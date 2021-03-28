نشرت منصة “قبل وبعد” بتويتر لرصد ومقارنة التناقضات السياسية، مقطع فيديو يوثق ما تفعله قنوات الإمارات ووسائل إعلامها ضد المملكة العربية السعودية، التي من المفترض أنها حليفة مقربة لها.

واظهر مقطع الفيديو الذي نشرته المنصة الالكترونية ورصدته (وطن)، حديثا لمذيع في التلفزيون السعودي حول إدراج المملكة. “كيانين و11 اسما لأشخاص ممولين وداعمين لتنظيم القاعدة وتنظيم داعش”.

الإمارات الحليف المغشوش للسعودية:

➡️السعودية تدرج شخصيات على قوائم الإرهاب.

⬅️الإمارات تستضيف وتلمع هذه الشخصيات على قنواتها الإعلامية. pic.twitter.com/HEVKTIuhkW — قبل وبعد (@be4after) March 28, 2021

وكان من ضمن هذه الأسماء، العقيد عادل عبده فارع عثمان الذهباني يمني الجنسية.

وتابع المقطع مظهرا استضافة إحدى القنوات الإماراتية للعقيد اليمني الذي هو مدرج أمني لدى المملكة.

وبين المقطع حديث مذيع القناة الإماراتية الذي رحب بالعقيد فارع، وأوضح أن “العقيد جالس الآن على الجبهة وهو يتعرض للقصف. الآن وقناصة يحاولون استهدافه”.

واعتبر ناشطون هذا المقطع بمثابة فضيحة لولي عهد أبوظبي وحاكم الإمارات الفعلي الشيخ محمد بن زايد.

وعبروا عن استنكارهم بشأن الشخصيات التي تدرجها السعودية على قوائم الإرهاب. ثم تستضيفها الإمارات وتلمعها على قنواتها الإعلامية.

صراع إماراتي سعودي

وتخللت الشهور الماضية أشكالاً مختلفة من الاختلاف بين الإمارات والسعودية، على عديد من المستويات، السياسية والاقتصادية والعسكرية.

وكشفت مجلة “بلومبيرغ” الأمريكية عن صراع نفطي بين المملكة العربية السعودية و دولة الإمارات، حيث سيبدأ انخفاض سيطرة. السعودية على إمدادات النفط في الشرق الأوسط اعتبارا من 29 آذار/ مارس.

وذهبت المجلة إلى القول إنّ السعودية ربما تفقد السيطرة إلى الأبد، في اللحظة التي سيبدأ فيها المتداولون في بورصة “إنتركونتيننتال ice”. بشراء وبيع العقود المستقبلية على أساس خام مربان الذي تنتجه بترول أبو ظبي الوطنية.كما ترجم “عربي21”

بيع خام مربان

وأشارت المجلة إلى أن مشتري خام مربان، سيكونون قادرين على بيعه في أي مكان بالمنطقة والعالم. بشكل مشابه لخام غرب تكساس. الوسيط من الولايات المتحدة. وخام برنت من بحر الشمال البريطاني.

وأضافت: “الفرق أن أحجام خام مربان أكبر بكثير من تلك الخاصة بالخامين الأمريكي والبريطاني. وعدم وجود ضوابط سيؤدي. إلى تمييز خام أبو ظبي عن السعودي، التي تتحكم بقوة في من يمكنه شراء واستهلاك كل شحنة من نفطها”.

وشددت المجلة على أن هذا الإجراء سيؤدي “عاجلا أم آجلا، إلى إضعاف أوبك وتحالف الدول المصدرة للنفط. التي تنسق مع أوبك”.

ونقلت عن خبير اقتصاد الطاقة فيليب فيرليغر، من شركة PKVerleger LLC، إشارته إلى أن قدرة أوبك والتحالف على الحفاظ. على الأسعار ستنهار مع بدء نشاط الخام الإماراتي.

أبوظبي غاضبة

وقالت المجلة إن أبوظبي، غاضبة من محاولات السعوديين دعم الأسعار من خلال الحد من الإنتاج، وحصة إنتاج الإمارات بالنسبة. إلى السعة التخزينية أقل من حصة السعوديين.

وقالت إن عقود مربان الآجلة، تضعف استراتيجية السعودية القائمة على مضاعفة الأرباح من خلال البيع للعملاء بأسعار مختلفة. اعتمادا على الظروف المحلية، وحظر إعادة البيع.

تفوق خام مربان الإماراتي

وذهبت المجلة إلى حد القول، إنه من المرجح أن يتفوق خام مربان الإماراتي، على خام غرب تكساس الوسيط وخام برنت. وأن يصبح أهم معيار لأسعار النفط في العالم.

وقال محلل النفط في “بلومبيرغ فيرست وورلد”، جوليان لي: “لقد عانت منظمة البلدان المصدرة للبترول من صدع صغير. يمكن أن يتحول إلى صدع كبير بما يكفي لإغراقها”.

وكانت الإمارات أعلنت عن تحويل خام مربان إلى خام قياس، عام 2019. وكان مقررا البدء بتداوله عام 2020، لكنه تأجل إلى العام الجاري.

أهمية خام مربان

وتأتي أهمية خام مربان باعتباره من أنواع النفط الخفيف الوزن، والحموضة النسبية. لكنه أقل من حموضة خامي دبي وعمان، والتي تقدر بثلاثة أضعاف ما يحتويه بحسب بترول أبو ظبي. لافتة إلى أنه مفضل لدى الأسواق الآسيوية.

وأطلق اسم مربان على النفط الإماراتي نسبة إلى الحقل الذي اكتشف فيه.

وهو حقل يقع إلى الغرب من أبو ظبي، وقدرت الاحتياطيات فيه بنحو 11 مليار برميل، وينتج يوميا أكثر من 1.7 مليون برميل.

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