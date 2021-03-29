التعليق الأول للحكم مباراة البرتغال المثير للجدل بعد إلغاء هدف رونالدو

بعد ارتكاب الحكم الهولندي ” داني ماكيلي”، الخطأ الكارثي. في الدقائق الأخيرة من المباراة. وإلغاء هدف رونالدو الصحيح، الذي قامت كافة وسائل الإعلام والصحف بتسليط الضوء عليه. لعدم احتسابه من قبل حكم المباراة.

غضب رونالدو

كما وأثار ذلك غصب قائد المنتخب البرتغالي كريستيانو رونالدو 36 عاماً، داخل أرضية الملعب. الذي ألقى إشارة القيادة داخل القيادة.

وخرج من الملعب وهو يلوح بكلتا يديه نتيجة القرار التحكيمي الخاطئ في المباراة. وإلقاء إشارة القيادة داخل أرضية الملعب.

هدف رونالدو الملغي! ⚽️ إعادة للقطة كاملة من عدة زوايا 😳 لحظة خروج كريستيانو رونالدو غاضباً 🙄 كل ما تريد أن تشاهده عن ما حدث في الدقيقة الأخيرة من مباراة صربيا والبرتغال في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم! 🥺pic.twitter.com/asjNy7W7xF — جول العربي – Goal (@GoalAR) March 27, 2021

مما تسبب حكم المباراة من حرمان منتخب البرتغال أمام منافسه الصربي. من نقطتين. ضمن تصفيات الجولة الثانية من منافسات المنتخبات المتأهلة إلى كأس العالم 2022 “مونديال قطر”.

تعليق الحكم الهولندي

وقال الحكم الهولندي “ماكيلي” في تصريحات صحفية لصحيفة “أبولا” البرتغالية، قائلاً: ” أنه وفقاً لسياسة التي وضعتها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”، فكل ما يمكنني قوله. هو أنني اعتذرت لمدرب البرتغال فرناندو سانتوس. عما حصل في المباراة”

رونالدو يلقي شارة الكابتن ويترك ملعب المباراة ويغادر قبل النهاية، بعد تخطي كرته لخط المرمى ي الدقيقة الأخيرة وعدم احتساب الحكم للهدف 🇵🇹 pic.twitter.com/0e5rI63LQR — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 27, 2021

كما وأردف الهولندي،” الطاقم التحكيمي. يعمل دائماً ويتخذ القرارات الجيدة. وعندما تحدث حالات مثل تلك التي حدثت. فإنها لا ترضينا على الإطلاق”.

البطاقة الصفراء

كما وتوجه اللاعب البرتغالي رونالدو إلى الحكم المساعد داخل أرضية الملعب قائلاً له: الكرة دخلت وواضحة جداً جداً”.

ليرد حكم الساحة الذي ألغاه وإشارة البطاقة الصفراء في وجه اللاعب لاعتراضه على القرار التحكيمي. لكن اللقطة تؤكد صحة الهدف ودخوله. لينتهي اللقاء بالتعادل بهدفين لكل منهما.

الاسطورة رونالدو بعد قرار الحكم بعدم احتساب الهدف !! pic.twitter.com/BMpiKZxDlg — عز (@MnbrMadrid5) March 27, 2021

كما وسجل هدفي اللقاء مهاجم المنتخب البرتغالي واللاعب في نادي فريق ليفربول الإنجليزي ” ديوغو جوتا” 24 عاماً. في الدقيقتين ال11 و36.

العودة إلى المباراة

كما ونجح المنتخب من العودة إلى المباراة والسيطرة مع نهاية الشوط الأول ومجريات الشوط الثاني، وتقليص الفارق مع منافسه البرتغال، ليأتي الهدف الأول للمنتخب في اللقاء في الدقيقة ال 46 عن المهاجم الصربي اللاعب في نادي فولهام الإنجليزي ” ألكساندر ميتروفيتش” 26 عاماً.

أرقام أحد أفضل نسخ الأسطورة رونالدو عندما كان تحت قيادة أنشيلوتي pic.twitter.com/3GA0Lu6rJo — E P L W O R L D (@EPLworld) March 28, 2021

فيما جاء هدف تقليص الفارق والتعادل في الدقيقة ال60 من اللقاء عن طريق لاعب الوسط الصربي ” فيليب كوستيتش”. لينتهي اللقاء بالتعادل بين المنتخبين.

طرد لاعب المنتخب الصربي

كما وشهد اللقاء في الدقيقة الثانية من الوقت البديل طرد مدافع المنتخب الصربي ” نيكولا ميلينكوفيتش” 23 عاماً. بعد عرقلته لأحد لاعبي منتخب منافسه البرتغالي. ليشير حكم اللقاء البطاقة الحمراء في وجه. ليغادر بذلك أرضية الملعب.

