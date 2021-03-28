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فضيحة بوريس جونسون تهزّ بريطانيا .. عشيقته فضحت علاقتهما الحميمة ووضعته في مأزق!

كتب وطن
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اعترفت سيدة أعمال أمريكية بإقامة علاقة حميمية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغم أنه كان متزوجاً، مؤكدةً ان العلاقة بينهما استمرت 4 سنوات.

جينيفر أركوري و بوريس جونسون
جينيفر أركوري و بوريس جونسون

واعترفت “جينيفر أركوري” البالغة من العمر 35 عاماً بمعلومات صادمة عن علاقتها بـ” بوريس جونسون”.

وبحسب صحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، فإن “أركوري” رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا وتعيش الآن في الولايات المتحدة.

جينيفر أركوري زعمت انها مارست الجنس مع جونسون لاول مرة عام 2012
جينيفر أركوري زعمت انها مارست الجنس مع جونسون لاول مرة عام 2012

أول علاقة حميمة

وزعمت العشيقة أنهما مارسا الجنس لأول مرة بشقتها في شارع ”شورديتش هاي ستريت“، قبل ساعات فقط من افتتاح ”دورة الألعاب البارالمبية“ في لندن صيف العام 2012.

وقالت أركوري إنهما كانا يتواعدان بينما كان جونسون يقضي فترة ولايته الثانية في منصب عمدة لندن، عندما كان متزوجًا من زوجته السابقة والمحامية مارينا ويلر التي أنجبت منه ولدين وابنتين.

جونسون يطلب صوراً عاريةً

وأضافت أركوري أن جونسون كان يطلب منها صورًا لجسدها، وكانت ترد عليه عبر تطبيقات الهاتف المحمول بإرسال لقطات احترافية عارية من الأعلى.

جونسون كان يطلب من جينيفر أركوري صورًا عارية
جونسون كان يطلب من جينيفر أركوري صورًا عارية حسب ادعائها

وتصف جينيفر أركوري النصوص الحميمة التي تبادلتها مع بوريس جونسون بأنها “مرحة”.

وقالت أركوري إنها شاركت جونسون في علاقة جاذبية، جسدية وفكرية.

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”الاسكندر العظيم“

واشارت الى أنها وقعت في غرام جونسون وأنها كانت تطلق عليه لقب ”الاسكندر العظيم“.

وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني، البالغ من العمر 56 عامًا، لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين عامي 2012 و 2016.

أوردت الخبر وسائل اعلام بريطانية وعالمية منها businessinsider.

ويواجه جونسون – الذي فاز بقيادة حزب المحافظين وأصبح رئيسًا للوزراء في يوليو 2019 – تحقيقًا بشأن علاقته بجنيفر خلال فترة رئاسته الثانية.

ولم يعلق بوريس جونسون بعد على مزاعم جينيفر حول علاقتهما الغرامية .

وفي السياق، نشرت صحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، صوراً لأول ظهور لبوريس جونسون بعد الفضيحة التي فجرتها جينيفر أركوري.

جونسون في اول ظهور بعد فضيحته
جونسون في اول ظهور بعد فضيحته

وتظهر الصور رئيس الوزراء البريطاني في الجزء الخلفي من سيارة وهو يرتدي قناعاً ضد فيروس كورونا.

وقيل إن الصور التقطت له خلال مغادرته قصر باكنغهام بعد تمرينه الصباحي.

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