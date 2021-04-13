“على راحتكم”.. محمد بن راشد يلغي قيود “مراعاة مشاعر الصائمين” في دبي

لأول مرة منذ سنوات، سمحت إمارة دبي للمطاعم بتقديم الطعام خلال فترات الصيام في شهر رمضان، دون تركيب ستائر أو تغطية الواجهات كما كانت تتبع في كل الشهر الفضيل.

خدمة توفير الطعام خلال الصيام في دبي

وأصدرت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، تعميماً للمطاعم في دبي يجيز لهم توفير خدمة تقديم الطعام. للزبائن خلال فترة الصيام دون وجود ستار.

وأشارت “اقتصادية دبي” إلى أن هذا التعميم سيدخل حيز التنفيذ من اليوم الأول لشهر رمضان، ومن دون تصريح. مُسبق من قبل الدائرة.

وجاء هذا التعديل، ليحل بدلاً عن التعميم المعمول به منذ سنوات، والذي كان يُلزم المطاعم بتركيب الستائر. وتغطية الواجهات كشرط لتقديم الطعام خلال فترة الصيام في شهر رمضان، مراعاة لمشاعر الصائمين.

رمضان في الإمارات

وتعتبر دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، هيئة حكومية تختص بوضع وإدارة الأجندة الاقتصادية لإمارة دبي. في دولة الإمارات.

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ولا تلزم الإمارات غير المسلمين بالصوم في شهر رمضان، غير أنه كان يُمنع الأكل والشرب والتدخين ومضغ العلكة في الأماكن العامة خلال فترات الصيام.

وكان فتح المطاعم في نهار رمضان، وإعداد الطعام فيها في وقت الصيام، مخالفاً للقانون، ويواجه بعقوبات قانونية تقع على صاحب المطعم الذي أعد وجهز الطعام والشراب والمكان، عقوبة غلق المطعم مدة لا تزيد على شهر.

وتضمن قانون العقوبات الاتحادي بالإمارات عقوبة على كل من يخالف القانون بالإفطار العلني في شهر رمضان. ونصت المادة (313) من القانون نفسه على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبالغرامة التي لا تتجاوز 10 آلاف درهم”.

محرقة اليهود “الهولوكوست”

وقبل أيام، فاجأ ناشطون إماراتيون، العالمين العربي والإسلامي، وذلك بعد إقامتهم مراسم إحياء ذكرى “المحرقة النازية”. لليهود “الهولوكوست”.

وجاء ذلك بالتزامن مع فعاليات مماثلة أقيمت في إسرائيل، في فعالية تعد الأولى من نوعها. في بلد عربي.

وشارك في المراسم 6 ناشطين إماراتيين، أضاؤوا 6 شمعات ترمز إلى 6 ملايين ضحية في المحرقة.

كما قدم المغني الإسرائيلي لؤي علي ومغني الراب إيزي، أغنية “نسيج إنساني واحد” في إصدار خاص للمناسبة.

إسرائيل في الخليج

وتعليقاً على الحدث، قالت صفحة “إسرائيل في الخليج” التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية: “اضاء ناشطون اسرائيليون واماراتيون ستة شموع في الامارات العربية المتحدة”.

وأشارت الصحفة، إلى أن ذلك “تخليداً لذكرى الملايين الستة في أصعب كارثة بشرية المحرقة النازية”. مضيفةً: “نقف معاً ضد التطرف، لن ننسى!”. وفق تعبيرها.

اضاء ناشطون اسرائيليون واماراتيون ستة شموع في الامارات العربية المتحدة تخليداً لذكرى الملايين الستة في اصعب كارثة بشرية – المحرقة النازية، نقف معاً ضد التطرف، لن ننسى! 🕯🇮🇱🇦🇪#Cousins_Meetup pic.twitter.com/DLghHqFqrv — إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf) April 7, 2021

وعرض خلال الفعالية، فيلم وثائقي عن المحرقة، كما أجري نقاش حول ذكرى المحرقة والعالم العربي.

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