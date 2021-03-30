هذا ما دار بين السلطان هيثم بن طارق ومحمد بن سلمان في اتصال هاتفي من قبل الأخير

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية بأن السلطان هيثم بن طارق، تلقى اليوم، الثلاثاء، اتصالا هاتفيا من قبل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

كما قالت الوكالة العمانية في بيان لها على حسابها الرسمي بتويتر رصدته (وطن)، إن السلطان هيثم بن طارق، يتلقى اتصالا هاتفيا. “من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة. العربية السعودية الشقيقة.”

حضرة صاحب الجلالة السلطان #هيثم_بن_طارق المعظم/ حفظه الله ورعاه/ يتلقى اتصالا هاتفيا من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة.. pic.twitter.com/scXrjjitfU — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 30, 2021

وأوضح البيان بأنه جرى خلال الاتصال استعراض مبادرة “الشرق الأوسط الأخضر” التي أعلن عنها ولي عهد المملكة العربية السعودية. بالشراكة بين دول المنطقة.

جرى خلاله استعراض مبادرة/ الشرق الأوسط الأخضر/ التي أعلن عنها سمو ولي عهد المملكة العربية السعودية بالشراكة بين دول المنطقة والتي تعد أكبر برنامج تشجير لمواجهة التحديات البيئية. — وكالة الأنباء العمانية (@OmanNewsAgency) March 30, 2021

والتي تعد أكبر برنامج تشجير لمواجهة التحديات البيئية.

مبادرة الشرق الأخضر السعودية

ويشار إلى أنه في خطوة مفاجئة، أعلن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان عن مبادرة ملهمة لحماية الأرض والطبيعة، أطلق عليها اسم. “الشرق الأوسط الأخضر”.

ويقول بن سلمان وفق وسائل إعلام سعودية إن المبادرة “سترسم توجه المملكة والمنطقة في حماية الأرض والطبيعة.

وتضعها في خارطة طريق ذات معالم واضحة وطموحة، وستسهم بشكل قوي بتحقيق المستهدفات العالمية”.

كما تتضمن المبادرة ـ وفق ابن سلمان ـ سعي المملكة، بالشراكة مع دول الشرق الأوسط، لزراعة 40 مليار شجرة إضافية في الشرق الأوسط. بموجب برنامج لزراعة 50 مليار شجرة.

أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم

وهو أكبر برنامج إعادة تشجير في العالم ويبلغ ضعف حجم مشروع السور الأخضر العظيم الذي يتم منذ عام 2007 في منطقة الساحل الأفريقي.

ومن المنتظر أن تبدأ المملكة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر مع الدول الشقيقة في مجلس التعاون لدول الخليج العربية والشرق الأوسط.

ووفقا لولي العهد “تتحمل المملكة بهذه المبادرة نصيبها من المسؤولية في دفع عجلة مكافحة أزمة المناخ”.

وبالإضافة إلى مبادرة الشرق الأخضر أطلقت المملكة مبادرة “السعودية الخضراء” التي ستعمل من خلالها على تقليل الانبعاثات. الكربونية بأكثر من 4 بالمئة من المساهمات العالمية.

وذلك من خلال مشاريع الطاقة المتجددة التي ستوفر 50 بالمئة من إنتاج الكهرباء داخل المملكة بحلول عام 2030.

ويشار إلى أن العلاقة بين السلطنة والسعودية شهدت مؤخرا حالة توتر جراء أحداث المنطقة من حرب اليمن وحصار قطر.

حيث تحافظ سلطنة عمان على انتهاج سياسة الحياد وعدم تدخلها في شؤون الدول الأخرى ووقوفها على مسافة واحدة من الجميع.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك