كشف ناشط فلسطيني مقيم في لبنان، موقفاً تعرض له، كشف العنصرية المقيتة ضد أي شخص لا يحمل الهوية اللبنانية.

وكتب الناشط محمد شبلاق عبر صفحته على “فيسبوك”، أن إحدى شركات تأجير السيارات، رفضت طلبه باستئجار سيارة كونه “فلسطيني”.

رفضوا تأجيري سيارة لأنني فلسطيني

ونشر شبلاق صوراً توثق المحادثة التي تمت بينه وبين شركة تأجير في منطقة البوشرية – المتن، وكتب: “اليوم تواصلت. مع شركة تأجير سيارات Mike Cars كرمال استاجر سيارة بإجازة الأسبوع واطلع برا بيروت. رد المكتب بأسعار الايجار وشروط الدفع. (منها تحديد سعر الصرف حسب السوق السودا ودفع مبلع تأمين 200 دولار)”.

وتابع شبلاق: “من بعد ما حددت نوع السيارة ومدة الايجار، طلب مني نسخة عن رخصة السواقة، بطاقة الهوية. الهدف من الاستئجار، المنطقة المقصودة و شو بشتغل بالحياة (يللي استغربته”.

وأشار شبلاق إلى أنه أرسل جميع ما طلبته شركة التأجير، ومن ضمنها الهوية الفلسطينية، وأنه حدد المنطقة. التي ينوي السفر إليها للسياحة، وأنه يعمل بمؤسسة.

افضح عنصري

وتابع: “بيجيني الردّ انو للأسف مش رح يمشي الحال، جربت استفهم عن السبب، خبرني مش ضروري اعرف. وما خصني، وانو السيارات ملكهُ وهو بيقرر”.

وختم شبلاق قائلاً: “بصراحة بما انو ما حدد السبب مافيني الا واستنتج انو بسبب كوني فلسطيني”.

من جهتها ردّت شركة “Mike Rent A Car Lebanon” في بيان عبر صفحتها الرسمية على “فيسبوك” على ما قاله الناشط الفلسطيني.

الشركة توضح

وجاء في البيان: “مرحبا، نأسف حقًا لأنك تشعر أن العنصرية هي المشكلة هنا، وهذا غير صحيح ، فنحن نفخر بخدمة الأشخاص من جنسيات مختلفة ونقدم لهم أفضل خدمة ممكنة دون أي تفضيل”.

وتابع البيان: “ما حدث بسبب نقص المعلومات من جانبك ، أي عدم مشاركة اسم الشركة أو الوظيفة وحقيقة. أنك بحاجة للسيارة للذهاب خارج بيروت ، إضافة إلى ذلك أننا لم نعد نؤجر سيارات لعملاء جدد دون إحالات، اخترنا عدم تأجيرك السيارة”.

ولوحت شركة السيارات بالأزمة الاقتصادية التي يعاني لبنان منها، وتابعت: “يعاني لبنان من ظروف مالية صعبة. وكان لنا نصيبنا من ذلك حيث تعطلت العديد من السيارات أثناء انفجار مرفأ بيروت، وحدثت العديد من السرقات. لذا يجب علينا حماية أصولنا أكثر من أي وقت مضى”.

واستطرد البيان: “لا يمكننا تحمل المزيد من الخسائر ، ولهذا السبب لدينا سياسة صارمة بعدم تأجير العملاء لأول مرة، دون إحالة من عميل حالي، شكرا لتفهمك”.

فيديو من لبنان

وسبق أن وثق مقطع فيديو في لبنان، حالة من العنصرية أثناء بيع المواد الغذائية في إحدى المولات وصور المقطع وقوف رجال من أمن الدولة اللبناني، للإشراف على بيع المواد الغذائية الأساسية مثل الرز والدقيق، إلى الأشخاص الذين يحملون الهوية اللبنانية فقط لا غير.

في #لبنان فقط

بيع المواد الغذائية لحملة الهوية من اللبنانيين وبإشراف أمن الدولة…

اظهر الهوية اللبنانية وخذ رز!#الفلسطيني و #السوري لا يحق لهما شراء المواد الغذائية وايضا بإشراف أمن الدولة…

عنصرية بغيضة كريهة نتنة لم يسبقهم إليها أحد في العالم…

لا اجد كلمات تصف هذه الدونية pic.twitter.com/j40YoBmmWs — د. ابراهيم حمامي (@DrHamami) March 17, 2021

حيث أنه يجب على كل شخص يريد شراء السلعة أن يظهر هويته اللبنانية قبل حصوله عليها.

ووثق المقطع وقوف أشخاص من جنسيات أخرى أمام السلع، ومحاولتهم شراء البضائع، لكن الأمن يمنعهم من ذلك، ويقتصره فقط على حملة الهويات اللبنانية.

وفي أحدث إحصائية، صادرة عن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني، وصل عدد اللاجئين الفلسطينيين في لبنان إلى نحو 174 ألفاً، داخل 12 مخيمًا، يسودها أوضاع معيشية واقتصادية صعبة، إذ بلغت نسبة الفقر بين صفوف اللاجئين في المئة، والبطالة 85.

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