بطل العالم فرنسا يواصل سكة الانتصارات نتائج تصفيات كأس العالم 2022

تواصل المنتخبات في القارة الأوروبية خوض غمار منافستها. ضمن الجولة الثانية من تصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022. والذي سيقام هذه المرة داخل دولة قطر.

منتخب فرنسا x كازاخستان

كما ونجح بطل العالم في النسخة السابقة المنتخب الفرنسي في مواصل النتائج الإيجابية. من أجل مرحلة الدفاع عن لقبه. في مباراة أمام نظيره المنتخب الكازاخستاني. الذي استطاع التغلب عليه بهدفين دون رد.

جاء الهدف الأول عن طريق الديك الفرنسي “عثمان ديمبيلي” 23 عاماً. المهاجم المتألق في صفوف فريق برشلونة الإسباني في الدقيقة ال19 من أحداث مجريات الشوط الأول.

فيما ارتكب مدافع المنتخب كازاخستان ” سيرجي مالي” 30 عاماً. من خلال تسجيل هدف داخل مرمى فريقه. في الدقيقة ال44 من اللقاء.

كما وحاول منتخب كازاخستان العودة إلى أجواء المباراة من أجل صنع الفارق أمام منتخب “الديوك” الفرنسي، لكن صلابة الدفاع منعته من تهديد شباك المرمى.

وسط الفرص المهدرة كذلك. لتنتهي المباراة بفوز منتخب فرنسا بهدفين دون رد ضمن في الجولة الثانية من تصفيات كأس العالم “مونديال قطر” 2022م.

منتخب إسبانيا x جورجيا

وحقق منتخب إسبانيا الفوز الأول داخل المجموعة أمام منافسه منتخب جورجيا، من خلال قلب تأخره بهدفين مقابل هدف.

كما وجاء هدف التقدم عن طريق لاعب منتخب جورجيا مع نهاية أحداث الشوط الأول عن طريق “خفيتشا كفاراتسخيليا” في الدقيقة ال43. فيما عاد منتخب إسبانيا مع مجريات الشوط الثاني ليحرز هدف التعادل في الدقيقة ال56 عن طريق اللاعب “فيران توريس”.

كما وجاء هدف الفوز وخطف النقاط الثلاثة في الدقيقة الثانية من الوقت البديل عن طريق اللاعب داني أولمور، لينتهي اللقاء بفوز منتخب إسبانيا بهدفين مقابل هدف وحيد.

كما وشهد اللقاء في الدقائق الأخيرة من المباراة بين المنتخبين طرد لاعب منتخب جورجيا “ليفان شينغيليا” في الدقيقة الرابعة من الوقت البديل. بعد قيام الحكم بإشارة البطاقة الحمراء في وجه. لقيامه بعرقلة ضد أحد لاعبي منتخب إسبانيا داخل أرضية الملعب.

منتخب إنجلترا x ألبانيا

كما ونجح المنتخب الإنجليزي من توقيع انتصاره الثاني. ضمن منافسات تصفيات أوروبا المؤهلة إلى مونديال كأس العالم 2022. أمام منافسه منتخب ألبانيا المستضيف بهدفين نظيفين دون رد.

وجاء اللقاء الأول عن طريق اللاعب المهاري هاري كين الذي يتصدر ثاني ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي “البريميرليج” خلال منافسات الموسم الجاري.

في الدقيقة ال 38 من المباراة، كما وجاء الهدف الثاني عن طريق اللاعب ميسون ماونت في الدقيقة ال 63 من زمن المباراة.

منتخب إيطاليا x بلغاريا

وعزز منتخب إيطاليا صدارة المجموعة برصيد 6 نقاط. من خلال العودة من الأراضي البلغارية بانتصار ثانٍ. بهدفين دون رد من المنتخب البلغاري.

كما وجاء هدف اللقاء الأول عن طريق اللاعب “أندريا بيلوتي” عبر ركلة جزاء سجلها في شباك أصحاب الأرض في الدقيقة ال43. فيما أحرز الهدف الثاني اللاعب ” مانويل لوكاتيلي” في الدقيقة ال82 من زمن المباراة.

رغم المحاولات الكثيرة من منتخب بلغاريا في العودة إلى أجواء المباراة. من خلال السيطرة والاستحواذ على الكرة داخل ميدانه. لكنه فشل في إحراز أي من الأهداف.

منتخب ألمانيا x رومانيا

واكتفى المنتخب الألماني “المكاكين” من إحراز هدف الفوز النظيف في شباك مضيفه منتخب رومانيا. موقعاً بذلك على انتصاره الثاني في المجموعة المنافسة. ضمن منافسات تصفيات كأس العالم 2022.

جاء هدف اللقاء الوحيد عن طريق لاعب المنتخب الألماني ” سيرج غنابري” في الدقيقة ال16 من عمر زمن المباراة. وسط السيطرة والمنافسة الشديدة التي شهدت بين كلا الفريقين طيلة أحداث المباراة.

منتخب السويد x كوسوفو

كما وعاد منتخب السويدي بقيادة السلطان “زلاتان إبراهيموفيتش”. بفوز عريض على نظيره كوسوفو. بثلاثية نظيفة دون رد. جاء هدفي اللقاء الأول من صناعة مهاجم الميلان ” إبراهيموفيتش”. الذي قدم أداء رائعاً مع منتخب بلاده.

وسجل الهدف الأول اللاعب “لودفيج أوجوستينسون” في الدقيقة ال12، كما وجاء الهدف الثاني في الدقيقة ال35 عن طريق “ألكسندر إيزاك”.

بينما أحرز اللاعب ” سيباسيان لارسون” في شباك كوسوفو عبر ركلة جزاء تحصل عليها المنتخب السويدي في الدقيقة ال70. لينتهي اللقاء بفوز السويد بثلاثة أهداف رائعة ونظيفة.

منتخب بولندا x أندورا

وقاد هداف العالمي البولندي “روبرت ليفاندوفسكي” 28 عاماً، منتخب بلاده بانتصار كبير وتحقيق الفوز الأول له على نظيره أندورا، من خلال تسجيله هدفي في شباك منافسه في الدقيقتين في ال30 وال55.

كما وجاء الهدف الثالث من المباراة. عن طريق اللاعب ” كارول سويدرسكي” في الدقيقة ال88، لينتهي اللقاء بفوز بولندا بثلاثية نظيفية دون رد.

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