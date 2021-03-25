الفنان محمد منير وأزمته مع الزمالك المصري
الفنان محمد منير وأزمته مع الزمالك المصري
Videoرياضة

صورة تتسبب بأزمة بين الزمالك والفنان محمد منير بشأن قميص الأهلي

كتب وطن
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تداول نادي الأهلي المصري حامل اللقب السابق للدوري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة للفنان محمد منير الشهير بلقب “الكينج”.

بين أوساط عشاقه ومحبيه في مصر والوطن العربي. وهو يوقع على قميص فلانة الأهلي المصري ” المارد الأحمر”.خاطب من خلالها الفنان المصري منير عشاق ومحبي النادي برسالة جميلة، قائلاً: “إلى أبنائي كل اللاعبين. محبتي لكم إلى الأبد.

و كما تسقط العنصرية، محمد منير”. والتي أخذت الصدى الواسع بين النشطاء عبر “السوشيال ميديا”. بين ومعارض.

غضب الغريم

كما وأثار الفنان المصري محمد منير الشهير بأغانيه الرائعة التي يرددها كافة عشاقه ومحبيه إلى يومنا هذا، عقب تصريحاته خلال استضافته في تلفزيوني على أحد القنوات الفضية المصرية. تراجعه عن تشجيع فريق الزمالك المصري. رغم أنه كان من مشجعي ودعمي القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيع الزمالك المصري “القلعة البيضاء”.

رد الزمالك المصري

في تغريده له عبر منصة “توتير”، قال فيها: “الملك الحقيقي ليس صائداً للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي”. في رسالة شديدة اللهجة إلى الفنان محمد منير. كما وأرفق أسفل التعليق صورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك.

كما وتراجع محمد منير عن تشجيعه لنادي الزمالك، قائلاً: “كنت زملكاوي ولكن الآن أحب لاعبي النادي الأهلي، وكتبت على توتير أثناء النادي في كأس العالم للأندية”.

وأضاف الفنان، ” قلت إنه يجب على كل مصري أن يشجع فريق الأهلي أمام على الرغم من أنني أشجع فريق بايرن ميونخ البافاري الألماني بشدة”.

المطرب محمد منير “الكينج”

كما وعرف عن الفنان المصري محمد منير الشهير بلقب “الكينج”. عن محبته ودعمه وتشجيعه الدائم لنادي الزمالك المصري لكرة القدم. لسنوات طويلة.

فيما كانت تصريح الفنان محمد منير. لجماهير وعشاق الزمالك المصري “القلعة البيضاء”. الذي أثاروا غضبهم بعد قيام. الغريم التقليدي للزمالك الأهلي المصري. نشر صو الكينج على قميص الأهلي.

ليقوموا بشن الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ويعتبر الفنان المصري منير الشهير “الكينج”. أحد كبار مشجعي نادي الزمالك البيضاوي.

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ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 2 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط.  الذي يحتل المركز السادس.

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

هدافي الدوري المصري

كما ويحتل اللاعب حسام حسن الذي يلعب في صفوف فريق سموحة المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري. برصيد 8 أهداف.

بفارق نقطة وحيدة عن صاحب وصافة الترتيب مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. برصيد 7 أهداف.

ترتيب سمير وعمرو جمال 

متساوياً بذلك مع اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي. كما ويأتي اللاعب أحمد ياسر ريان المهاجم في صفوف فريق سيراميكا  في رابع الترتيب برصيد 6 أهداف.

متساوياً مع عمرو جمال في صفوف طلائع الجيش. والأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري. واللاعب شريف دابو ورزاق سيسه الذي يلعب في صفوف فريق الاتحاد السكندري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي  في المرتبة ما قبل الأخيرة من الترتيب مع فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. متساوياً مع لاعب إنبي  رامي صبري بنفس عدد الأهداف.

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