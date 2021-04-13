باريس سان جيرمان يقصي حامل اللقب بايرن ميونيخ من منافسات أبطال أوروبا

نجح فريق باريس سان جيرمان منافسه حامل اللقب السابق الألماني بايرن ميونيخ “البافاري”. في مباراة إياب دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا. والتي انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف دون رد.

على الرغم من خسارة فريق باريس سان جيرمان في المباراة. لكنه تأهل إلى دور النصف النهائي من المسابقة. مستفيدًا من نتيجة مباراته.

في مباراة الذهاب وثلاثية أهدافه في شباك مرمى حارس مرمى الألماني “نويل نوير” في ميدانه. مقابل هدفين لأصحاب الأرض. لتنتهي مباراة ذهابًا وإيابًا ثلاثية لكلا المنافسين في مجموع المباراة.

هدف البايرن الوحيد

كما واستطاع فريق بايرن ميونيخ الألماني من تسجيل هدف اللقاء الوحيد في المباراة في شباك فريقه أصحاب الأرض باريس سان جيرمان في الدقيقة ال40 من أحداث الشوط الأول من المباراة عن طريق المهاجم الألماني “إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ” 32 عامًا.

فرحة الكابتن ©️🥳 pic.twitter.com/2mXBsl4NXG — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 13, 2021

إهدار الفرص

وسط الفرص الكثيرة التي أهدرها فريق باريس سان جيرمان، عن طريق ثلاثي هجوم الفريق الفرنسي نيمار والبرازيلي نيمار في المباراة. مع تألق الحارس الألماني نويل نوير في المباراة والتصدي إلى العديد من الكرات القاتلة في شباك مرماه.

القائد مع رئة الفريق 😍 pic.twitter.com/fUizHxHJyj — نادي باريس سان جيرمان (@PSG_arab) April 13, 2021

كما وشهدت المباراة الإثارة القوية بين الفريقين طيلة أحداث المباراة بين العملاقين. لينجح الفريق الباريسي من تحقيق التأهل إلى دور مباراة الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا ” Champions League” 2020-2021.

تشكيلة بايرن ميونيخ

ولعب المدير الفني لفريق بايرن ميونيخ ” هانس ديتر فليك” 56 عامًا. في تشكيلة أساسية في مواجهة منافسه الضيف على ميدان باريس سان جيرمان. حيث سيكون الحارس الألماني مانويل نوير في حراسة المرمى.

كما جاء في خط دفاع الفريق البافاري الألماني كلاً من: اللاعب ألفونسو دافيس. نيكلاس زوله. جيروم بواتينج. بنيامين بافارد. دافيد ألابا. ليون جوريتسكا.

وفي خط الوسط لعب كلاً من: سيرج جنابري. توماس مولر. ليروي ساني. بينما اعتمد في خط الهجوم على الثنائي اللاعب كينجسلي كومان. وإريك ماكسيم.

في ظل غياب مهاجم فريق البولندي وهداف الدوري الألماني روبرت ليفاندوفسكي. بسبب الإصابة التي تعرض لها في الفخذ مع منتخب بلاده. خلال تصفيات قارة أوروبا المؤهلة إلى كأس العالم 2022.

تشكيلة المنافس باريس سان جيرمان

واعتمد المدرب الأرجنتيني “ماوريسيو بوتشيتينو” 49 عامًا على تشكيلة أساسية. حيث كان في حراسة المرمى الكوستاريكي كيلور نافاس.

أما في خط الدفاع لعب كلاً من: لايفن كورزاوا. بريسنيل كيمبيمبي. ماركينيوس. ماكسين كابو. كما سيكون في خط الوسط كلاً من: إدريسا جاي. أندير هيريرا

وفي خط هجوم الفريق الباريسي، لعب كلاً من: نيمار. يوليان دراكسلر. أنخيل دي ماريا. كيليان مبابي.

نتيجة مباراة الذهاب

كما ونجح فريق باريس سان جيرمان من تحقيق الفوز على منافسه بايرن ميونيخ خارج قواعده في مباراة الذهاب من دور الربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

بثلاثية ثمينة مقابل هدفين. أحرز أهداف الفريق الباريسي النجم الفرنسي كيليان مبابي الذي أحرز هدفين في شباك بايرن ميونيخ.

فيما سجل قائد الفريق البرازيلي ” ماركينيوس” هدف بعد عرضية جميلة من مواطنه نيمار بتسديدة قوية في شباك باريس سان جيرمان.

العودة للقاء

كما وعاد حامل اللقاء بعد تلقيه الأهداف في شباكه على ميدانه، حيث جاء الهدف الأول في الدقيقة ال37 عن طريق المهاجم الألماني ” إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ” 31.

بعد ركلة ركنية ثابتة سجلها اللاعب برأسه على يمين حارس مرمى باريس سان جريمان كلور نافاس.

فيما جاء الهدف الثاني في اللقاء للفريق الألماني “بايرن ميونيخ” بواسطة اللاعب الألماني توماس مولر 31 عاماً. في الدقيقة ال 60 من أحداث اللقاء.

ترتيب الدوري لكلا المنافسين

كما ويتربع فريق بايرن ميونيخ “البافاري” الألماني على صدارة ترتيب الدوري الممتاز برصيد 65 نقطة. بفارق كبير عن أقرب المنافسين له. بفارق خمس نقاط فريق أربي ليبزيج برصيد 60 نقطة في وصافة الترتيب.

أقل من ربع ساعة لتسجيل الهدف المنشود 😬🙏 ♦️ #دوري_الأبطال #باريس_بايرن 0 – 1 (78') ♦️ pic.twitter.com/JHppa1wCet — 🏆🏆🏆 بايرن ميونخ 🏆🏆🏆 (@FCBayernAr) April 13, 2021

بينما يأتي الفريق المنافس باريس سان جيرمان في وصافة ثاني ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 66 نقطة. بفارق ثلاثة نقاط عن المتصدر ليل الفرنسي التي يحتل الصدارة برصيد 69 نقطة.

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