🔢 – الأهداف من الضربات الحرة : 🇦🇷 الأسطورة ليو ميسي منذ 2018 : 21 هدف

🇵🇹 كريستيانو رونالدو منذ 2014 : 17 هدف الأفضل في التاريخ 🐐🔝 pic.twitter.com/3mMpEt6kLi — Messi World (@M10GOAT) March 25, 2021

وتشهد هذه الأيام منافسات تصفيات كأس العالم 2022م، الذي تستضيفه دولة قطر. وسط استعداد كبير داخل ملاعبها العملاقة التي تجهزت لاستضافة تلك المنافسات العام المقبل. في ظل انتشار وباء فيروس كورونا في أرجاء دول العالم.

أرقام رونالدو مع منتخب البرتغال

كما ولعب الدون رونالدو مع منتخب بلاده 171 مباراة، سجل من خلالها 102 هدفاً خلال في شباك منتخبات الفرق المنافسة لمنتخب البرتغال. وصنع خلال مسيرته الاحترافية ومشاركته الدولية 41 هدفاً. باتجاه شباك المرمى.

رونالدو في لقاء صربيا و البرتغال الذي إنتهى بالتعادل 2-2 pic.twitter.com/qmWVhn8Uxj — صفحة اليوفنتوس (@yousifhraim) March 28, 2021

ويعد رونالدو من أكثر اللاعبين الذين سجلوا خلال مشاركته مع منتخب بلاده برصيده من الأهداف. كما ويأتي وصيف في الترتيب اللاعب بوشكاش برصيد 84 هدفاً. مع منتخب بلاده المجر.

محطم الأرقام القياسية

وقد حقق اللاعب رونالدو خلال مسيرته الكروية من أبرزها خمس مرات جائزة الكرة الذهبية في الجائزة التي يعقدها الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا” كل عام، واحدة منها مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، وأربع مرات مع فريق ريال مدريد الإسباني.

دييجو جوتا سجل 3 أهداف في أخر مباراتين لعبهم مع منتخب البرتغال 🔥 pic.twitter.com/s4Gxs6ixLs — Yallakora (@Yallakoranow) March 27, 2021

وكذلك جائزة أفضل لاعب في قارة أوروبا لثلاثة مرات، إلى جانب حصوله جائزة الحذاء الذهبي لأفضل هداف في الدوريات الأوروبية لخمس مرات، كما ولقب بالرجل الأول في كأس السوبر البرتغالي الذي فاز بها في صفوف فريق لشبونة.

كما صعيد مشاركته الدولية مع منتخب بلاده، تُوج اللاعب رونالدو مع منتخب بلاده البرتغال بلقب أمم أوروبا في العام 2016م، على حساب المنتخب المستضيف فرنسا.

الانتقادات الواسعة

وقد تلقى النجم البرتغالي رونالدو لانتقادات واسعة على مدار الأسبوع الماضي من قبل وسائل الإعلام الإسبانية والإيطالية. على إثر فشل الدون رونالدو في قيادة فريقه يوفنتوس الإيطالي، بعد الخروج من منافسات دوري أبطال أوروبا من دور ال 16 من المسابقة.

🗣️فرناندو سانتوس مدرب منتخب البرتغال:

💬"الحكم اعتذر لي عقب اللقاء بسبب عدم احتساب هدف كريستيانو رونالدو، لكن هذه اللفتة الصادقة لا تساعدنا".#الرؤية_بلا_حدود pic.twitter.com/2sAyZqiqqU — الرؤية الرياضية (@AlroeyaS) March 28, 2021

كما وكشف عدد من التقارير الصحفية، عن إمكانية رحيل اللاعب رونالدو، مع نهاية الموسم الجاري. مع الأحاديث التي ربط بعودة إلى ناديه السابق ريال مدريد الإسباني.

الخروج عن الصمت

ليكسر الصمت ويخرج الدون رونالدو بمنشور على حسابه الشخصي عبر مواقع التواصل الاجتماعي. قائلاً: ” الأهم من عدد السقوط الذي تتعرض له في الحياة، هو مدى سرعة وقوة الوقوف على قدميك”. مضيفاً: ” الأبطال الحقيقيون لا ينكسرون أبداً”.

ترتيب منتخب البرتغال

كما ويحتل منتخب البرتغال ثاني ترتيب المجموعة المنافسة رغم تساويه مع المنتخب الصربي ب 4 نقاط الذي يتربع على صدارة المجموعة، ويأتي في المركز الثالث لوكسمبورغ برصيد 3 نقاط.

كريستيانو #رونالدو مع منتخب البرتغال 🇵🇹 لعب (170) 🏟

سجل (102) ⚽

صنع (41) 👟 pic.twitter.com/rnfKCmI2fZ — AS Arabia (@as_arabia) March 24, 2021

بينما جاء كلاً من منتخب أذربيجان في الترتيب قبل الأخير دون نقاط. ليشاركه منتخب إيرلندا الذي لعب مبارتين وخسر فيها. ولم يحصد أي من النقاط. في الجولة الثانية لتصفيات كأس العالم 2022.

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