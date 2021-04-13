“بركاتك ياشيخة”.. ياسمين صبري تثير جدلاً واسعاً بأول ظهور لها في رمضان!

أثارت الفنانة المصرية ياسمين صبري ، جدلاً واسعاً من متابعيها بسبب ارتدته لتهنئة متابعيها بحلول شهر رمضان.

ياسمين صبري ترتدي الحجاب

صوره في دبي ، وتضع الحجاب وترتدي العباءة والخليجية ، وغطاء رأس ، مرفقةً ، الصورة بتعليق: “طالما أننا في خير وسلام وسعادة رمضان كريم عليكم جميعاً”.

وانتقد المتابعون إطلالة ياسمين صبري ، ورأوا الحجاب والسترة لا يرتبطان بشهر رمضان فقط ، فكتب أحدهم: “خش رمضان كلكم تحجبتو”.

وكتب آخر ساخراً: “يا سلام على التقوى”.

وعلق آخر: “بركاتك ياشيخة ، تبنا إلى الله وحالو يا حالو رمضان كريم يا حالو”.

عرض هذا المنشور على Instagram تدوينة نشرتها ياسمين صبري (yasmine_sabri)

كيم كارداشيان أم ياسمين صبري؟

معظم أيام تصدرت ، تصدرت ياسمين صبري ، قائمة المواضيع الأكثر بحثًا عبر “جوجل” بعد أحدث جلسة تصوير خضعت لها ، وأثارت الجدل بين جمهورها.

ونشرت ياسمين ، صورها عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، ارتدت خلالها فستانا زهريا، واعتمدت تسريحة النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، برفع الجزء العلوي من شعرها، بينما تركت الباقي منسدلا.

عرض هذا المنشور على Instagram تدوينة نشرتها ياسمين صبري (yasmine_sabri)

وعلق ياسمين على صورها سوى بإيموجي الوجه المُحب ، بينما أكد ناشط عبر التواصل ، أنهم قادرون على التعرف عليها بسبب عمليات التجميل التي تجعلها مجتمعة من عدة فنانات.

هل تقلد نادين نجيم؟

فكتب أحدهم: لأول وهلة حسيت إني شايفة نادين نسيب نجيم “.

بينما هي أحد المعلقين أسماً جديداً ، وكتب ساخراً: “نادين كيم كاردشيان صبري”.

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وعلق آخر: “والله الواحد مبقاش عارف انتي حلوة والا اي النظام هو اي ده؟”.

لن أمنعها!

وكان رجل الأعمال المصري، أحمد أبو هشيمة قد خرج عن صمته، تسببه في ووضح حقيقة غياب زوجته ياسمين صبري عن المشاركة في موسم دراما رمضان 2021.

وقال أحمد أبو هشيمة في مداخلة عبر برنامج حديث القاهرة “على فضائية” القاهرة والناس “:” زوجتي ياسمين لا تشارك في أي أعمال فنية في ماراثون رمضان هذا العام ، ولكنني لست السبب في غيابها ، ولن أمنعها من المشاركة في الأعمال الفنية ”.

أغلى عقد في العالم

أبو أحمد أبو هشيمة حقيقة إهدائه ياسمين عقد في العالم والذي ارتدته مؤخراً وأثارت جدلاً واسعاً.

ونفى أبو هشيمة أن يكون العقد العقد المثير للجدل كهدية من الشركة الراعية ، وهي عددا من الماركات العالمية وهي الفنانة العربية والمصرية التي تم بطاقاتها ومن ثم زواجها.

“تلقت ياسمين هذه الهدية بعد تعيينها حملة علامة مميزة في الشرق الأوسط”.

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