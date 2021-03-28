فضيحة بوريس جونسون تهزّ بريطانيا .. عشيقته فضحت علاقتهما الحميمة ووضعته في مأزق!

اعترفت سيدة أعمال أمريكية بإقامة علاقة حميمية مع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون رغم أنه كان متزوجاً، مؤكدةً ان العلاقة بينهما استمرت 4 سنوات.

واعترفت “جينيفر أركوري” البالغة من العمر 35 عاماً بمعلومات صادمة عن علاقتها بـ” بوريس جونسون”.

وبحسب صحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، فإن “أركوري” رائدة أعمال في مجال التكنولوجيا وتعيش الآن في الولايات المتحدة.

أول علاقة حميمة

وزعمت العشيقة أنهما مارسا الجنس لأول مرة بشقتها في شارع ”شورديتش هاي ستريت“، قبل ساعات فقط من افتتاح ”دورة الألعاب البارالمبية“ في لندن صيف العام 2012.

وقالت أركوري إنهما كانا يتواعدان بينما كان جونسون يقضي فترة ولايته الثانية في منصب عمدة لندن، عندما كان متزوجًا من زوجته السابقة والمحامية مارينا ويلر التي أنجبت منه ولدين وابنتين.

جونسون يطلب صوراً عاريةً

وأضافت أركوري أن جونسون كان يطلب منها صورًا لجسدها، وكانت ترد عليه عبر تطبيقات الهاتف المحمول بإرسال لقطات احترافية عارية من الأعلى.

وتصف جينيفر أركوري النصوص الحميمة التي تبادلتها مع بوريس جونسون بأنها “مرحة”.

وقالت أركوري إنها شاركت جونسون في علاقة جاذبية، جسدية وفكرية.

”الاسكندر العظيم“

واشارت الى أنها وقعت في غرام جونسون وأنها كانت تطلق عليه لقب ”الاسكندر العظيم“.

وقالت إن رئيس الوزراء البريطاني، البالغ من العمر 56 عامًا، لم يستطع الابتعاد عنها، وأنهما كان يلتقيان مرة واحدة في الأسبوع في ذروة علاقتهما التي ادعت أنها استمرت بين عامي 2012 و 2016.

أوردت الخبر وسائل اعلام بريطانية وعالمية منها businessinsider.

ويواجه جونسون – الذي فاز بقيادة حزب المحافظين وأصبح رئيسًا للوزراء في يوليو 2019 – تحقيقًا بشأن علاقته بجنيفر خلال فترة رئاسته الثانية.

ولم يعلق بوريس جونسون بعد على مزاعم جينيفر حول علاقتهما الغرامية .

وفي السياق، نشرت صحيفة ”صنداي ميرور“ البريطانية، صوراً لأول ظهور لبوريس جونسون بعد الفضيحة التي فجرتها جينيفر أركوري.

وتظهر الصور رئيس الوزراء البريطاني في الجزء الخلفي من سيارة وهو يرتدي قناعاً ضد فيروس كورونا.

وقيل إن الصور التقطت له خلال مغادرته قصر باكنغهام بعد تمرينه الصباحي.