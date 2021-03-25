بلعلبك لبنان
بلعلبك لبنان
Videoالهدهد

طوابير إذلال المواطنين في بعلبك تستفز اللبنانيين بعد انتشار هذا الفيديو!

كتب وطن
0

وثقت مواطنة لبنانية مشهداً كارثياً آخر في بعلبك، بلبنان، يُظهر احتشاد عدد كبير من المواطنين أمام أحد المحال التجارية التي أقفلت الباب في وجوههم.

شاهدوا ماذا يفعلون بنا؟!

وتقول المواطنة في الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته “وطن”: “صباح الخير. نحن الآن أمام تعاونية نور، اليوم الخميس في بعلبك، نحن كمواطنين شاهدوا ماذا يفعلون بنا؟”.

وتابعت السيدة: “قالوا للشعب أن يأتي الساعة الثامنة صباحاً، ومن السابعة والنصف تجمهر المواطنون أمام التعاونية. تنتظر، شاهدوا المشهد، والتعاونية مغلقة وأصحابها بالداخل”.

وفي مشهد آخر بنفس المكان، يظهر تجمهور وطوابير المواطنين اللبنانيين أمام باب التعاونية، في انتظار فتح أبوابها. ليتمكنوا من الحصول على المواد الغذائية الأساسية المدعومة.

طوابير إذلال

وأثار المشهد غضب اللبنانيين الذين أطلقوا عليه اسم طوابير إذلال المواطنين، مجددين مطالباتهم برحيل الطبقة. الحاكمة التي تعجز عن إياقف التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية، والذي يهدّد الأمن الغذائي للغالبية العظمى من اللبنانيين.

شجار على عبوة زيت

وسبق أن وثق فيديو في لبنان قبل أيام شجار عشرات الأشخاص في أحد المتاجر للحصول على السلع الغذائية المدعومة.

وظهر بالفيديو عشرات اللبنانيين يتدافعون ويتشاجرون في أحد المتاجر ليحصلوا على عبوة زيت، وسلع أساسية مدعومة.

اقرأ أيضاً

“مش ضروري تعرف”.. فلسطيني يفضح عنصرية شركة لبنانية ويكشف ما جرى معه

ماذا قالت اليسا عن بشار الأسد والشعب السوري المغلوب على أمره

“هوانا غير هواك”.. النائب اللبناني فارس سعيد يرفض أوكسجين بشار الأسد فما القصة؟

وأكد الناشطون أن هذا المشهد أصبح روتينياً، ويتكرر بشكل يومي في بيروت والعديد من المدن في لبنان، في ظل. الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد هبوط سعر الليرة اللبنانية.

شجار على عبوة حليب

كما تداول ناشطون أوائل الشهر الجاري. مقطعا مصورا من داخل أحد المراكز التجارية في لبنان، يثبت مدى الكارثة. في لبنان، ويظهر مشاجرة عنيفة بين مواطنين من أجل “عبوة حليب”.

و ظهر بالفيديو زوج وزوجته وهما يشتبكان مع أحد العاملين بالتعاونية، والذي رفض أخذهم “عبوة حليب” إضافية.

حيث بدأ الشجار بأصوات عالية ثم لاشتباك بالأيدي وعنف، حتى تجمع الجميع حولهم في محاولة لفض الاشتباك.

تخزين السلع

وعكس هذا المشهد مدى الوضع الاقتصادي المأساوي للدولة، والانهيار الذي تسببت به السلطات اللبنانية بسبب الفساد.

وتفاقمت أزمة المواد الأساسية في لبنان بعد قيام عدد من المواطنين بالتبضّع وتخزين السلع، خوفاً من تضاعف أسعارها أكثر في ظل استمرار هبوط سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وشهدت بعض مناطق لبنان عودة للاحتجاجات بسبب الأوضاع السيئة التي تعصف بالبلاد على كافة الأصعدة، وحدوث ثلاث حالات انتحار خلال ثلاثة أيام لهذا السبب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك

 

 

قد يعجبك ايضا
الهدهد

“مش ضروري تعرف”.. فلسطيني يفضح عنصرية شركة لبنانية ويكشف ما جرى معه

الهدهد

ماذا قالت اليسا عن بشار الأسد والشعب السوري المغلوب على أمره

الهدهد

“هوانا غير هواك”.. النائب اللبناني فارس سعيد يرفض أوكسجين بشار الأسد فما…

الهدهد

“كنت اعامله كابن لي لكنه دون وفاء”.. صحيفة تكشف ما دار بين الرئيس…

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More