هكذا ظهر صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي بعد عملية في الدماغ

ظهر الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي شقيق الفنان حسين الجسمي لأول مرة بعد خضوعه لعملية قسطرة في الدماغ وخروجه من قسم العناية المركزة.

وطمأن صالح الجسمي متابعيه في الفيديو الذي صوره الطبيب، بعد العملية، حيث بدا بحالة جيدة وهو ما أكده بنفسه حيث لفت إلى أنه خرج من غرفة العناية المركزة.

ودخل صالح الجسمي الأسبوع الماضي، إلى المستشفى وذلك بعد تعرضه لأزمة صحية. استدعت نقله على الفور، ليستعد لإجراء عملية جراحية.

ونشر الجسمي عبر حسابه على تويتر، تغريدة كشف فيها عن تطورات حالته الصحية، وأكد أنه بانتظار إجراء جراحة قسطرة بالدماغ.

وكتب الجسمي: “أعزائي.. أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي استدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غدًا.. دعواتكم.. جميعكم نحب”.

أعزائي

أعتذر عن الظهور لفترة في السوشيال ميديا حيث أمر بظرف صحي إستدعى دخولي للمستشفى منذ ليل أمس وبانتظار عمل قسطرة للدماغ غداً

دعواتكم

جميعكم نحب ❤️ — Saleh Aljasmi|صالح الجسمي (@SalehJasmi) March 23, 2021

واعتاد صالح الجسمي على انتقاد عدد من الظواهر الفنية المثيرة للجدل عبر حسابه على تطبيق “سناب شات”. ما أدخله في عدة أزمات مع عدد من المشاهير لعل أبرزها كان خلافه الشهير مع الفنانة المغربية مريم حسين. الذي وصل بهما إلى ساحات المحاكم.

وكان ابن الإعلامي صالح الجسمي طمأن قبل هذا محبّيه إلى صحته بعد خضوعه لعملية قسطرة في الدماغ.

وكتب عبر خاصية القصص المصورة “ستوريز” على حساب الأخير على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”: “لمن يسأل، الوالد ما زال في العناية المركزة. وأنا ابنه محمد من يقوم بالنشر. الحمد لله أبشّركم صحته في تحسن شكراً للسؤال”.

صالح الجسمي يهاجم دنيا بطمة

وبداية شهر مارس الجاري، هاجم الإعلامي الإماراتي صالح الجسمي مرة جديدة الفنانة المغربية دنيا بطمة.

جاء ذلك بعد إعلان براءتها وشقيقتها ابتسام تسكت من قضية حساب فضائح المشاهير “حمزة مون بيبي”.

وقال الجسمي في فيديو نشر عبر حساباته على شبكات التواصل الاجتماعي: “اليوم نحتفل بندوة البراءة التي عقدتها إحدى الفنانات في المغرب، رغم أنّها حُكمت بالسجن مدة سنة”.

وأضاف: “خافوا الله، كيف تُعلن براءة في ندوة بينما القضية ما زالت قائمة وفي انتظار عرضها على محكمة النقض، وما تقوم به الفنانة من إيهام الجميع بالبراءة تريد من خلاله إيصال رسالة إلى دول الخليج، لكنه غير مجدٍ، إذ أنّ أهل الخليج والمغرب يعرفون الحقيقة”.

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