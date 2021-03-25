طوابير إذلال المواطنين في بعلبك تستفز اللبنانيين بعد انتشار هذا الفيديو!

وثقت مواطنة لبنانية مشهداً كارثياً آخر في بعلبك، بلبنان، يُظهر احتشاد عدد كبير من المواطنين أمام أحد المحال التجارية التي أقفلت الباب في وجوههم.

شاهدوا ماذا يفعلون بنا؟!

وتقول المواطنة في الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتابعته “وطن”: “صباح الخير. نحن الآن أمام تعاونية نور، اليوم الخميس في بعلبك، نحن كمواطنين شاهدوا ماذا يفعلون بنا؟”.

وتابعت السيدة: “قالوا للشعب أن يأتي الساعة الثامنة صباحاً، ومن السابعة والنصف تجمهر المواطنون أمام التعاونية. تنتظر، شاهدوا المشهد، والتعاونية مغلقة وأصحابها بالداخل”.

بعلبك – منذ ساعات الصباح الأولى يتجمع عدد

كبير من المواطنين أمام تعاونية النور … pic.twitter.com/2eX1t0yBwy — magazine azhar (@magazineazharel) March 25, 2021

وفي مشهد آخر بنفس المكان، يظهر تجمهور وطوابير المواطنين اللبنانيين أمام باب التعاونية، في انتظار فتح أبوابها. ليتمكنوا من الحصول على المواد الغذائية الأساسية المدعومة.

طوابير إذلال

وأثار المشهد غضب اللبنانيين الذين أطلقوا عليه اسم طوابير إذلال المواطنين، مجددين مطالباتهم برحيل الطبقة. الحاكمة التي تعجز عن إياقف التضخم الكبير في أسعار المواد الغذائية، والذي يهدّد الأمن الغذائي للغالبية العظمى من اللبنانيين.

شجار على عبوة زيت

وسبق أن وثق فيديو في لبنان قبل أيام شجار عشرات الأشخاص في أحد المتاجر للحصول على السلع الغذائية المدعومة.

وظهر بالفيديو عشرات اللبنانيين يتدافعون ويتشاجرون في أحد المتاجر ليحصلوا على عبوة زيت، وسلع أساسية مدعومة.

زحام وتدافع على المواد الغذائية داخل سوبر ماركت في لبنان .. pic.twitter.com/LQgBEugIpG — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) March 22, 2021

وأكد الناشطون أن هذا المشهد أصبح روتينياً، ويتكرر بشكل يومي في بيروت والعديد من المدن في لبنان، في ظل. الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد بعد هبوط سعر الليرة اللبنانية.

شجار على عبوة حليب

كما تداول ناشطون أوائل الشهر الجاري. مقطعا مصورا من داخل أحد المراكز التجارية في لبنان، يثبت مدى الكارثة. في لبنان، ويظهر مشاجرة عنيفة بين مواطنين من أجل “عبوة حليب”.

و ظهر بالفيديو زوج وزوجته وهما يشتبكان مع أحد العاملين بالتعاونية، والذي رفض أخذهم “عبوة حليب” إضافية.

#لبنان : إشكال وتضارب في إحدى التعاونيات بسبب الخلاف على كيس حليب pic.twitter.com/VIXkGC0QiH — نعيم درويش (@naimdarwiche) March 4, 2021

حيث بدأ الشجار بأصوات عالية ثم تحول لاشتباك بالأيدي وعنف، حتى تجمع الجميع حولهم في محاولة لفض الاشتباك.

تخزين السلع

وعكس هذا المشهد مدى الوضع الاقتصادي المأساوي للدولة، والانهيار الذي تسببت به السلطات اللبنانية بسبب الفساد.

وتفاقمت أزمة المواد الأساسية في لبنان بعد قيام عدد من المواطنين بالتبضّع وتخزين السلع، خوفاً من تضاعف أسعارها أكثر في ظل استمرار هبوط سعر الليرة مقابل الدولار الأمريكي.

وشهدت بعض مناطق لبنان عودة للاحتجاجات بسبب الأوضاع السيئة التي تعصف بالبلاد على كافة الأصعدة، وحدوث ثلاث حالات انتحار خلال ثلاثة أيام لهذا السبب.

تابعوا قناتنا على يوتيوب لمشاهدة كل جديد

أضغط هنا وفعل زر الاشتراك