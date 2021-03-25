صورة تتسبب بأزمة بين الزمالك والفنان محمد منير بشأن قميص الأهلي

تداول نادي الأهلي المصري حامل اللقب السابق للدوري عبر حسابه الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي. صورة للفنان محمد منير الشهير بلقب “الكينج”.

بين أوساط عشاقه ومحبيه في مصر والوطن العربي. وهو يوقع على قميص فلانة الأهلي المصري ” المارد الأحمر”.خاطب من خلالها الفنان المصري منير عشاق ومحبي النادي برسالة جميلة، قائلاً: “إلى أبنائي كل اللاعبين. محبتي لكم إلى الأبد.

"إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية."

🎶👑 🎶 محمد منير دائماً في قلوبنا يا ملك 🦅❤️ pic.twitter.com/CGbf7zA6q0 — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) March 24, 2021

و كما تسقط العنصرية، محمد منير”. والتي أخذت الصدى الواسع بين النشطاء عبر “السوشيال ميديا”. بين مؤيد ومعارض.

غضب الغريم نادي الزمالك

كما وأثار الفنان المصري محمد منير الشهير بأغانيه الرائعة التي يرددها كافة عشاقه ومحبيه إلى يومنا هذا، عقب تصريحاته خلال استضافته في حوار تلفزيوني على أحد القنوات الفضية المصرية. تراجعه عن تشجيع فريق الزمالك المصري. رغم أنه كان من مشجعي ودعمي القلعة البيضاء.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الزمالك المصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي، على التصريحات التي أدلى بها الفنان الكبير محمد منير بشأن تراجعه عن تشجيع الزمالك المصري “القلعة البيضاء”.

رد الزمالك المصري

في تغريده له عبر منصة “توتير”، قال فيها: “الملك الحقيقي ليس صائداً للمجد، المشجع المخلص هو الملك الحقيقي”. في رسالة شديدة اللهجة إلى الفنان محمد منير. كما وأرفق أسفل التعليق صورة للعبة الشطرنج تشير إلى وفاة الملك على يد جندي مرسوم عليه ألوان الزمالك.

A true "King" is never a glory hunter. 😉

A loyal fan is the TRUE king! 👑#ZamalekComesFirst pic.twitter.com/MYH51UNzyt — Zamalek SC English (@ZSCOfficial_EN) March 24, 2021

كما وتراجع محمد منير عن تشجيعه لنادي الزمالك، قائلاً: “كنت زملكاوي ولكن الآن أحب لاعبي النادي الأهلي، وكتبت على توتير أثناء مشاركة النادي في كأس العالم للأندية”.

وأضاف الفنان، ” قلت إنه يجب على كل مصري أن يشجع فريق الأهلي أمام بايرن ميونخ على الرغم من أنني أشجع فريق بايرن ميونخ البافاري الألماني بشدة”.

محمد منير: أنا كنت زملكاوي .. دلوقتي انا بحب لعيبة الأهلي pic.twitter.com/kWDGDdVsFM — Amgad H Alghonimy (@amgadalghonimy) March 23, 2021

المطرب محمد منير “الكينج”

كما وعرف عن الفنان المصري محمد منير الشهير بلقب “الكينج”. عن محبته ودعمه وتشجيعه الدائم لنادي الزمالك المصري لكرة القدم. لسنوات طويلة.

فيما كانت تصريح الفنان محمد منير. لجماهير وعشاق الزمالك المصري “القلعة البيضاء”. الذي أثاروا غضبهم بعد قيام. الغريم التقليدي للزمالك الأهلي المصري. نشر صو الكينج على قميص الأهلي.

ليقوموا بشن الهجوم عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي. كما ويعتبر الفنان المصري منير الشهير “الكينج”. أحد كبار مشجعي نادي الزمالك البيضاوي.

ترتيب الدوري المصري

ويتربع على عرش صدارة قائمة الترتيب فريق الزمالك المصري برصيد 33 نقطة بعد فوزه على الإسماعيلي المصري بهدفين مقابل هدف. وحيد ليحافظ على صدارة الترتيب.

محمد. منير تاب مبقاش بواب

🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/7eV35j9SVu — محمد نصر (@Mohamednasr9000) March 24, 2021

ونجح فريق الأهلي في العودة إلى المركز الثاني وتخطيه فريق مصر المقاصة برصيد 27 نقطة. كما جاء في المركز الثالث يحتل فريق بيراميدز المصري برصيد 25 نقطة.

صعود الاتحاد السكندري وتراجع مصر المقاصة

كما جاء فريق الاتحاد السكندري في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 25 نقطة. متساوياً مع فريق بيراميدز في الترتيب.

وجاء في المركز الخامس فريق إنبي في الترتيب برصيد 24 نقطة. متساوياً بذلك مع فريق مصر المقاصة بنفس النقاط. الذي يحتل المركز السادس.

بعد اللي عمله فيهم #محمد_منير ابتدوا يفخموا في هاني شاكر الزملكاوي اللي بيظهر وقت الشدة علي حد قولهم

ودة هاني شاكر 👇😂 pic.twitter.com/yBa2L6uewk — Trend Ahlawy (@Trend_Ahlawy74) March 24, 2021

وفي المركز السابع يأتي فريق المصري البورسعيدي برصيد برصيد 23 نقطة. بفارق نقطة وحيد مع أصحاب المركزين الثامن سموحة والتاسع غزل المحلة برصيد 22 نقطة.

بينما جاء في المركز العاشر من الترتيب فريق الجونة المتراجع في الترتيب برصيد 21 نقطة في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز

هدافي الدوري المصري

كما ويحتل اللاعب حسام حسن الذي يلعب في صفوف فريق سموحة المصري صدارة ترتيب هدافي الدوري المصري خلال منافسات الموسم الجاري. برصيد 8 أهداف.

بفارق نقطة وحيدة عن صاحب وصافة الترتيب مهاجم الزمالك المصري المهاري يوسف إبراهيم الشهير ب ” يوسف أوباما”. برصيد 7 أهداف.

ترتيب أحمد سمير وعمرو جمال

متساوياً بذلك مع اللاعب المصري أحمد سمير في صفوف فريق طلائع الجيش برصيد 7 أهداف. وكذلك عمر كمال في صفوف المصري البوسعيدي. كما ويأتي اللاعب أحمد ياسر ريان المهاجم في صفوف فريق سيراميكا في رابع الترتيب برصيد 6 أهداف.

23 مارس 👈محمد منير: كنت من مشجعي الزمالك، حالياً أحب لاعبي النادي الأهلي 🔴🎶 24 مارس 👈 محمد منير: إلى أبنائي كل اللاعبين محبتي لكم إلى الأبد وتسقط العنصرية."🎶👑 pic.twitter.com/0ELd0QdmWy — Yallakora (@Yallakoranow) March 24, 2021

متساوياً مع عمرو جمال في صفوف طلائع الجيش. والأثيوبي شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة. والتنزاني جون بوكو الذي يلعب في صفوف فريق إنبي المصري. واللاعب شريف دابو ورزاق سيسه الذي يلعب في صفوف فريق الاتحاد السكندري.

كما ويأتي اللاعب المغربي أشرف بنشرقي في المرتبة ما قبل الأخيرة من الترتيب مع فريق الزمالك في ترتيب الهدافين بعدهم برصيد 5 أهداف. متساوياً مع لاعب إنبي رامي صبري بنفس عدد الأهداف.

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