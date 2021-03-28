مي العيدان تقاضي فنانة كويتية بسبب ما حدث قبل وفاة مشاري البلام!

أعلنت الإعلامية الكويتية مي العيدان، بدءها بإجراءات مقاضاة مواطنتها الفنانة غدير السبتي، وذلك بعد المشادات الكلامية بينهما على إثر إصابة مشاري البلام بفيروس كورونا، قبل وفاته.

قضية قذف وإساءة

ونشرت مي العيدان عبر حسابها الرسمي على “انستجرام”، فيديو وهي تجلس في مكتب محاميها. وعلقت: “من مكتب المحامي ضاري الواوان أعلن رفع قضية على غدير السبتي سب وقذف و إساءة تشهير وتسجيل اتصال دون. موافقة شخصية او باذن من النيابة وسوء استخدام هاتف”.

وقالت العيدان: “أنا فقط كتبت تغريدة لم أذكر فيها اسمها، وإنما مغردة أخرى وضعت صورة غدير بنفس التغريدة. فلماذا لم تتصلي بها هي أو تتجهي إلى القضاء ضدها”.

38 مكالمة!

وتحدثت مي العيدان عن كواليس المكالمة وقالت: “اتصلت بي غدير الساعة ال12 ليلاً، ولي الحرية بالرد من عدمه. مع أنني كنت أمارس الرياضة ووضعت هاتفي في حالة صامت، وحين مسكته وجدت 18 مكالمة منها”.

وتابعت: “كما وجدت أكثر من 20 اتصال من هاتف والدتها، وبعد ما شاهدت الإساءة من المستحيل أن أتصل بها. مرة أخرى، وأعطيتها مهلة شهر لتعتذر عن إساءتها ولم تعتذر، يبدو أنها سعيدة بما فعلته”.

وأكدت مي العيدان أنها لم تكن تقصد غدير السبتي في تغريدتها، وأنها من حقها اللجوء إلى القضاء الكويتي. الذي تثق بها جداً على حد تعبيرها.

“فنانة قصيرة تسببت بمرض مشاري”

وتعود بداية الأزمة حين اتهمت مي العيدان، إحدى الفنانات، بالتسبب بإصابة الفنان الكويتي مشاري البلام بفيروس كورونا . والتي أدت مضاعفاتها إلى دخوله العناية المركزة ثم وفاته.

وقالت مي العيدان حينها في تغريدة لها عبر حسابها على “تويتر”: “الناس تعتقد أن مشاري البلام أصيب بفيروس كورونا حين ذهب. لتلقي اللقاح، لكن الحقيقة المرة أن الفيروس انتقل له من فنانة قصيرة لا تظهر من القاع”.

وتابعت مي العيدان دون أن توضح هوية الفنانة بشكل صريح: “الأخت مصابة واستمرت بالتصوير معه بشكل عادي. ولم تبلغ أحد أنها مصابة بكورونا، أريد أن أسألها الآن هل ضميرك مرتاح؟”.

حابه أوضح شي بالنسبه ل إصابة مشاري البلام بفايروس كورونا الناس تضن انه أصيب بالفايروس عندما ذهب لأخذ اللقاح لكن الحقيقه المره ان مشاري أنصاب و تم نقله من فنانه قصيره ماتبين من القاع الاخت منصابه وقاعده اتصور معاه عادي و لا بلغت احد ان فيها كورونا انا ودي اسال الحين مرتاح ضميرج pic.twitter.com/Fvrw6755hf — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وذكر الناشطون أن مي العيدان تقصد الفنانة الكويتية غدير السبتي، ما دعا الأخيرة للخروج. والرد بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”.

غدير السبتي تنفعل

وقالت غدير السبتي بالفيديو: “كلن يرى الناس بعين طبعه، لست معدومة الضمير، ومن يتحدث عني سأقوم ببهدلته. أنا مسالمة ولكن لن أسمح لأحد بالتعدي علي”.

وقامت غدير السبت بالاتصال بمي العيدان، وقالت: “ها أنا أحاول الاتصال بها منذ وقت طويل، لسانها طويل. فقط خلف الهاتف. هل فحصتيني يا مي وتبين لك أنني مصابة بكورونا؟”.

غدير السبتي تنفجر غضباً على مي العيدان : لسانك بس طويل من وراء التلفون! ردي ياجبانة ردي .. انتي جبانة بس! pic.twitter.com/vLFR1n2bmu — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 24, 2021

وتابعت: “للعلم أن مشاري البلام هاتفني وأخبرني أنه مصاب بكورونا وطلب مني أن أذهب لإجراء الفحص، وأتمنى من الله أن يشفيه. وسواء أنا نقلت العدوى لمشاري أو العكس، فهذا أمر عادي، هذا مرض وليس من المعروف من سيعدي من”.

ووجهت غدير السبتي رسالتها إلى مي العيدان قائلة: “إذا كان قلمك قلم الحقيقة فعلاً، قومي بالرد على اتصالي، لكنك مجرد جبانة”.

مي العيدان لا تقصد غدير

لكن مي العيدان نفت أن قصدها بحديثها غدير السبتي، وردت على أحد التغريدات التي ذكرت ذلك بالقول: ” اللي أقصدها ليست غدير. مشاري البلام كان يصور في أكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعه أكثر من 4 فنانات كلهم قصار، لكن واحدة منهم نقلت له الفيروس”.

اللي أقصدها مو غدير اهو كان يصور في اكثر من مسلسل بنفس الوقت ومعاه اكثر منز٣ او ٤ فنانات كلهم قصار بس في وحده انقلت له الفايروس والأخت تسرح وتمرح مادري وين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين اهو اللي يحاسب — مي العيدان (@mayal3eidan) February 24, 2021

وتابعت: “الأخت تسرح وتمرح لا أعلم أين ضميرها بس كلمة حسبي الله ونعم الوكيل تكفي رب العالمين هو اللي يحاسب”.

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