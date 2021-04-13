صورة رونالدو وصديقته “جورجينا” في الجيم تثير التفاعل والفنان هنيدي يعلق عليها!

في صورة جديدة نشرها أسطورة عالم كرة القدم البرتغالي “كريستيانو رونالدو” 36 عامًا. برفقة صديقته عارضة الأزياء الإسبانية ذو الأصول الأرجنتينية ” جورجينا رودريغيز” 27 عامًا. داخل الصالة الرياضية داخل منزله.

📹| هدف الاسطورة كريستيانو رونالدو ، تلاعب عظيم من كييزا 💥💥 pic.twitter.com/DN14FtwL7h — 1G1G1A (@1G1G1A) April 7, 2021

كما ونشر تلك الصورة عبر حسابه الرسمي على موقع “الفيس بوك”. من داخل صالة الألعاب الرياضية. وهو يحتضن صديقته الإسبانية “جورجينا”. وقد علق عليها بجملة قصير قال فيها: ” لقد تم العمل!”.

صورة رونالدو وصديقته في الجيم والتفاعل الكبير عليها عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي

التفاعل الكبير مع الصورة

وقد حظيت الصورة الإعجاب والتفاعل الكبير. حيث وصلت إلى أكثر من مليون ونصف لايك. من يوم أمس الإثنين وحتى الآن. إلى جانب تعليق أكثر من 250 ألف تعليق. وأكثر من 12 ألف مشاركة للصورة التي نشرها الدون رونالدو على حسابه الشخصي. على مواقع التواصل الاجتماعي.

تعليق الفنان هنيدي

كما أن المفلت في التعليق على الصورة. هو قيام الفنان الكوميدي المصري “محمد هنيدي”. قد علق على صورة البرتغالي كريستيانو رونالدو. الذي يشارف على إطلاق فيلمه الجديد بعنوان : ” الإنس والنمس” خلال الأشهر القادمة. معلقًا على الدون رونالدو قائلاً: ” امسح البوست يافنان إحنا في رمضان”.

كما وحظي تعليق تعليق الفنان هنيدي على صورة اللاعب البرتغالي رونالدو نحو 184 ألف. وأكثر 7 ألاف تعليق للرد على الفنان المصري.

أبرز الردود للفنان هنيدي

ورد مصطفى موسى على الفنان محمد هنيدي، قائلاً: ” يابني أنت فقر”. فيما علق عبدالله الأتري قائلاً: ” عماله بشتغل خليه براحتو”.

فيما علق معاذ حاتم، ” اللي جابك هنا يا نمس”. كما ونقد أحد المعلقين عليه قائلاً: ” أنت خليك في رامز جلال إلي كل رمضان يمسك في كرامتك الأرض”.

صفحة رونالدو على الفيس بوك

كما ويعد هداف الدوري الإيطالي “كريستيانو رونالدو” مع فريق يوفنتوس “السيدة العجوز”. كأول شخص في العالم يصل عدد متابعين صفحته إلى نصف مليار متابع لصفحته عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي.

MisterChip : منذ انتقال كريستيانو رونالدو الى يوفنتوس .. ميسي لم يسجل أو يصنع في اخر 7 كلاسيكو ! 🚨🚨🚨🚨 pic.twitter.com/hqWsX76MoP — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) April 10, 2021

فيما وصل عدد المتابعين عبر منصة “الانستغرام” نحو 276 مليون متابع. وكذلك أكثر من 91 مليون متابع عبر منصة توتير.

هدافي الدوري الإيطالي

وكما يحتل الدون البرتغالي صدارة ترتيب هدافي الدوري الإيطالي “الكالتشيو” كريستيانو رونالدو المهاجم في فريق يوفنتوس الإيطالي برصيد 25 هدفاً.

بفارق هدف مع النجم البلجيكي “روميلو لوكاكو” الذي جاء في المركز الثاني برصيد 21 هدفاً خلال منافسات الموسم الجاري.

بينما يأتي في المركز الثالث. اللاعب لويس مورييل، في صفوف فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 18 هدفاً. خلال منافسات الدوري هذا الموسم 2020-2021م.

ويبقى التاريخي كريستيانو رونالدو أكثر مدريديستا سجل في الكلاسيكو مناصفةً مع الأسطورة ألفريدو دي ستيفانو، 18 هدف في 30 مباراة للاثنين. ✨ pic.twitter.com/x4pdcw6SBd — شبكة RM4Arab (@RM4Arab) April 10, 2021

كما ويحتل النجم السويدي في عدد الأهداف “زلاتان إبراهيموفيتش” الذي يحتل المركز الرابع برصيد 15 هدفاً، رغم غياب الأخير عن الملاعب بسبب الإصابة لمدة شهرين والعودة مؤخراً إلى المنافسات مع فريق الميلان الإيطالي. متساويًا مع اللاعب سيمون نوانكو بعدد الأهداف. في نفس المركز.

ويأتي الإيطالي تشيرو إيمبلولي. اللاعب في صفوف فريق لاتسيو بنفس الأهداف مع السلطان ” زلاتان إبراهيوفيتش” برصيد 14 هدفاً. كما يحتل المركز الخامس في ترتيب هدافي ” الكالتشيو” الإيطالي.

ترتيب الدوري الإيطالي

ويتربع فريق الانتر ميلان على صدارة الدوري ” الكالتشيو” الإيطالي برصيد 71 نقطة. كما جاء المنافس الميلان في ثاني ترتيب الإيطالي برصيد 63 نقطة. وبفارق على الانتر 8 نقاط مع متصدر دوري “الكالتشيو”.

صعود نابولي وتراجع روما

أما في المركز الثالث. فقد جاء فريق يوفنتوس بعد الفوز على نابولي برصيد 62 نقطة في ترتيب جدول الدوري. فيما جاء فريق نابولي في المركز الرابع برصيد 59 نقطة. بفارق نقطة وحيدة.

كما جاء في المركز الخامس من ترتيب الدوري الإيطالي “الكالتشيو” فريق أتالانتا الإيطالي برصيد 58 نقطة. متساويًا في عدد النقاط مع فريق يوفنتوس الإيطالي.

قبل الرحيل عن يوفنتوس، أليغري ترك نصيحة للرئيس أنييلي: "تخلّص من رونالدو، هو يعيق تطور الفريق و النادي." [لاريپوبليكا] pic.twitter.com/kgc0Kbb86C — قناة يوفنتوس (@juvecanal1) April 13, 2021

بينما جاء لاتسيو برصيد 55 نقطة. في المركز السادس. كما جاء في المركز السابع جاء فريق روما بفارق نقطة وحيد برصيد 51 نقطة.

كما وجاء في المركز الثامن فريق هيلاس فيرونا برصيد 41 نقطة. أما في المركز التاسع فريق ساسولو برصيد 40 نقطة. كما جاء في المركز العاشر فريق سامبدوريا برصيد 36 نقطة.

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