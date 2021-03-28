موعد مباراة مصر وجزر القمر والقنوات الناقلة في تصفيات أمم أفريقيا

يستعد منتخب مصر “الفراعنة” إلى خوض مباراة أمام منتخب جرز القمر المتأهل إلى منافسات الكاميرون للمرة الأولى في تاريخه. مساء يوم الاثنين.

كما في إطار الجولة السادسة من تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022. والذي سيقام على ملعب “استاد القاهرة الدولي”. كما وضم كلا المنتخبين تأهلهم إلى منافسات الكاميرون.

موعد المباراة

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بدء انطلاق المباراة بين المنتخب المصري ونظيره جزر القمر، مساء يوم الإثنين. عند الساعة السادسة بتوقيت مصر” القاهرة”. وليبيا.

كما سيبث عند الساعة السابعة مساءً. بتوقيت المملكة العربية السعودية. اليمن. فلسطين. لبنان. العراق. السودان. جزر القمر. البحرين.

بينما سيبث عند الساعة الخامسة مساءً بتوقيت الجزائر وتونس. والرابعة مساءً بتوقيت موريتانيا وغرينتش. كما عند الساعة الثامنة مساءً ستكون بتوقيت الإمارات وعمان.

القنوات الناقلة

كما وستبث المواجهة الصعبة والقوية بين كلا الفريقين. عبر شبكة قنوات ” بي أن سبوت” الرياضية القطرية، التي تمتلك حقوق البث. لمنافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا 2021م.

وستبث المباراة عبر قناة “beIN Sports HD 4” بتردد على القمر الصناعي النايل سات 11013. وبمعدل ترميز 27500. واستقطاب أفقي، وكما بمعدل تردد الموجة 8PSK. وكما معدل تصحيح الخطأ 3/2.

كما وستبث عبر شبكة قنوات ” أون تايم سبورت” الرياضية المصرية. عبر قناة “ON Time Sport 1”. بتردد على القمر الصناعي النايل سات 10853. وكما بمعدل ترميز 27500. والاستقطاب الأفقي (H).

التعليق على اللقاء

وسيعلق على أحداث اللقاء بين كلا الفريقين. المعلق الرياضي المصري. علي محمد علي الذي يعمل في شبكة قنوات ” بي أن سبورت” القطرية الرياضية.

تشكيلة منتخب مصر

كما من المتوقع أن يقود المدير الفني للمنتخب المصري المدرب حسام البدري 61 عاماً. كما في حراسة المرمى المصري محمد الشناوي. والبديل محمد بسام.

وكما سيكون في خط دفاع المنتخب كلاً من: محمد هاني. محمد النني. حمدي فتحي. أحمد أيمن منصور.

🔴 📸 صور من مباراة المنتخب الوطني وكينيا التي انتهت بالتعادل الايجابي 1/1 🇪🇬 …. ⬇️⬇️#EFA pic.twitter.com/fJW61l6tpe — EFA.eg (@EFA) March 25, 2021

أمام في خط الوسط سيكون كلاً من: محمود حسن الشهير بلقب ” محمود تريزيجيه”. طارق حامد. ومصطفى فتحي. إمام عاشور. أحمد سيد زيزو. محمد مجدي قفشة. إسلام عيسى. عمرو السولية. عمر جابر.

كما سيكون في هجوم الفريق، كلاً من: النجم المصري محمد صلاح. أحمد ياسر ريان. مصطفى محمد. محمد شريف. أحمد أبو الفتوح.

إشارة القيادة للمنتخب

كما وحمل إشارة القيادة اللاعب أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي. وكما ضمن التشكيلة الأساسية لمنتخب مصر في لقائه اليوم أمام منتخب الكيني. كما في إطار منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا.

منتخب مصر يتبرع بـ مليون ونصف لـ ضحايا حادث قطاري الصعيد pic.twitter.com/FYzm1cdqjo — FilGoal (From 🏠) (@FilGoal) March 26, 2021

ويحتل المنتخب المرتبة السادسة على قارة أفريقيا السمراء. والتاسعة وأربعين على مستوى العالم. بينما يحتل منافسه منتخب كينيا مرتبة الرابعة بعد المائة على العالم.

ترتيب المجموعة المنافسة

كما ويحتل المنتخب المصري صدارة ترتيب المجموعة السابعة برصيد 9 نقاط. ويأتي في وصافة الترتيب منتخب جزر القمر في المجموعة. كما بفارق الأهداف مع التساوي في عدد النقاط مع منتخب الفراعنة المصري.

أما في ثالث الترتيب. كما وجاء منتخب كينيا برصيد 4 نقاط والذي ودع منافسات كأس أمم أفريقيا. وفي ذيل الترتيب منتخب توجو برصيد نقطتين.

لأول مره منذ 628 يوم ، محمد صلاح يعود للمشاركه أساسيا مع منتخب مصر ( الظهور الأول للعالمي مع حسام البدري ) .. pic.twitter.com/8t0oT4afn6 — الاهلى اليوم (@ElAhlyToDay74) March 25, 2021

نتائج منتخب مصر قبيل المواجهة

كما لم يخسر المنتخب المصري في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم، فبعد أن خاض أربع مباريات خسر في اثنتين وتعادل مثلهما، ليتواجد على رأس المجموعة بالتساوي مع جزر القمر برصيد 9 نقاط. في تصفيات أمم أفريقيا.

محمدصلاح حتى الآن مع منتخب مصر 🇪🇬

🔴 • لعب : 67 مباراة ✅

🔴 • سجل : 41 ⚽

🔴 • صنع : 22 🎯

📸 | صلاح يحتاج إلى هدف وحيد ليحتل ثانى هدافي منتخب مصر عبر التاريخ 🇪🇬

🔴 • حسام حسن : 86 هدف⚽

🔴 • حسن الشاذلي : 42 هدف⚽

🔴 • محمد صلاح :41 هدف ⚽️#محمد_صلاح pic.twitter.com/cEkxNdeUjR — رابطةعشاق محمد صلاح 🏆 (@Mo11mosalah11) March 25, 2021

فيما تعادل المنتخب المصري في مباراته في الجولة الخامسة أمام نظيره الكيني. بهدف لكل الفريقين. كما في أداء ومستوى باهت ظهر فيه منتخب الفراعنة طيلة أحداث المباراة. لكنه ما زال يتصدر المجموعة المنافسة.

المتأهلين إلى الكاميرون

وكما تأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021م. كلاً من: الكاميرون المستضيف لتكل المواجهة. غانا السنغال. والجابون.

ادارة نادي الاتحاد ترفض مشاركة " احمد حجازي " في المباراه الثانيه مع منتخب مصر بالرغم من ايقافه امام الهلال .

وحامد البلوي يعلق : حجازي اكبر من كل الاتهامات وسيتواجد في جده غداً 💛 pic.twitter.com/niDnZAxP6n — عبدالله الشهري (@biq__) March 25, 2021

كما وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. جامبيا. مالي. زيمبابوي. غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

وكما ودع منتخب ليبيا وكينيا وتانجو منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2022، كما من المقرر أن تقام في دولة الكاميرون.

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