يتواصل تسجيل الإصابات بفيروس كورونا في الوسط الفني في الكويت، فبعد ساعات من وفاة الفنانة الكويتية عبير خضر، إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بالفيروس، تعرضت الفنانة الكويتية فاطمة الصفي للإصابة بكورونا رغم تأكيدها على تلقيها جرعتي لقاح ”فايزر“.
وأبدت فاطمة الصفي اندهاشها من إصابتها بكورونا، بعدما جاءت المسحة إيجابية.
وأكدت الصفي أنها لا تعاني أعراض الإصابة، لكن النتيجة إيجابية.
وأشارت إلى أن الطبيب استغرب الأمر كونها تلقت اللقاح.
وأكدت فاطمة الصفي أنها ”تعيش بمفردها ولم تخالط أحدًا كي ينقل لها الإصابة“.
وقالت إن الطبيب أصر على استحالة الإصابة بالفيروس بعد تلقي لقاح ”فايزر“.
وردت الفنانة على الطبيب: ”قلت له الدراسة تقول إنه في مجال يطلع الفحص إيجابي، وقلت له زين سنقوم بمسحة ثانية وفي كل الحالات نتيجتي إيجابية، وقال لي تنزلين تطبيق ”شلونك“ وما تخالطين أحد“.
وانتقدت فاطمة الصفي الطبيب الذي تابع حالتها: ”ما يصير دكتور يقول مستحيل في دراسات كثيرة حول هذا الموضوع وأنا ناقشته بهدوء رغم أني كنت معصبة شوي“.
كورونا ينهي حياة الفنانة الكويتية عبير خضر
توفيت الفنانة الكويتية عبير خضر، الإثنين 29/آذار؛ إثر مضاعفات حادة نتيجة إصابتها بفيروس كورونا المستجد، حيث نقلت مؤخرا للعناية المركزة بمستشفى بدرية الأحمد، قبل أن تتدهور حالتها الصحية.
وأعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، خبر الوفاة.
وقالت “العيدان” عبر حسابها الرسمي بـ“تويتر“: ”وفاة الممثلة الكويتية عبير الخضر بعد إصابتها بفيروس كورونا، الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته، ادعوا لها بالرحمة فالدعاء رزق الميت“.
وفاة الممثله الكويتيه عبير الخضر بعد اصابتها ب فايروس كورونا الله يرحمها ويغفر لها ويسكنها فسيح جناته ادعولها بالرحمه فالدعاء رزق الميت pic.twitter.com/LEHAVjzC3D
— مي العيدان (@mayal3eidan) March 29, 2021
عبير خضر
يذكر أن عبير خضر دخلت عالم التمثيل عام 2006 من خلال دور ”زوجة الأب الشريرة“ في مسلسل ”الإمبراطورة“، للمنتجة والإعلامية فجر السعيد، واستمرت بعد ذلك بتقديم العديد من الأدوار الصغيرة والثانوية.
مشاري البلام
وقبل أسابيع، توفي الفنان الكويتي مشاري البلام داخل العناية المركزة بمستشفى جابر، بسبب مضاعفات فيروس كورونا.
وكشف والد الفنان الكويتي الراحل مشاري البلام السبب الحقيقي وراء وفاة ابنه..
وقال في مقطع فيديو: “عطوا مشاري اللقاح بدون لا يفحصونه وأهو أصلا فيه كورونا.. وعطوه إبرة كورتيزون وهذي اللي أنهته”.
لكنّ وزارة الصحة في الكويت حسمت حقيقة وفاة مشاري البلام بسبب تلقيه الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس “كورونا”.
ونفى عضو لجنة اللقاحات في وزارة الصحة، د.خالد السعيد ما تردد من أنباء حول علاقة اللقاح المضاد لكورونا، بحالات الوفاة التي تحدث جراء الإصابة. وقال إن اللقاح ليس له علاقة بالإصابة بالفيروس.
كما أكد السعيد أن اللقاح آمن وفعال. مضيفاً في تصريحه لصحيفة “الأنباء” الكويتية: “لو كل شخص أخذ اللقاح وأصيب بفيروس كورونا لوجدنا مئات الآلاف من الإصابات والوفيات حول العالم، حيث أن هناك أكثر من 200 مليون شخص حول العالم أخذ هذه اللقاحات”.
كما أصدرت وزارة الصحة الكويتية بياناً نفت خلاله تسجيل أي حالة وفاة نتيجة أخذ لقاح كورونا، ومشيرة إلى أنه لم تسجل أي آثار جانبية كبيرة للقاح.
تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد