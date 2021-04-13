علي يوسف يفاجئ متابعيه بشكله الجديد في أول ظهور له بعد إعلان الاعتزال و”التوبة”!

في أول ظهور له بعد قرار اعتزاله الفن، نشر الفنان العراقي علي يوسف، فيديو لتهنئة جمهوره في رمضان.

أول ظهور بعد الاعتزال

وظهر علي يوسف بالفيديو الذي نشره عبر حسابه الرسمي على تطبيق “انستجرام”، وقد تخلص من شعره الطويل. وبدأ يردد أغنية “مرحب مرحب ياهلال”، وعلق على الفيديو: “رمضان كريم، رمضان يجمعنا”.

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وحرص علي يوسف على إغلاق خاصية التعليقات مرة أخرى، تجنباً للتعليقات المسيئة التي قد تصله بعد أزمته. مع الفنانة الكويتية هند البلوشي.

وأعلن علي يوسف قبل يومين اعتزاله الفن، وكتب عبر حسابه الرسمي على “انستجرام”: “أعلن اعتزالي الفن والغناء.. وأطلب من الله العفو والغفران”.

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حمد السعدون يؤكد الزواج

جاء ذلك بعد ظهور الإعلامي الكويتي أحمد السعدون في مقطع فيديو عرض خلاله وثيقة عقد قران علي يوسف. وهند البلوشي.

وقال أحمد السعدون: “لا أرغب في الحديث والتدخل بالأمور الشخصية، لكني الشخص الوحيد الذي كان مع هند. وعلي منذ بداية قصة الزواج، ويجب أن أبرئ ذمتي من هذا الأمر برمته”.

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وأشار السعدون إلى أنه في شهر يونيو من العام الماضي، كان على تواصل مع هند البلوشي في الكويت، وعلي يوسف في العراق، للتدخل بشأن إتمام زواجهما في الكويت. غير أن ظروف انتشار فيروس كورونا تسببت في عدم حضور علي للكويت.

وتابع: “اقترحت على علي وهند أن يتزوجا في الخارج ثم يوثقا العقد في الكويت، ووصلا إلى تركيا وكان يفترض أن ألحق بهما لأكون شاهداً، لكني لم أستطع لأنهما كانا يحتاجان شخص ينهي العقود ويصدقها في الكويت”.

هند البلوشي أجهضت

وأكد السعدون أنه كان يتواصل بشكل دائم مع هند البلوشي وعلي، واللذان اضطر كل منهما للعودة إلى بلادهما بسبب أزمة كورونا، منوهاً إلى وجود عمل فني يجمعهما غير حقيقي.

واستطرد السعدون: “كلاهما أصدقائي ولا يوجد خلاف بيني وبينهما، فهي بالنسبة لي صديقة وأخت وعشرة عمر، وكذلك علي صديق عزيز؛ ولذلك كان من حقي التدخل لحسم الأمر”.

من جهتها، ردت هند البلوشي على تطليق يوسف لها خلال بث مباشر، بأنها حامل منه، ولهذا السبب اضطرت لإعلان زواجهما، لكنها أجهضت الجنين وقالت إن ذلك أفضل لأنه كان سيتعب بينهما.

وهددت هند علي يوسف، بأنها ستقاضيه بتهمة التزوير والنصب بعد ثبوت عقد زواجهما.

“سأقاضيك”

وقالت هند البلوشي في مقطع فيديو لها عبر حسابها على ”إنستغرام“ : “كفاية يا علي يوسف كفاية يا ابن الأصول. عقد الزواج اللي أنت تنكره وتقول إنه مو شرعي. إذا كان كذلك فأنا سأقاضيك، وراح أجي بغداد وأرفع عليك قضية تزوير ونصب واحتيال وقضية تشهير”.

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