استعرضت الفاشينستا الكويتية المثيرة للجدل، عهود العنزي، الهدية غير المألوفة التي حصلت عليها من مواطنتها الفاشينستا فوز الفهد.

ناقة فوز الفهد!

وكشفت عهود العنزي بفيديو عبر حسابها على “سناب شات”، الهدية التي أرسلتها فوز الفهد وزوجها، بمناسبة. براءتها من قضية “غسيل أموال المشاهير”، والتي كانت عبارة عن ناقة.

وعلقت عهود العنزي: “كل الشكر عبد اللطيف الصراف وفوز الفهد، ما قصرتوا والله ومردودة بالأفراح ولك بالمثل. يوم أفرح فيك يارب“.

سخرية من هدية فوز الفهد لعهود العنزي

وأثارت هدية فوز الفهد وزوجها لعهود العنزي، موجة سخرية بين المتابعين الذين رأوا أن الهدية تجدد الشك. حول اتهامهما بغسيل الأمول، فكتب أحدهم: ” يعني صرنا مليونيرات نهدي نياق. يحسبون ما نعرف النياق الغالية والمشردة اللي ندعسها بالشوارع”.

وعلق متابع: “أهلاً غسيل الأموال”.

وكتب آخر: ” بس يا هل ترى الناقة فان كليف ولا شوبارد ولا رولركس؟”.

وسخر آخر من شكل الناقة وكتب: ” شكل الناقة فيها جرب ولا مريضة”.

اقتحام صالون عهود العنزي

وكانت نيابة الأموال العامة وأمن الدولة في الكويت، قد داهموا صالون عهود العنزي وشقيقتها، وقاموا بتفتيش مقر عملهما.

وأدرج اسم عهود ضمن أسماء المشاهير الذين صدرت في حقهم بلاغات بالتحفّظ على حساباتهم المصرفية وممتلكاتهم.

وذلك بعدما دلت التحريات الأمنية عن على تضخّم حساب عهود المصرفي بمبلغ خمسة ملايين دينار كويتي دون مبرر.

وسبق أن صرحت عهود العنزي بأن أموالها مصدرها الإعلانات وأعمال أخرى.

وكانت النيابة العامة في الكويت قد تلقت في أغسطس الماضي، أكثر من 40 بلاغا، ضد متهمين بغسيل أموال. بينهم مشاهير، قبل أن تَصدر أحكام ببراءة البعض منهم، وإخراج آخرون بكفالات.

عهود العنزي وكريم بنزيما

وسبق أن تسببت العنزي، في موجة جدل واسعة وتساؤلات حول طبيعة علاقتها باللاعب كريم بنزيما. بعدما نشرت صورة جمعتهما معاً في حفل عيد ميلاده الـ 32 والذي أقيم في مدينة دبي العام الماضي.

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وأطلت العنزي في هذه الاحتفالية آنذاك، بفستان أشبه بفساتين الزفاف، حيث حمل اللون الأبيض وتميز بأنه.براق وبه شق جانبي، فيما وضعت عهود فروا أبيض على كتفيها، وكان الفستان بتصميم الاستايل الأوف شولدر، وبتوقيع. المصمم الكويتي يوسف الجسمي.

فيما ظهر اللاعب بنزيما ببدلة رسمية أيضاً ، الأمر الذي دفع متابعي عهود للتساؤل حول طبيعة علاقتها باللاعب ومعرفتها به .

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