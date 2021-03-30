إسرائيل تحذر مواطنيها من السفر للإمارات والبحرين بعد هذه المعلومات التي وصلتها

حذرت وكالة الأمن القومي الإسرائيلية، السياح الإسرائيليين من السفر إلى الإمارات والبحرين وعدد من دول المنطقة.

هجمات محتملة

وأوضحت الوكالة الإسرائيلية، أن ذلك يأتي في إطار وجود تهديدات تتعلق بشن هجوم من قبل إيران. حيث شمل التحذير كلا من دبي وأبو ظبي في الإمارات وكذلك البحرين.

وقال مكتب مكافحة الإرهاب بالوكالة في بيان صحفي: “نقدر أن إيران ستواصل العمل في المستقبل القريب لإلحاق الضرر بأهداف إسرائيلية”.

وحددت المكتب جورجيا وأذربيجان وأبو ظبي ودبي والبحرين وكردستان العراق، وكذلك تركيا والأردن ومصر كمناطق يجب تجنبها.

التطبيع مع إسرائيل

وأقامت الإمارات والبحرين علاقات دبلوماسية مع إسرائيل العام الماضي بموجب اتفاقيات تاريخية توسطت فيها الولايات المتحدة.

وبعد إقامة علاقات مع إسرائيل العام الماضي، أصبحت الإمارات وجهة للسياح الإسرائيليين، حتى بعد إصدار تحذير سفر مماثل.

وأوقفت جائحة الفيروس التاجي معظم السفر، لكن بعد حملة التطعيم بدأت إسرائيل في إعادة فتح اقتصادها وتتوقع أن تزداد قوة السياحة في الأشهر المقبلة.

تحذير سابق

ونهاية العام الماضي، حذرت دولة الاحتلال الإسرائيلي مواطنيها من السفر إلى الإمارات والبحرين، خشية استهدافهم على خلفية مقتل العالم النووي الإيراني محسن فخري زاده.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت”، في حينها: “في إسرائيل يخشون من أن تحاول إيران إيذاء المواطنين الإسرائيليين الذين يسافرون إلى الإمارات والبحرين انتقاماً من الاغتيال”.

وأوضحت الصحيفة أن تحذيراً أصدرته “هيئة مكافحة الإرهاب” الإسرائيلية قبل عدة أسابيع للمواطنين الإسرائيليين في الإمارات والبحرين. بتوخي الحيطة والحذر

واستدركت الصحيفة: “لكن بعد اغتيال فخري زاده أصبح التحذير مضاعفاً”.

وتابعت: “في مجلس الأمن القومي أشاروا إلى أنه “في ظل وجود ونشاط منظمات إرهابية، هناك مخاطر حقيقية على أمن المواطنين الإسرائيليين الزائرين للإمارات العربية المتحدة”.

“هيئة مكافحة الإرهاب”

كما أوصت “هيئة مكافحة الإرهاب” الإسرائيليين بالامتناع عن زيارة البحرين وصنفت مستوى التهديد كـ “تهديد أساسي ملموس”، بحسب الصحيفة.

وكتبت الهيئة في بيانها: “في ظل وجود بنية تحتية إرهابية فإن هناك خطراً حقيقياً على أمن الإسرائيليين الزائرين/المقيمين في تلك الدولة”.

وأضافت: “توصي هيئة مكافحة الإرهاب بتجنب السفر إلى البحرين، ومغادرتها في أسرع وقت ممكن”.

فخري زاده

واتهمت إيران “إسرائيل” بقتل عالمها النووي محسن فخري زاده بعد أن نصب مسلحان كميناً لسيارته، بالعاصمة الإيرانية طهران.

و​قال وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، إن هناك دلائل واضحة على تورط إسرائيل في اغتيال العالم الإيراني.

يذكر أن العالم فخري زاده من أبرز العلماء النوويين الإيرانيين الذين تسعى الاستخبارات الإسرائيلية لاغتياله.

وقد أعلن قبل عامين رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اسمه في أحد المؤتمرات الصحفية، بحسب وكالات إيرانية.

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