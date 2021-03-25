وزير خارجية قطر يكشف ما دار بينه وبين نظيره السعودي في اتصال هاتفي

كشف وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، تفاصيل اتصال دار اليوم، الخميس، بينه وبين وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بن عبدالله، تناولا خلاله الملف اليمني، ووقف إطلاق النار هناك.

وقال وزير الخارجية القطري خلال تغريدة له عبر حسابه الشخصي بتويتر، رصدتها “وطن”: “أكدت خلال اتصال هاتفي اليوم بأخي. وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن.”

أكدت خلال اتصال هاتفي اليوم بأخي وزير الخارجية السعودي ترحيب دولة قطر بمبادرة المملكة العربية السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن، واستكمال الجهود الخليجية والدولية لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق. — محمد بن عبدالرحمن (@MBA_AlThani_) March 25, 2021

وتابع مؤكدا على دعم الدوحة لاستكمال الجهود الخليجية والدولية “لإيجاد حل سياسي ينهي معاناة الشعب اليمني الشقيق”.

تفاعل واسع مع تغريدة وزير خارجية قطر

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع تغريدة وزير الخارجية القطري، مطالبين بضرورة العمل على وقف المعاناة التي يعانيها الشعب. اليمني، وحل الأزمة الإنسانية التي عصفت به.

وقال أحد المغردين معلقاً: “أوقفوا هذه الحرب اللعينة… الدنيا زائلة وغدا حساب وأعظم ما ف الكون عند الله قتل النفس فإنها. محرمة فى كل الأديان.. من قتل نفس واحده كأنما قتل كل الأنفس… أنقذوا اليمن وأهل اليمن بارك الله فيكم اخ محمد وسدد خطاكم”.

أوقفوا هذه الحرب اللعينة… الدنيا زائلة وغدا حساب

وأعظم ما ف الكون عند الله قتل النفس فإنها محرمة فى كل الأديان.. من قتل نفس واحده كأنما قتل كل الأنفس… أنقذوا اليمن وأهل اليمن

بارك الله فيكم اخ محمد وسدد خطاكم — Asherry (@Asherry14) March 25, 2021

أما مغرد آخر فعلق قائلاً: ” اللهم إحفظ الخليج من كل حاقد وحاسد وعدو، واحفظ اللهم يا رب قادته، ودوله من كل سوء. واجمع كلمة حكامه وشعوبهم، ووحّد صفوفهم على الخير، إنك على شيء قدير”.

اللهم احفظ الخليج من كل حاقد وحاسد وعدو، واحفظ اللهم يا رب قادته، ودوله من كل سوء، واجمع كلمة حكامه وشعوبهم، ووحّد صفوفهم على الخير، إنك على شيء قدير» — ابوفهدالمالكي (@abifhdalmalki) March 25, 2021

مبادرة السعودية لليمن

وفي وقت سابق، كشفت مصادر يمنية مطلعة، تفاصيل جديدة بشأن المبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن، وذلك بعد إعلان. الرياض من جانبها وقف إطلاق النار.

كما قال حساب “اليمن حصري”، في سلسلة تغريدات رصدتها “وطن”: “وجهت السعودية بوقف كافة الجبهات في اليمن. وأصدرت أوامر لوزير الدفاع اليمني بالوقف الفوري للمعارك في مأرب وتعز وحجة”.

وأضاف الحساب اليمني: “كان الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع السعودي قد أبلغ الوزير اليمني بذلك في اتصال هاتفي فور إعلان المبادرة السعودية”.

الجيش اليمني يرفض وقف المعارك

وتابع: “مصادر عسكرية في مأرب أكدت رفض الجيش اليمني وقف المعارك واعتبرت ذلك خيانة للتضحيات التي قدمها الجيش. والمقاومة للدفاع عن المدينة واليمن”.

كما أكمل: “تعز هي الأخرى رفضت وقف المعارك ووجه الجيش الليلة نداء لأبناء المحافظة بإمداد الجيش والمقاومة لمواصلة الانتصارات”.

توقف الإمدادات العسكرية

واستكمل: “اليوم وفي اتصال مع أحد ضباط الجيش في #تعز، أكد لنا توقف الامدادات العسكرية عن تعز من قبل التحالف. منذ بداية فبراير الماضي وانقطاع مرتبات افراد الجيش منذ ثلاثة أشهر”.

واستطرد: “شهود عيان في مناطق تهامة (محافظة #الحديدة) أكدوا قيام #الحوثيين نقل معدات عسكرية لتعزيز معاركها في #تعز”.

قوات طارق عفاش

وأضاف: “هذه التعزيزات لم يتم اعتراضها من قبل طارق عفاش وقواته المتواجدة في الساحل الغربي حسب شهود العيان”.

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قال، الاثنين، إن المبادرة السعودية تدعو لوقف شامل لإطلاق النار في اليمن تحت مراقبة الأمم المتحدة.

كما أكد أن وقف إطلاق النار سينفذ فورا عند موافقة الحوثيين على المبادرة.

ووفقا للمبادرة، سيسمح التحالف السعودي الإماراتي بإعادة فتح مطار صنعاء لعدد محدد من الوجهات الإقليمية والدولية المباشرة.

كما تشمل المبادرة أيضا تخفيف حصار ميناء الحديدة على الساحل الغربي، وإيداع إيرادات الضرائب من الميناء في حساب مصرفي مشترك بالبنك المركزي.

وعاد وزير الخارجية السعودي ليقول إن المملكة تأمل أن يستجيب الحوثيون للمبادرة، “صونا للدماء اليمنية ولمعالجة الأزمة الإنسانية”.

وأشار إلى أن المبادرة تتضمن إعادة إطلاق المحادثات السياسية لإنهاء أزمة اليمن، وقال إنه يتوقع من الولايات المتحدة دعم المبادرة والعمل مع الرياض لإنجاحها.

الحوثي يرد

في المقابل، قال المتحدث باسم جماعة الحوثي محمد عبدالسلام إن المبادرة السعودية لا تتضمن أي جديد.

وأضاف في تصريحات للجزيرة أنه “لا يمكننا أن نقبل وقفا لإطلاق النار مع مقايضتنا بالجانب الإنساني”.

كما أكد عبدالسلام أن الحوثيين “مستعدون للذهاب إلى حوار سياسي بعد أن توقف السعودية الحرب وترفع الحصار”.

وأشار إلى أن بنود المبادرة نوقشت سابقا ضمن محادثات مع مبعوث الأمم المتحدة لليمن مارتن غريفيث.

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