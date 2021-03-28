الفنانة الكويتية انتصار الشراح في خطر .. دخلت العناية المكثفة بمستشفى الاميري بسبب هذا الأمر

ادخلت الفنانة الكويتية انتصار الشراح الى قسم العناية المركزة بمستشفى الاميري في الكويت بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم.

كشفت ذلك الاعلامية الكويتية مي العيدان، وطلبت من متابعيها الدعاء للفنانة انتصار الشراح.

وكتبت العيدان في تغريدة:”دعواتكم للفنانه الكبيره انتصار الشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم. دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها”.

دعواتكم للفنانه الكبيره انتصارالشراح حيث ترقد بالعنايه المركزه بمستشفى الاميري بعد تعرضها لنقص بالأكسجين و بكتيريا بالدم . . دعواتكم ياجماعة الخير فلا يرد القضاء سوى الدعاء. . اللهم شافها و عافها وأجرها وأرجعها لاهلها و اولادها ومحبيها بكامل عافيتها pic.twitter.com/28n2syGxds — مي العيدان (@mayal3eidan) March 28, 2021

عارض صحي قبل اشهر

وفي نوفمبر الماضي 2020 تعرضت الفنانة الكويتية انتصار الشراح، لحادث صحي عارض، ودخلت على إثره إلى غرفة العنایة المركزة في المستشفى الأمیري بالكویت، إثر مضاعفات إصابتھا، نتیجة إجرائھا عملیة جراحیة لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وتعاني الفنانة أساسا من مشاكل في الكلى، وتعاني من الضغط والسكري، وهو ما أثّر علیھا بعد العملیة، ولھذا تم نقلھا إلى غرفة العنایة المركزة.

وكانت انتشرت شائعات عن وفاة الفنانة انتصار الشراح بعد مضاعفات العملية الجراحية التي اجرتها لاستئصال تقرحات في الأمعاء.

وفي حينه، خرج زميلها الفنان الكويتي طارق العلي ليؤكد قطعاً أن تلك الانباء مجرد شائعات.

وظهر طارق العلي بفيديو عبر “سناب شات” رصدته “وطن”، قال فيه: “إلى محبي الفنانة الكبيرة والقديرة انتصار الشراح، أحب أن أطمئنكم وأخبركم أنها بخير، وبصحة وعافية، وأتمنى من الله أن يعطيها طولة العمر”.

وتابع العلي: “ما سمعتموه أو رأيتوه من ترويج إشاعة وفاتها، غير صحيحة، وهي بخير ولدى عائلتها حالياً وبين أولادها وأحفادها”.

ووجه العلي رسالة إلى مروجي الشائعة، وقال: “بالنسبة لمن يروج الإشاعة، نقول له الله يسامحك ويهديك. وأتمنى أن تنشغل بنفسك وتبتعد عن ترويج إشاعات كهذه”.

انطلاقة انتصار الشراح

يشار الى ان انطلاقة الفنانة الكويتية انتصار الشراح الفنیة كانت من خلال المسرحیة الشھیرة “باي باي لندن”.

وشاركت الشراح خلال مسیرتھا الفنیة بالعدید من الأعمال المسرحیة والتلفزیونیة، وكانت الوحیدة بین ممثلات جیلھا التي تؤدي الأدوار الكومیدیة، واستطاعت التفوق بھذا المجال .

وشكلت ثنائیا مع الفنان داوود حسین وقدما سویًا أبرز الأعمال الكومیدیة مثل: “مع الأنغام”، “خذ وخل”، “كوكتیل”، “عش الزوجیة”، “فضائیات” وغیرها.

استمرت الفنانة الكويتية بالتمثیل ولكن َّقل ظھورھا في الشاشة بسبب محاربة المنتجین لھا.

حياة انتصار الشراح

وفيما يتعلق بحیاتھا الشخصیة، فمعروف ان الشراح متزوجة من مازن سالم، ولدیھما ثلاثة أبناء ھم: دلال، وسالم، وعلي.

وارتدت الشراح في عام 2002 الحجاب.

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