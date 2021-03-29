ابتزاز فتاة في الامارات بعدما تعرفت على شخص عن طريق التواصل الإجتماعي
ابتزاز فتاة في الامارات بعدما تعرفت على شخص عن طريق التواصل الإجتماعي
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شاهد كيف تم ابتزاز فتاة في الامارات .. تعرفت عليه وتطورت العلاقة لارسال صور وفيديوهات!

كتب وطن
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بثت شرطة أبوظبي بدولة الإمارات على منصاتها للتواصل الإجتماعي فيديو لواقعة ابتزاز فتاة بعدما تعرفت على شخص عن طريق التواصل الإجتماعي وتطورت العلاقة بإرسال صور وفيديوهات.

ابتزاز فتاة

وقالت الفتاة إنه بعد فترة بدأ الشخص يمارس عليها تهديدات وضغوطات، وأثر عليها بشكل كبير.

وأضافت أنه بدأ يمارس عليها ضغوطات مادية واجتماعية وصولا للتهديد بالقتل، مقابل الخروج معه والاستمرار معه في العلاقة.

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وأكدت شرطة أبوظبي أن أسباب الابتزاز هو سوء استخدام التقنية وغياب دور الاسرة وعدم المكاشفة بين أفراد الاسرة. وضعف الوازع الديني وأصدقاء السوء والفراغ وحب التجربة بين الجنسين. والتقليد وضعف شخصية المجني عليه والخوف من الفضيحة .

وناشدت على ضرورة عدم الانشغال أبنائهم المراهقين وحمايتهم من مخاطر التهديد والتحرش واستدراجهم بالمشاركة لصورهم وتوريطهم في انشطة غير اخلاقية‎ وتجنب طلب صداقات أو قبول طلب صداقات من قبل أشخاص غير معروفين و عدم الرد والتجاوب على أي محادثة ترد من مصدر غير معروف .

عقوبة الابتزاز 

وأكدت أن القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2012 المادة رقم 16 ينص على يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتين وخمسون ألف درهم ولا تجاوز خمسمائة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين. كل من ابتز أو هدد شخص آخر لحمله على القيام بفعل أو الامتناع عنه. وذلك باستخدام شبكة معلوماتية أو وسيلة تقنية معلومات .

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا كان التهديد بارتكاب جناية أو بإسناد أمور خادشة للشرف أو الاعتبار.

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