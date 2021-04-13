شاهد الصورة التي نشرتها ابنة فيفي عبده لوالدتها بعد عملية جراحية بسبب “حقنة خطأ” بمنطقة الظهر

نشرت عزة مجاهد ابنة الفنانة فيفي عبده أول صورة لوالدتها بعد خروجها من غرفة العمليات، حيث خضعت لعملية جراحية بعد تعرضها لخطأ طبي، بسبب “حقنة خطأ” في منطقة الظهر.

وكتبت ابنة الفنانة فيفي عبده: “الحمدلله أمي لسه خارجه من العمليات حالا اللهم يتمم شفاكي شفاء لا يغادر سقما من فضلكم أدعوا لأمي ربنا يقومها بألف سلامه يا رب”.

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حقنة بالخطأ

وكانت الراقصة المصرية فيفي عبده، أعلنت أنها ستخضع لعملية جراحية الثلاثاء، بسبب مضاعفات إعطائها حقنة بالخطأ.

وظهرت فيفي عبده بفيديو نشرته عبر “انستجرام” و”فيسبوك”، من على سرير المستشفى، وقالت: “حسبي الله ونعم الوكيل في الولد الذي أعطاني الحقنة في ظهري، وتسببت بأنني على وشك دخول العملية الآن، وها أنا في المستشفى، انظروا”.

وتابعت فيفي موجهة حديثها لجمهورها: “دخلت اليوم المستشفى من أجل إجراء عملية غداً صباحاً سأمكث فيها ساعتين، أرجوكم أن تدعو لي، بحق الشهر الفضيل، هذه المرة حقيقة وليست إشاعة ككل مرة”.

وأرفقت فيفي عبده الفيديو بتعليق قالت فيه: ” حسبي الله و نعم الوكيل في اللي اداني حقنه غلط تسببت في دخولي المستشفى لأجراء عمليه جراحيه ادعولي بحق الشهر الكريم كل اللي بيحبوني يدعولي و اللي بيكرهوني الله يسامحهم كل سنة و انتم طيبين و بخير رمضان كريم”.

وفاة فيفي عبده!

ولاحقت فيفي شائعات أكثر من مرة الفترة الماضية، خاصة أنها لم تعايد جمهورها برأس السنة كعادتها.

ونفت عبده حينها تلك الشائعات ونشرت فيديو بدأته بتوجيه رسالة إلى جمهورها بمناسبة العام الجدي. وهي على سريرها بمظهر غريب. وتضع قبعة تغطي شعرها تماماً، وبدون أي مساحيق تجميل.

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ثم طمأنت عبده جمهورها على حالتها الصحية قائلة: “أنا بخير الحمد لله، وكل ما في الموضوع أنني. خدت حقنة غلط ولمست العصب. ويعمل الآن الأطباء على إعادة الإحساس لي بالعصب”.

وأشارت فيفي حينها إلى أنها حزينة وتمر بحالة اكتئاب بسبب أزمة فيروس كورونا التي ضربت أصدقائها بالوسط الفني. وتسببت لها بحزن جعلها تعزف عن الظهور عبر السوشيال ميديا.

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