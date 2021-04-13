غضب واسع في تونس جراء قرار حظر التجول الليلي.. فما القصة

فجر حظر التجول الليلي في شهر رمضان المبارك بتونس غضباً واسعاً لدى الجميع. خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تواجهها البلاد بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

الشوارع فارغة

وحسب تقرير لإذاعة “مونت كارلو الدولية“، فإن المنظر العام يظهر شارعاً فارغاً في مدينة سيدي بو سعيد شمال تونس العاصمة. وهي وجهة سياحية جذابة.

حيث مددت البلاد الإغلاق لاحتواء انتشار مرض فيروس كورونا

ودعا الرئيس التونسي، قيس سعيد، واتحاد الشغل ذو التأثير القوي، الجمعة الماضية، الحكومة إلى مراجعة قرار تمديد. ساعات حظر التجول الليلي الذي سيخلف عشرات الآلاف من العاطلين في شهر رمضان.

وفي ذات الوقت، احتج مئات العمال في عدة مدن تونسية رفضا للقرار.

حظر التجول

وقررت الحكومة تمديد ساعات حظر التجول لتبدأ، اعتبارا من يوم الجمعة، من السابعة مساء، وستٌمنع التجمعات والأسواق الأسبوعية. في تشديد للإجراءات بهدف كبح الانتشار السريع لجائحة كورونا.

يأتي ذلك مع بلوغ وحدات العناية المركزة طاقتها القصوى في أغلب المستشفيات العامة.

لكن القرار أثار غضبا واسعا لدى العمال وأصحاب المقاهي والمطاعم والتجار مما سيلقي قرابة 400 ألف شخص. في قوائم العاطلين عن العمل وفقا لغرفة أصحاب المقاهي التابعة لاتحاد الصناعة والتجارة.

تحدي قرارات الحكومة

ويوم الجمعة، تجمع مئات من عمال وأصحاب المقاهي في مدينة سوسة الساحلية وهددوا بفتح المقاهي وتحدي. قرارات الحكومة.

وفي الكاف قرب الحدود الجزائرية قطع محتجون الطرقات بينما تجمع آخرون أيضا في المنستير والمهدية الساحليتين رفضا لقرارات الحكومة.

وقالت الحكومة إنها ستصرف منحا بقيمة 200 دينار (70 دولارا) لآلاف العمال في خطوة لتفادي احتجاجات اجتماعية. في البلاد التي تعاني أزمة مالية غير مسبوقة تهدد بإفلاس البلاد مع 11%.

الرئيس التونسي

وقال الرئيس قيس سعيد مخاطباً رئيس الحكومة هشام المشيشي، إنه من المفترض أن تتم مراجعة توقيت حظر التجول.

وأضاف: “هناك جانب علمي ولكن هناك جانب اجتماعي واقتصادي لا بد من قرارات تراعي هذه العناصر”.

وبدوره قال نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل إن قرار حظر التجول الجديد يحتاج للتعديل لأنه لم يراع. مصلحة الكثيرين في الفئات الضعيفة.

وانضم اتحاد الفلاحة لقائمة الرافضين لقرارات الحكومة قائلا في بيان إن منع الأسواق الأسبوعية سيساهم في ارتفاع الأسعار.

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