محمد صلاح يكشف عن احتمالية انتقاله للعب في الدوري الإسباني

في حوار صحفي مع صحيفة “ماركا” الرياضية الإسبانية. كشف النجم المصري محمد صلاح 28 عاماً. وهداف الدوري الإنجليزي خلال منافسات الموسم الجاري 2020-2021.

عن احتمالية الرحيل عن صفوف فريقه ليفربول في المستقبل القريب “الريدز”. الانتقال للعب في الدوري الإسباني.

الانتقال إلى إسبانيا

وقال صلاح عند سؤاله عن انتقاله للعب في الدوري الإسباني، أجاب قائلاً: “لا أحد يعرف ماذا سيحدث في المستقبل ربما يتم ذلك في يوم ما”.

Pour le Mardi 30 Mars 2021, Salah 🇪🇬fait la couverture du journal espagnol Marca 🗞! pic.twitter.com/HAA34Zxyo0 — EGYPTE 7 CAN 🇪🇬 (@CanEgypte) March 29, 2021

الاستعداد لمباراة الريال

كما وأوضح اللاعب صلاح، عن استعداداته لخوض المباراة المهمة أمام فريق ريال مدريد الإسباني. ضمن منافسات الربع النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام في يوم 6 من شهر إبريل / نيسان من الشهر القادم.

المستوى العالي

وأردف صلاح في حديثه مع صحيفة ماركا الإسبانية، قائلاً: إن ” مواجهة ريال مدريد صعبة للغاية سيكون من الجيد التأهل الي نصف النهائي، كما أنني لا يهمني مواجهة الفريق الإسباني حالياً أو في النهائي لأن كل الفرق ذو مستوى عال ومميز”.

كما ويضيف، ” بالنسبة لي الصعود والتأهل الي النهائي أهم شيء، ولا يهمني المنافس. وما حدث في نهائي كييف انتهى وأصبح من الماضي ولكني أرغب في الفوز بالمباراة القادمة”.

مواجهة راموس

واستكمل صلاح حواره عند سؤاله عن مواجهة قائد فريق ريال مدريد سيرجيو راموس، “المباراة انتهت ولا أفكر فيها، فالأهم فريقي وكل منا يفكر فقط في فريقه من أجل تحقيق الفوز في المباراة”.

مردفاً: ” كريستيانو رونالدو وبيل ونافاس. بالطبع من النجوم المميزة وخسر فريق ريال مدريد برحيلهم، حيث أن رونالدو الأعظم في تاريخ النادي الملكي الإسباني. ولكنهم اشتروا هازارد وهو يواجه سوء حظ كبير في الفريق”.

محمد صلاح اصبح ثاني اكثر اللاعبين تسجيلا للاهداف في تاريخ المنتخب المصري بـ 43 هدف فقط حسام حسن يتفوق عليه 😍 👑 pic.twitter.com/q4iqEdGvZ1 — E P L W O R L D (@EPLworld) March 29, 2021

ريال مدريد وتحقيق الألقاب

كما وأوضح محمد صلاح، أن فريق ريال مدريد متخصص في دوري أبطال أوروبا. كما أنه حقق اللقب أربع مرات في أخر 10 منافسات. ونادي ليفربول وريال مدريد في مرحلة قوية من المنافسة. وكلنا حققنا اللقب. كما أنها ستكون مباراة قوية.

الصداقة مع لاعبي ريال مدريد

كما وأجاب صلاح عند سؤاله عن أي من اللاعبين يعجبه في فريق ريال مدريد. ” جميع اللاعبين مميزين. كما أنني لا أستطيع اختيار لاعبًا واحدًا فقط. علاقتي رائعة بهازارد.

كما أننا قضينا وقتًا فترة وقت طويلاً في فريق تشيلسي. كما أن التقيت مع مودريتش سابقًا. وعلاقتي بالجميع مميزة”.

علاقته بالمدرب كلوب

وختم مهاجم فريق ليفربول الإنجليزي محمد صلاح عند سؤاله عن علاقته بمدربه الألماني يورجن كلوب. قائلاً: ” علاقتي بالمدرب قوية واصفًا إياها بالاحترافية طبيعية”.

مضيفًا: ” غياب جماهير فريق نادي ليفربول “الريدز” أثرت على مستوى الفريق. خلال الفترة الحالية. لتشجيع ودعم الفريق”.

