تعرض الفنان المصري ياسر فرج إلى اعتداء وضرب من قبل مراهقين، في محيط منطقة المعادي على الطريق الدائري، بالقاهرة.

مراهق يصدم ياسر فرج ويهرب

وكانت البداية، حين كان ياسر فرج يسير بسيارته على الطريق الدائري، قبل أن يصدمه مراهق يسير بسرعة جنونية ويفر هارباً مما أدى لحدوث أضرار في سيارة الفنان.

فقرر ياسر فرج أن يلاحق السيارة بعد هروب صاحبها، ووصل إلى منتجع سكني شهير في المعادي. وحين نزل من السيارة لمعاتبة صاحب السيارة التي صدمته، تفاجأ بأنه مراهق عمره 15 عاماً فقط.

وقال ياسر فرج في تصريحات لوسائل إعلام محلية، أنه تفاجأ بالمراهق وبصحبته عدد كبير من أصدقائه الذين هاجموه بالحجارة والأسلحة البيضاء، وحطموا سيارته محدثين المزيد من التلفيات بها.

“موعود بالبلطجية”

وقرر ياسر فرج أن يحرر محضراً ضد مجموعة المراهقين، وتم القبض على قائد السيارة واثنين من أصدقائه.

وفي تعليقه على الخبر، كتب فرج عبر صفحته على “فيسبوك“: ” أنا بقيت حاسس اني مفيش غيري بيمشي في الشارع بعربيته، موعود بالبلطجية والحوادث، الحمد لله انها جت على قد كدة”.

فقد تعرض فرج سابقاً إلى حادث سرقة، حين هاجمه مجموعة لصوص في منطقة المقطم جنوب القاهرة، وسرقوا سيارته حينها وهواتفه المحمولة.

وفاة زوجة ياسر فرج

وكان ياسر فرج قد ودع في يناير الماضي زوجته بكلمات مبكية على حسابه في إنستجرام بعد وفاتها بصراع مع مرض السرطان، وليس كورونا كما أشيع حينها.

وكتب فرج: “إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء لكني أسألك اللطف فيه. النهاردة شفت بعيني قد إيه ربنا راضي عنك.. وقد إيه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي”.

كما وأضاف: “وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش.. الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربعة أشهر حبوكي قد إيه. اللي هيصبرني بقية حياتي أنا والأولاد إننا متأكدين إن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن.. مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شىء.. إلى اللقاء يوم اللقاء”.

وكان فرج قد نشر في 16 يناير الماضي صورة من داخل العناية المركزة، حيث كانت ترقد زوجته ميادة عثمان.

وعلق قائلًا: “طول عمري وأنا بخاف من الباب ده. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب ده بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة”.

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