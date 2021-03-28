السودان تتأهل وليبيا تودع .. نتائج تصفيات كأس أمم أفريقيا 2022

بعد غياب لعشر سنوات عن أجواء منافسات كأس أمم أفريقيا 2022. والذي تستضيفها دولة الكاميرون. ليعود بفوز مثير على منافسه الضيف جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين دون رد.

كما ونجح منتخب السودان في تأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية. وخطف بطاقة التأهل من نظيره الذي لم فشل طيلة زمن المباراة.

من تهديد شباك مرمى المنتخب السوداني، كما ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات للبطولة. حيث جمعت كلا المنتخبين على أرض ملعب الهلال في دولة السودان.

هدفي التأهل

كما وجاء الهدف الأول لأصحاب الأرض المنتخب السوداني “صقور الجديان”. عن طريق لاعب “سيف تيري” 27 عاماً. مهاجم فريق المريخ السوادني في الدقيقة الخامسة من بدء انطلاق المباراة بين المنتخبين.

قبل أن ينجح اللاعب ” محمد عبد الرحمن يوسف” 27 عاماً. مهاجم فريق البرج الجزائري في الدقيقة ال32. كما بتسديدة قوية سكنت شباك مرمى مضيفه الجنوب الأفريقي. لينتهي منتصف اللقاء بهدفين سجلهما المنتخب السوداني في اللقاء.

مجريات الشوط الثاني

كما وحاول فريق الضيف الجنوب الأفريقي من العودة إلى المباراة. وصولاً إلى الدقائق الأخيرة التي شهدت القوة والإثارة بين المنتخبين.

الف الف مبروك لصقور الجديان (منتخب السودان) التأهل لكاس الأمم الأفريقية ودوام الفرح يارب 🇸🇩❤️ pic.twitter.com/xcQupYoXMZ — سوار الذهب (@SwarAlDahab) March 28, 2021

لكن المنتخب السوداني “صقور الجديان”، في تحصين مرماه وإنهاء مباراته المثيرة أمام فريق تعود على الانتصارات والتأهل إلى منافسات أمم أفريقيا 2022م.

ترتيب المجموعة بعد فوز السودان

وبهذا الفوز يحتل المنتخب السوداني وصافة الترتيب بالمركز الثاني برصيد 12 نقطة، بفارق نقطة وحيدة مع المتصدر غانا.

الذي يتربع على صدارة الترتيب بنفس النقاط مع فارق عدد الأهداف للمنتخبين. ضمن منافسات المجموعة الثالثة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة إلى دولة الكاميرون.

منتخب السودان إلى نهائيات كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون بعد الفوز على جنوب أفريقيا بهدفين نظيفين الف مبروك ❤️ pic.twitter.com/hqYcWi0Z8O — ميديا الاهلي (@md__alahly) March 28, 2021

فيما جاء الفريق الخاسر الذي فقد تأهله بالعبور للمشاركة في نهائيات كأس الأمم الأفريقية برصيد 10 نقطة. فيما جاء في ذيل الترتيب الذي خسر في جميع منافسه، مع عدم حصوله على أي من النقاط ساو توميه وبرنسيب.

العودة بعد سنوات عجاف

كما وخطف المنتخب السوداني بطاقة التأهل إلى منافسات الكاميرون 2022م، حيث غاب عن البطولة 10 سنوات. في النسخ 2013. 2015.2017. 2019.

وباتت هذه المرة هي الأولى التي يتأهل فيها المنتخب السوداني إلى نهائيات كأس أمم أفريقيا منذ عام 2012، حيث غاب عن البطولة في نسخ 2013 و2015 و2017 و2019.

برفقة متصدر الترتيب منتخب غانا الذي فاز في مباراة مع نظيره ساوتوميه بثلاثية ثمينة مقابل هدف وحيد. لتودع برفقة جنوب أفريقيا منافسات البطولة.

وداع منتخب ليبيا

فيما ودع المنتخب الليبي بعد خسارته أمام منتخب تونس بخماسية ثمينة مقابل هدفين في الجولة الخامسة. كما وخسره مرة أخرى أمام منتخب تنزاينا بهدف نظيف دون رد.

ويبقى المنتخب التنزاني له لقاء وحيد في المنافسة مع المراكز الثالثة في المجموعة من الترتيب. من أجل حسم تأهله والمشاركة في منافسات كأس الأمم الأفريقية.

فوز تونس على غينيا الاستوائية

كما وتغلب المنتخب التونسي على ضيفه غينيا الاستوائية بهدفين ثمينين مقابل هدف وحيد. وسجل هدف التقدم ل “نسور قرطاج”.

عن طريق المهاجم سيف الدين الجزيري 28 عاماً. في الدقيقة الرابعة من المباراة. فيما الهدف الثاني بعد ارتكاب لاعب غينيا الاستوائية الخطأ والتسجيل في مرماه في الدقيقة ال 52.

وكما جاء هدف تقليص الفارق بخطأ ارتكبه لاعب منتخب تونس فراس شواط 24عاماً. الذي يعد من أفضل المهاجمين في دولة تونس.

كما ويلعب في صفوف نادي الصفاقسي في الدقيقة ال 85 من المباراة. لتنتهي المباراة بفوز تونس في الجولة السادسة من المنافسات بثنائية ثمينة مقابل هدف وحيد.

ترتيب المجموعة المنافسة

ويتربع صدارة ترتيب المجموعة منتخب تونس برصيد 16 نقطة. فيما جاء منتخب غينيا الاستوائية برصيد 9 نقاط. أمام في ثالث الترتيب جاء تنزانيا برصيد 7 نقطة. أمام في أدنى الترتيب ليبيا برصيد 3 نقاط.

المتأهلين إلى الكاميرون

وتأهل إلى منافسات كأس الأمم الأفريقية 2021م. كلاً من: الكاميرون المستضيف لتكل المواجهة. غانا السنغال. والجابون.

كما وتأهلت الجزائر. مصر. تونس. المغرب. السودان. جامبيا. مالي. زيمبابوي. غينيا الاستوائية. غينيا. كوت ديفوار. وجزر القمر. وبوركينا فاسو. إلى منافسات دولة الكاميرون 2022م القادمة.

👏 مبروك لصقور الجديان العودة للبطولة الإفريقية منتخب السودان يتأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية للمرة الـ 9 في تاريخه!#تصفيات_كأس_أمم_إفريقيا | #السودان_جنوب_افريقيا #AFCON2021Q pic.twitter.com/PumumOa8O6 — beIN SPORTS (@beINSPORTS) March 28, 2021

فيما ودع منتخب ليبيا وكينيا وتانجو. جنوب أفريقيا. ساوتوميه منافسات تصفيات كأس أمم أفريقيا لعام 2022، التي من المقرر أن تقام في دولة الكاميرون.

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