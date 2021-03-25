ماذا قالت اليسا عن بشار الأسد والشعب السوري المغلوب على أمره

شنت الفنانة اللبنانية، اليسا، هجوماً لاذعاً على النظام السوري، مؤكداً أنها من أشد المعارضين لهذا النظام وليس الشعب السوري.

ضد النظام

وقال اليسا، في تغريدة رصدتها “وطن”: “أنا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري وللأسف الشعب السوري عم بعاني متلنا بس مغلوب عا امرن”.

انا ضد النظام السوري مش ضد الشعب السوري واللاسف الشعب السوري عم بعاني متلن متلنا بس مغلوب عا امرن 🙏🙏🙏 — Elissa (@elissakh) March 24, 2021

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع تغريدة الفنانة اللبنانية، مؤكدين على المعاناة التي يعيشها السوريين في الداخل والخارج.

كيف ناس ممكن تكون مع نظام قتل نص مليون من شعبو واستخدم الصواريخ والكيماوي عالمدنيين. هجر نص الشعب كرمال يضل عالكرسي.

والشعب اللبناني اكتر شعب تضرر من النظام السوري، معتقلين لبنانيين اختفو بسجون هاد النظام المجرم

تحية لموقفك الانساني يا اليسا ❤️ — Asaad Hanna (@AsaadHannaa) March 24, 2021

للأسف مش كل الشعب السوري مظلوم في جزء كتير كبير ظالم وفي كتير بأيدوا بشار وإجرامه — Antonios Tawk🇱🇧✞ܐܢܛܘܢܝܘܣ ܛܘܩ (@AntoniosTawk_) March 24, 2021

هاد الكلام النظام السوري هو نفسه الي دمر بيروت وقتل اللبنانيين والجيش اللبناني في احتلاله لبنان النظام السوري هو نفسه الي قتل جبران تويني وبيشر جميل ورفيق الحريري وكمال جنبلاط هو نفسه الي ضرب المسيحي والمسلم والدرزي حتى الشيعي اللبناني نظام مجرم بكل ماتعنيه الكلمة — مؤمن (@QcLwZAD0J6mGpuF) March 25, 2021

اني الي يعجبني بفنانين لبنان ماخذين دورهم الحقيقي بأيصال صوت شعوبهم ومستغلين مكانتهم الفنيه والاعلاميه الحقيقيه ومساندة الشعوب الاخرى دون خوف احنا بالعراق الفنانين مالهم علاقه بهيج امور فقط عايشين حياتهم الارستقراطيه والرفاهيه اني ماعندي اعتراض هاي حياتهم لكن خل يوصلوا صوت الشعب — علي العراقي (@ali_aliraqi1234) March 24, 2021

والله يفرجها علينا وعليكن ونخلص من قرفن اللي عم نعاني منو سنين وسنين — Mohammad Sezar (@Mohammad__Sezar) March 24, 2021

فارس سعيد: نرفض الأوكسجين

وفي وقت سابق، رفض النائب اللبناني السابق، فارس سعيد، أن تزود سوريا لبنان بكميات من الأوكسجين. بعدما تعذر على الباخرة المحملة بالأوكسجين المخصص للمستشفيات في لبنان. تفريغ حمولتها بسبب الطقس الماطر.

وقال سعيد، في تغريدة رصدتها “وطن”، في رسالة للرئيس السوري: “إلى بشار الأسد، نرفض حتى الأوكسجين منّك… هوانا غير هواك”.

الى بشار الاسد

نرفض حتى الاوكسيجين منّك

"هوانا غير هًواك" — Fares Souaid (@FaresSouaid) March 24, 2021

سوريا تدعم لبنان بالأوكسجين

وفي وقت سابق، قالت الحكومة السورية، إنها سترسل إمدادات أكسجين للبنان المجاور الذي يعاني من النقص، وسط ارتفاع في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في البلدين.

وتأتي الخطوة فيما تواجه قطاعات الرعاية الصحية في البلدين تحديات خطيرة بسبب الجائحة والمصاعب الاقتصادية غير المسبوقة.

وذكر حمد حسن وزير الصحة اللبناني، في تصريح صحفي، أن الأكسجين “هدية مباشرة” من الرئيس السوري بشار الأسد الذي استجاب لطلب إنساني من لبنان.

وتداعت البنية التحتية للرعاية الصحية في سوريا بسبب عشر سنوات من الحرب والاعتماد على المساعدات الأجنبية، فيما تئن الحكومة تحت وطأة العقوبات الغربية.

وذكر وزير الصحة السوري، حسن الغباش، أن نظيره اللبناني الزائر سيغادر دمشق مع أول مجموعة من إمدادات الأكسجين من مصانع سورية.

75 طن أوكسجين

والكمية المتجهة إلى لبنان، نحو 75 طنا وفقا للإعلام السوري، ولن تؤثر على الاحتياجات في سوريا، وفق قوله.

وأضاف وزير الصحة اللبناني أن إمدادات الأكسجين ستكفي فقط حتى الأربعاء. لكن الإمدادات من سوريا ستجنب البلاد خسارة “آلاف الأرواح.”

وتابع أن هناك حاليا نحو ألف مريض في لبنان على أجهزة التنفس الصناعي، وكمية الأكسجين في لبنان تكفي فقط لليوم.

كما يعيش لبنان أزمة اقتصادية وسياسية خانقة، وسط تعثر تشكيل حكومة جديدة، فيما يشترط المجتمع الدولي أن تقوم البلاد بإصلاحات مقابل الحصول على الدعم.

وانهار سعر صرف الليرة اللبنانية أمام الدولار، بشكل كارثي، خلال الآونة الأخيرة، مما دفع بمتاجر كثيرة إلى إغلاق أبوابها، فيما تأجج الوضع الشارع، من جراء تفاقم الأزمة.

أزمة أوكسجين بمناطق نظام الأسد

وفي السياق، أعلن مسؤول بأشهر حملة لمكافحة فيروس كورونا في العاصمة السورية دمشق الخاضعة لسيطرة نظام الأسد. عن نفاذ مخزون الأوكسجين المخصص لمكافحة الفيروس القاتل.

وقال موقع “صوت العاصمة” إن مسؤول بمبادرة “عقمها” لمكافحة “كورونا”، أعلن في منشور على غرفة خاصة بأعضاء المبادرة عن نفاذ اسطوانات الأوكسيجين.

ونقل الموقع عن المسؤول قوله نعتذر جدًا عن عدم تلبية الكثير من الحالات المنتشرة، لقد وصل اليوم إلى المبادرة 14 أسطوانة أوكسجين بين تبرع ورسم أمانة، ولكن للأسف لا يكفوا لتلبية الاحتياجات.

وأضاف أن الضغط هائل جدًا لدرجة أنه أصبح مرعبًا ومبكيًا بنفس الوقت.. لم يبق لنا في سوريا سوى رحمة الله.

كما أكد مسؤول آخر بحسب ما نقل الموقع أن الوضع حاليًا خطير لدرجة لا توصف، ومن الصعب جدًا تأمين الأوكسجين.

يذكر أن مناطق سيطرة النظام تشهد انتشارًا واسعًا لفيروس كورونا وسط تكتم من قبل إعلام النظام.

حيث رجحت عدة مصادر محلية وغربية أن الأعداد الحقيقية للمصابين بالفيروس تفوق بكثير ما أعلن عنه النظام.

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