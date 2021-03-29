إكسترا نيوز
إكسترا نيوز
Videoالهدهد

“سفينة الحيوانات المنوية”.. زلة لسان مذيع مصري على الهواء وما قاله أثار ضجة

كتب وطن
0

وقع مذيع في إحدى القنوات المصرية في زلة لسان وضعته في موقف محرج، خلال حديثه عن خبر تعويم السفينة “إيفرجيفن” العالقة في قناة السويس المصرية منذ أيام.

مذيع اكسترا نيوز

وقال مذيع قناة “إكسترا نيوز” خلال إذاعته الخبر في مقطع مقتطف متداول له: “أعلن الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس. البدء بتعويم سفينة الحيوانات المنوية الجانحة بنجاح”.

وتسببت زلة لسان المذيع المصري في موجة من الجدل بين المغردين والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

والذين منهم من قال إن كلام المذيع مقصود إلى حد ما وليس مجرد سقطة لسان.

وعلق أحد المغردين بقوله: ” فهمتم دلوقتي ليه الإعلامي الاستاذ أحمد موسي قال سفينة سيئة السمعة”.

فيما راح عدد من المغردين للسخرية من الموضوع واتخاذ حديث المذيع مادة للتندر والفكاهة.

وعلقت إحدى المغردات على المقطع قائلة: ” أنا سمعتها الحيوانات البنوية يعني ايه بقى الحيوانات البنوية؟!”.

هذا وأعلن رئيس هيئة قناة السويس المصرية استئناف حركة الملاحة في القناة، بعد إعادة تعويم السفينة الجانحة. في القناة منذ أيام والتي تسببت بعرقلة حركة النقل على مستوى العالم.

السيسي يبارك تحريك سفينة قناة السويس

وجاء استئناف العمل بالقناة المصرية بعد ساعات من إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من خلال منشورات على حساباته. الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، عن نجاح المصريين في إنهاء أزمة السفينة الجانحة.

اقرأ أيضاً

هل يكونوا “كبش الفداء”؟.. نظام السيسي يختار 8 أشخاص للتضحية بهم في كارثة قطار سوهاج

الإعلان عن استئناف العمل في قناة السويس رغم أنباء عن عودة السفينة إلى وضعها العالق

إسراء عماد تثير الرأي العام في مصر .. تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من المستشفى!

وكانت مصر أعلنت تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس، وتوجهها إلى منطقة البحيرات لفحصها في عملية. قد تستمر 48 ساعة.

وبحسب بيان صادر عن رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع، اليوم الاثنين، إنه تم البدء بتعويم السفينة بنجاح بعد استجابة. السفينة لمناورات الشد والقطر.

ومنذ فجر ساعات الاثنين، شاركت عشرة قاطرات على شد السفينة الضخمة العالقة وسط القناة، كان منها قاطرة هولندية. بقوة شد بلغت 285 طناً

سفينة الحاويات أغلقت أهم شريان تجاري

وفجر الثلاثاء الماضي، تعرضت سفينة الحاويات طقساً سيئاً خلال مرورها تجاه الشمال عبر قناة السويس، قادمة من الصين إلى مدينة. روتردام الهولندية، الأمر الذي أدى لجنوحها وسد القناة.

السفينة التي لقيت شهرة واسعة حول العالم، مملوكة لشركة شوي كيسن اليابانية، وهي مسجلة في بينما.

وتستأجر السفينة شركة إيفرجرين التايوانية،ويبلغ  طولها 400 متراً، وحمولتها أكثر من 220 ألف طنا.

وتؤمن قناة السويس عبور نحو 10 في المائة من حركة التجارة البحرية الدولية، وفق خبراء.

ومرت القناة التي افتتحت عام 1869 بمراحل عدة من التوسع والتحديث بهدف مواكبة التطورات التي تلحق بالتجارة البحرية.

وأدى إنشاؤها إلى تقليص المسافات بشكل كبير بين آسيا وأوروبا.

وعلى سبيل المثال، تقلصت المسافة بين سنغافورة وروتردام بـ6000 آلاف كيلومتر.

وأغلقت القناة في الماضي خصوصاً خلال أزمة السويس في العام 1956، حين أغرقت عشرات السفن والقطعات البحرية في المجرى.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

قد يعجبك ايضا
الهدهد

هل يكونوا “كبش الفداء”؟.. نظام السيسي يختار 8 أشخاص للتضحية بهم في كارثة…

الهدهد

الإعلان عن استئناف العمل في قناة السويس رغم أنباء عن عودة السفينة إلى وضعها العالق

حياتنا

إسراء عماد تثير الرأي العام في مصر .. تم تعذيبها على يد زوجها وسرقة جثتها من…

حياتنا

فنان مصري يتعرض للضرب والبلطجة على أيدي مراهقين .. وما حدث صادم!

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More