021

وستبقى التفاصيل النهائية من أجل الإعلان رسميًا عن تجديد عقد إبراهيموفيتش، مرتبطة في المكافآت والأهداف التي سيتم سيتضمنها في بنود العقد. وفق موقع “توتو” الإيطالي.

الانضمام إلى الميلان

كما وانضم السلطان السويدي “زلاتان”. في شهر يناير من العام الماضي 2020 لمدة 6 شهور مع فريق الميلان الإيطالي. حيث استطاع اللاعب.

منذ انضمامه إلى صفوف فريق الإيطالي من تسجيل 17 هدفًا في 24 مباراة. ليتسارع إدارة الميلان الإيطالي، من أجل تمديد عقده مع النجم السويدي صاحب الخبرة الطويلة داخل الملاعب الأوروبية. قادمًا من نادي أنجلوس غلاكسي في الدوري الممتاز الأمريكي.

زلاتان ابراهيموفيتش تلقى بطاقته الحمراء ( الثامنة ) في مسيرته بالدوريات الخمس الكبرى 🔴🔴🔴 pic.twitter.com/WpusWQUnLI — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 10, 2021

ولعب في العديد من الأندية في القارة الأوروبية خلال مسيرته الاحترافية من أبرزها برشلونة. والانتر ميلان. ويوفنتوس. وأياكاس الهولندي. وومالمو السويدي. محطم الأرقام القياسية في كل النوادي التي شارك فيها. حيث وصل عدد أهدافه إلى 485 هدفًا.

منتخب السويد

كما وعاد قائد منتخب السويد السلطان “زلاتان إبراهيمو فيتش”. إلى منتخب بلاده، بعد اعتزاله لفترة طويلة منذ عام 2015م. ليشارك مع الفريق في تصفيات كأس العالم “مونديال قطر” 2022م. ليتمكن خلال مشاركته مع الفريق من صنع هدفين.

فابريزيو رومانو : من المقرر أن يوقع زلاتان إبراهيموفيتش عقداً جديداً مع ميلان حتى يونيو 2022 ، تم التوصل إلى اتفاق ، أكد باولو مالديني للتو لشبكة سكاي سبورت : " نعم ، إنها مجرد مسألة تفاصيل و سننتهي ". pic.twitter.com/HTONQUI9CL — COPE (@COPE_AR) April 10, 2021

المشاركة الدولية مع المنتخب السويدي

كما وشارك اللاعب السويدي “زلاتان إبراهيموفيش”. هداف التاريخي للمنتخب برصيد 62 هدفاً، خلال مشاركته مع منتخب بلاده في 116 مباراة.

الاتفاق مع المدرب أندرسون

وصرح في وقت سابق السلطان “إبراهيموفيتش”. في أواخر عام 2020م الماضي، قائلاً: ” إنني أريد إنهاء فترة ابتعاده عن المنتخب السويدي”.

ليقوم مدرب المنتخب “يان أندرسون” بالسفر سريعاً إلى العاصمة الإيطالية “ميلانو” من أجل الإقناع والاتفاق مع قائد الفريق السابق. من أجل العودة مجدداً للفريق. بعد غياب طويل عن المشاركة.

هدافي الدوري الإيطالي

ويحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 25 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 18 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م. كما جاء اللاعب ” سيمي” في فريق كروتوني برصيد 16 هدفًا.

💣💥 وفقًا لـ sueco Aftonbladet | سيتم معاقبة زلاتان ابراهيموفيتش بإيقافه عن اللعب لمدة ثلاث سنوات اذا ثبتت عليه التهمة بالتعامل مع شركة مراهنات ، لا يزال التحقيق مستمر . pic.twitter.com/ktXOE0ntxf — COPE (@COPE_AR) April 14, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفاً. متساويًا مع كلاً من: “لاوتارو مارتينيز” لاعب فريق الانتر ميلان.

وكذلك لاعب فريق نابولي لورينزو إنسينيدوشان فلاهوفيتش الذي يلعب في صفوف فريق فيورنتينا. خلال منافسات الدوري “الكالتشيو” الإيطالي.

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