هدافي الدوري الإنجليزي

كما ويحتل النجم الدولي المصري محمد صلاح في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي. صدارة ترتيب هدافي الدوري برصيد 17هدفاً. متساوياً مع مهاجم فريق توتنهام هاري كين. خلال منافسات الدوري الإنجليزي لهذا الموسم 2020-2021م. الذي يحتل المركز الثاني.

وبفارق هدف وحيد. يأتي في المركز الثالث لاعب الوسط في صفوف مانشستر يونايتد ” برونو فيرنانديش” برصيد 16 هدفاً.

اهداف مباراة مصر 4-0 جزر القمر كاملة HD سجل الاهداف " محمد النني – محمد صلاح – محمد شريف " pic.twitter.com/EL3NeCfKiN — LIVE24HD (@Live24Hd111) March 29, 2021

فيما جاء النجم الإنجليزي “دومينيك كالفيرت ليوين” اللاعب في فريق إيفرتون في ثالث الترتيب برصيد 14 هدفاً. بفارق هدف عن مهاجم توتنهام الكوري الجنوبي ” هيونج مين سون” الذي يقدم الأداء الجديد مع فريق “السيبرز” الإنجليزي.

الدوري الإنجليزي

ويتصدر فريق المان سيتي ترتيب الدوري الإنجليزي ” البريميرليج” برصيد 71 نقطة، بينما يأتي في ثاني الترتيب فريق فريق المان يونايتد الإنجليزي برصيد 57 نقطة بفارق نقطتين. فريق ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 56 نقطة.

👑 الـفـرعـون الـمـصـري 🇪🇬 3⃣ محمد صلاح يُرسل قذيفة لا تصد ولا ترد إلى مرمى فريقه السابق إي سي روما 🤩#دوري_أبطال_أوروبا | #UCL | @LFC_Arabicpic.twitter.com/ryUehgBTxH — دوري أبطال أوروبا ™ (@Uefaworld1) March 26, 2021

صعود تشيلسي وتوتنهام

وفي المركز الرابع يحتل فريق تشيلسي برصيد 51 نقطة، أما في المركز الخامس فريق وست هام يونايتد برصيد 49 نقطة. كما وجاء فريق توتنهام في المركز السادس برصيد 48 نقطة من جدول ترتيب الدوري الممتاز.

تراجع ليفربول في ترتيب الدوري

فيما جاء بفارق نقطتين عن حامل اللقب السابق فريق ليفربول الإنجليزي 46 نقطة الذي يحتل المركز السادس. بالتساوي مع فريق إيفرتون بنفس النقاط في المركز السابع من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي.

التاريخ يكتب💪 محمد صلاح يتجاوز رقم حسن الشاذلي 🇪🇬 ويصبح ثاني أكثر الهدافين في تاريخ منتخب مصر لـ45 هدفًا في 69 مباراة مع الفراعنة💫 pic.twitter.com/AZ2JnAeIPx — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 29, 2021

بينما يحتل في المركز الثامن فريق إيفرتون برصيد 46 نقطة متساوياً مع ليفربول، أمام في المركز التاسع يحتل فريق أرسنال الإنجليزي برصيد 42 نقطة.

وفي المركز العاشر من الترتيب جاء فريق أستون فيلا برصيد 41 نقطة. بفارق نقطة وحيدة عن فريق أرسنال الإنجليزي. ضمن منافسات الدوري الإنجليزي للدرجة الممتازة.

هداف منتخب المصري بعد حسام حسن

وتجاوز المصري صلاح اللاعب حسن الشاذلي برصيد 43 هدف. ليحتل المركز الثاني في ترتيب أكبر الهدافين على صعيد مشاركته الدولية مع المنتخب المصري. خلف المتربع الكابتن حسام حسن برصيد 69 هدفاً. مع منتخب الفراعنة.

هيثم فاروق: النني بيضرب أروع الامثلة في حب زمايله وحب البلد، هو عارف أد ايه لقطة الشارة هاتفرق نفسيًا مع محمد صلاح علشان كدة تركها له pic.twitter.com/xRc9fLlkX0 — Yallakora (@Yallakoranow) March 29, 2021

بعد تألق النجم المصري وهداف الدوري الإنجليزي محمد صلاح بتسجيله هدفي اللقاء في غضون أربع دقائق في الدقيقة ال 21 وال 25. والتي جمع كلا المنافسين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

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