انتحار فتاة في الإمارات هرباً من الزواج من مسن سبعيني .. وعائلتها السبب!

لتفادي الزواج من مسن سبعيني، انتحرت شابة تبلغ من العمر (21 عامًا ) بالقفز من الطابق الخامس من مبنى عائلتها في منطقة مويلح بالشارقة في دولة الإمارات.

وبحسب مصادر محلية فقد أنهت الفتاة “آسيوية”، حياتها بعد أن علمت أن عائلتها خططت، لإرسالها إلى بلدها الأصلي للزواج من خطيب تقدم لها يبلغ من العمر 70 عامًا.

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وقالت المصادر إن الشرطة هرعت إلى مكان الحادث بعد تلقي مكالمة في وقت مبكر من صباح الخميس الماضي.

وعثرت الشرطة على الفتاة ميتة، حيث أصيبت بضرر شديد في جمجمتها ونزيف داخلي في الرئتين.

وتشير التحقيقات الأولية إلى أن الفتاة كانت وعائلتها في خلاف مستمر حول قضية الزواج المفترض. مع إصرار الأسرة على إتمام الزواج.

بينما رفضت الفتاة لأنها أرادت مواصلة تعليمها ولم تكن مهتمة بالزواج من رجل يكبرها سنًا بكثير.

واحتجز أفراد أسرة الفتاة لمزيد من الاستجواب، وأحالت الشرطة القضية إلى النيابة العامة لمزيد من التحقيق.

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