“اللهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ”.. بايدن يستشهد في هذه الآية القرآنية لتهنئة المسلمين

استعان الرئيس الأمريكي جو بايدن، بآية قرآنية في تهنئته للمسلمين في الولايات المتحدة والعالم. بقدوم شهر رمضان المبارك.

وشدد بايدن، على أهمية المسلمين في تركيبة الولايات المتحدة الاجتماعية، مؤكداً على وقوفه إلى جانب الأويغور. في الصين والروهينغا في ميانمار (بورما).

وقال بايدن، في بيان صحفي نشره البيت الأبيض: “مع بدء الأميركيين (المسلمين) صيامهم الغد، نتذكر الصعوبات التي واجهناها هذا العام. خلال هذه الجائحة”.

وأضاف: “لا يمكن للأصدقاء والأحباء الاجتماع للاحتفال سويا، والعديد من العائلات ستجلس وحدها لتناول الإفطار. دون أحبائها”.

وأضاف: “لكن المجتمعات المسلمة تبدأ هذا الشهر بأمل جديد. العديد سيركزون وعيهم على وجود الله في حياتهم. وتأكيد التزامهم بخدمة الآخرين”.

وأشار إلى أن ذلك أمر يمليه عليهم إيمانهم، والتعبير عن الامتنان والشكر للهبات التي يتمتعون بها، الصحة والعيش الكريم والحياة نفسها.

وأكد بايدن أن “الأميركيين المسلمين أثروا بلادنا منذ تأسيسها، إنهم يمتازون بالتنوع والاختلاف مثل أميركا التي ساهموا في تأسيسها”.

وتابع: “اليوم، المسلمون يقودون جهود مكافحة كوفيد-19، ويلعبون دورا رئيسيا في تطوير اللقاحات ويتقدمون العمال في قطاع الرعاية الصحية”.

وأكمل: “إنهم يخلقون فرصا للتوظيف كرواد وأصحاب أعمال، ويخاطرون بحياتهم للاستجابة للطوارئ والتعليم في المدارس. ويخدمون بتفانٍ في القطاعات العامة عبر أرجاء البلاد”.

وأشار إلى أنهم يشكلون عنصراً أساسياً في الصراع المستمر من أجل تحقيق المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية.

واستدرك الرئيس الأميركي قائلاً: “لكن ومع هذا كله، يتواصل استهداف الأميركيين المسلمين من خلال التنمر والانحياز وجرائم الكراهية”.

وأضاف: “هذا التعصب وهذه الهجمات خاطئة. هي غير مقبولة. ويجب أن تتوقف. لا يجب على أي شخص في أميركا أن يعيش. أو تعيش، في خوف من التعبير عما يؤمن به”.

واستكمل: “إدارتي ستعمل بلا كلل لحماية حقوق الناس كافة وسلامتهم”.

وأشار بايدن، إلى قرار حظر السفر الذي قام بإبطاله، إضافة إلى المشاكل التي يعاني منها الروهينغا والأويغور.

وقال: “في أول يوم من رئاستي، كنت فخورا بإنهاء حظر سفر المسلمين المعيب، وسأواصل الدفاع عن حقوق الإنسان. في كل مكان. من بينهم الأويغور في الصين والروهينغا في بورما (ميانمار) والمجتمعات المسلمة في كافة أنحاء العالم”.

واختتم بايدن بيانه قائلا: “نتذكر أولئك الذين فقدناهم منذ رمضان الماضي، نشعر بالتفاؤل لأيام أفضل قدما، وكما يذكّرنا القرآن الكريم ‘اللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ’، وهو الذي سيقودنا من الظلمة إلى النور”.

وأشار إلى أن الاحتفال في البيت الأبيض بشهر رمضان سيكون افتراضيا، إلا أنه قرر، برفقة زوجته السيدة الأولى جيل بايدن. إحياء مراسم الاحتفال بالعيد في البيت الأبيض شخصيا العام القادم.

بدورها، هنأت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، في تغريدة بالفيديو، عبر تويتر، المسلمين حول العالم بشهر رمضان المبارك.

Around the world, Muslim families are taking time to help those who need it most, and reflect on the blessings that come with faith. Ramadan Kareem. pic.twitter.com/4a06vbIo1h

— Vice President Kamala Harris (@VP) April 13, 2021