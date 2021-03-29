تفوقت أسعار الدولار بالسوق السوداء اليوم، الاثنين 29 مارس 2021، على البنك المركزي السوداني مع استقرار السعر بنفس الوقت.

حيث وصل سعر الدولار في السوق الموازية بالسودان 382 جنيها كما كان في تعاملات أمس مع تفاوت بسيط بالسعر من تاجر لآخر.

فيما بلغ سعر الدولار داخل بنك السودان المركزي 380.7377 جنيها للشراء، و382.6414 جنيها للبيع، وفق أحدث سعر بالمركزي السوداني.

سعر الريال السعودي في السودان اليوم

كما وصل سعر الصرف للريال السعودي 101.5626 للشراء، و102.0704 للبيع، وفق أحدث أسعار البنك المركزي السوداني.

سعر الريال القطري في السودان اليوم

بينما بلغ سعر صرف الريال القطري وفق المركزي السوداني 104.5983 للشراء، و105.1213 للبيع.

سعر الدينار الكويتي في السودان اليوم

هذا وجاءت أسعار الدينار الكويتي، 1257.2239 للشراء، و1263.5100 للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في السودان اليوم

وسجلت أسعار الدرهم الإماراتي داخل المركزي السوداني 103.6811 جنيها للشراء، و104.1995 للبيع.

سعر اليورو والاسترليني في السودان اليوم

كما وسجل سعر اليورو الأوروبي لدى السوق السوداء 454 جنيه.

فيما جاء سعره لدى بنك السودان المركزي عند 448.4138 جنيه للشراء و450.6559 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الجنيه الإسترليني في السوق الموازية 523 جنيها.

وعلى شاشات تداول البنك المركزي سجل الإسترليني 524.1433 جنيه للشراء، و526.7640 جنيه للبيع.

التعويم

ورغم الارتفاع الكبير في أسعار السلع والذي عادة ما يرافق تعويم العملة الوطنية، يقول السودان إنه ماضٍ في خطة لخفض الأسعار بنسبة 40%.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار بنحو 700%.

وفي أعقاب القرار، اشتكى مواطنون من ارتفاعات ملحوظة في أسعار السلع خاصة تلك المعتمدة على الاستيراد من الخارج.

منح البنك الدولي

هذا وأصبح السودان مؤهلا للحصول على منح بعد تسوية متأخرات، بحسب بيان رسمي من البنك الدولي.

وذلك بعد تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، أشاد بها البنك الدولي.

والشهر الماضي، أعلن بنك السودان المركزي خفضا مهولا في سعر صرف الجنيه السوداني أمام الدولار، أو ما عرف بالتعويم الجزئي أو المدار.

مباحثات مع البنك الدولي

وأجرى السودان، مباحثات مع مسؤولي البنك الدولي، حول إعادة ربط الخرطوم بالمنظمات الدولية.

وبحث رئيس مجلس السيادي السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان، الأسبوع الماضي مع المدير القطري للبنك الدولي للسودان عثمان ديون. الجهود التي يبذلها البنك حاليا لدعم السودان لإعادة ارتباطه بالمنظمات الدولية بما في ذلك البنك الدولي.

استقرار نسبي

وبعد شهر من تطبيق القرار، استطاع المركزي تحقيق استقرار نسبي للعملة الوطنية وتقليص الفجوة بين الأسعار في الأسواق. الرسمية وغيرها (الموازية).

وعلى مدى سنوات، ظل الجنيه يعاني تدهور أسعاره مع تآكل احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، وتراجع وفرة الدولار في السوق. بعد فقدان الإيرادات النفطية عقب انفصال جنوب السودان في 2011.

هذا وتنقسم الآراء في الأوساط الاقتصادية حول الدوافع التي جعلت السودان يعوّم عملته. في ظل تخوفات طالما اعترت الحكومات. السابقة من اتخاذها تجنباً لتكلفتها السياسية الباهظة.

جملة من الإصلاحات ورفع الدعم

وفي يونيو/حزيران 2020، وقعت الحكومة السودانية مع “صندوق لنقد الدولي” اتفاقاً على برنامج يعمل على مراقبة اشتراطات. الصندوق، وتقييمها بعد عام. مما يمهد لحصول السودان على تسهيلات مالية وقروض تزيد على مليار دولار.

واشترط الصندوق على الخرطوم الإقرار بجملة من الإصلاحات، أهمها رفع الدعم عن المحروقات والكهرباء وتوحيد سعر الصرف في جميع المنافذ.

إلا أن وزير المالية، جبريل إبراهيم، أكد في وقت سابق أن قرار التعويم الجزئي للجنيه لم تفرضه أي جهة على بلاده، ولكنه في مصلحة. الاقتصاد السوداني والمواطن.

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