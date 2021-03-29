مواقف وصور طريفة لمحمد صلاح مع تريزيغيه في مران منتخب الفراعنة

في إطار استعداد المنتخب المصري “الفراعنة” المران. لمواجهة منافسه الضيف جزر القمر. ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة.

من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022 في دولة الكاميرون. حيث سيلتقي المنتخبين على ملعب “استاد القاهرة الدولي”.

الصور الطريفة

كما وشارك النجم المصري محمد صلاح المحترف في نادي فريق ليفربول الإنجليزي. وهداف الدوري برصيد 17 هدفاً. متساوياً بذلك مع الإنجليزي هاري كين مهاجم فريق توتنهام خلال منافسات الدوري.

الصور الطريفة بين صلاح وصديقه محمود حسن “تريزيغيه” على حساب الانستغرام

عدد من الصور والمواقف الطريفة مع صديقه المقرب محمود حسن الشهير بلقب “تريزيغيه”. المحترف كذلك في فريق أستون فيلا الإنجليزي. أثناء المران الجماعي للفريق.

الضرب على الرقبة

وكذلك نشر صورة تجمعه مع صديقه أثناء تناول القهوة. حيث ظهر في الفيديو النجم المصري محمد صلاح وهو يمازح صديقه “تريزيغيه” بمحاولة ضربه على الرقبة.

ولكنه قام اكتفى ضرب إذنه. في التدريبات. وسط ابتسامة عريضة على كلا اللاعبين. فيما شاركتهم في الفيديو مدافع فريق الأهلي المصري محمد هاني. في المزاح.

صلاح وأهدافه مع المنتخب المصري

كما ويحتل النجم المصري محمد صلاح هداف المنتخب المصري في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م. والمؤهلة لكأس العالم برصيد 41 هدفاً. وكما رغم غيابه عن الأداء والتهديف أمام منافسه المنتخب الكيني.

وفي سياق أخر، يعترض محمد صلاح لانتقادات كثيرة عبر وسائل الاعلام المصرية. في ظل تأهل فريقه إلى تصفيات كأس أمم أفريقيا. كما كان أخرها نقد الإعلام الرياضي مدحت شلبي في برنامجه عبر قنوات “أون تايم سبورت” الرياضية المصرية.

الأداء الباهت

وقال الإعلامي المصري الرياضي الشهير مدحت شلبي عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” المصرية في هجوم واضح لنجم المنتخب المصري محمد صلاح، قائلاً: “إذا لعب بنفس الطريقة التي لها فيها، أمام منتخب كينيا. فسيخرج من المنافسات مبكراً”.

كما وانتقد شلبي بشكل عام مستوى المنتخب المصري “الفراعنة” والظهور الباهت والضعيف الذي قدمه لاعبي المنتخب.

كما وبشكل خاص الثنائي المحترف في الدوري الإنجليزي الممتاز “البريميرليج” نجم فريق ليفربول “الريدز” محمد صلاح، وزميله محمود حسن الشهير بلقب “تريزيغيه” لاعب فريق أستون فيلا الإنجليزي.

غير موجود في الملعب

وأردف الإعلامي شلبي، ” محمد صلاح غير موجود على أرضية الملعب، لديه مباراة يوم الثالث من شهر إبريل / نيسان القادم.

أمام فريق أرسنال الإنجليزي، ثم سيلعب في السادس من شهر إبريل أمام فريق ريال مدريد الإسباني “الملكي” في مباراة الذهاب من دوري منافسات دوري أبطال أوروبا “UEFA Champions League”.

في مباراة ستحمل القوة والإثارة بين الفريقين. معلقاً على ذلك: ” من وجه نظري هو يفكر في المباراتين وخاصة مباراة ريال مدريد”.

حريص على أقدامه

واستكمل الرياضي شلبي، ” هو حريص على أقدامه بشكل مبالغ فيه خوفاً من الإصابة، حيث أنه بالكاد كان يتحرك ويطلب الكرات، لا أريد أن يبرر له أحد ما فعل. متسائلاً هذا منتخب الوطن؟!”.

مدحت شلبي: محمد صلاح لن يخوض مباراة مصر وجزر القمر في هذه الحالة#مساء_ONTime#ONTime_Sports pic.twitter.com/3KZYbqP8YE — OnTime Sports (@ONTimeSports) March 23, 2021

مواجهة اليوم

كما ويستعد منتخب بلاده إلى خوض مباراة أخرى أمام منافسه جزر القمر. رغم تأهلهما إلى منافسات الكاميرون. مساء اليوم الإثنين. في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

محمد وصلاح ومصطفى محمد بقميص ليفربول عبر ستوري إنستجرام 🇪🇬#محمد_صلاح pic.twitter.com/eHBDqORu3k — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 28, 2021

جزر القمر والمرة الأولى

كما وتأهل فريق منتخب دولة جزر القمر العربية. إلى منافسات بطولة أمم أفريقيا في الكاميرون عام 2022م. في المرة الأولى في تاريخ مسيرتها.

محمدصلاح حتى الآن مع منتخب مصر 🇪🇬

🔴 • لعب : 67 مباراة ✅

🔴 • سجل : 41 ⚽

🔴 • صنع : 22 🎯

📸 | صلاح يحتاج إلى هدف وحيد ليحتل ثانى هدافي منتخب مصر عبر التاريخ 🇪🇬

🔴 • حسام حسن : 86 هدف⚽

🔴 • حسن الشاذلي : 42 هدف⚽

🔴 • محمد صلاح :41 هدف ⚽️#محمد_صلاح pic.twitter.com/cEkxNdeUjR — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 25, 2021

بعد نجاحها في خطف ترتيب المركز الثاني من الترتيب داخل المجموعة خلف المتصدر بفارق ثلاثة نقاط أمام منتخب “الفراعنة”.

ثاني أيام الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية

👇#TotalAFCONQ2021 pic.twitter.com/nSgpn0uqzT — CAF – عربي (@caf_online_AR) March 29, 2021

الذي يعتلي صدارة الترتيب برصيد 9 نقاط. والتي ستحدد متصدر المجموعة السابعة من تصفيات الأمم الأفريقية.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط. ويأتي في وصافة الترتيب منتخب جزر القمر في المجموعة. كما بفارق الأهداف مع التساوي في عدد النقاط مع منتخب الفراعنة المصري.

أما في ثالث الترتيب. كما جاء منتخب كينيا برصيد 4 نقاط والذي ودع منافسات كأس أمم أفريقيا. وفي ذيل الترتيب منتخب توجو برصيد نقطتين.

المتأهلين إلى الكاميرون

كما تأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021م. كلاً من: الكاميرون المستضيف لتكل المواجهة. غانا السنغال. والجابون.

وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. السودان. جامبيا. مالي. زيمبابوي. كما تأهلت كذلك غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

كما ودع منتخب ليبيا وكينيا وتانجو. جنوب أفريقيا. ساوتوميه منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2022، التي من المقرر أن تقام في دولة الكاميرون.

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