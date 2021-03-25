في إطلالة غريبة من نوعها، شاركت الفنانة شمس الكويتية جمهورها صورة عبر موقع الصور والفيديوهات القصيرة انستغرام، تظهر وشماً يغطي كامل ظهرها، مثيرة موجة من التفاعل بين المغردين.

وقامت شمس الكويتية بنشر الصورة عبر حسابها الشخصي بانستغرام، والتي تظهر وشماً كبيراً يغطي معظم ظهرها. على شكل جناحين كبيرين.

كما تعتذر (وطن) عن نشر هذه الصورة احتراما للآداب والقواعد العامة.

وجدير بالذكر بأن هذا الوشم ليس بجديد على شمس الكويتية، فهي حصلت عليه منذ فترة طويلة، ولكن الصورة الجديدة. أظهرته بشكل جديد، مما دفع رواد مواقع التواصل للتفاعل مع شكله بصورة كبيرة.

وبرز شكل الوشم بسبب الفستان الذي كانت ترتديه شمس الكويتية، والذي كان مفتوحاً من الظهر يكشف كامل ظهرها. والوشم الذي عليه.

رسالة للرجل “النسونجي”

كما علقت شمس الكويتية على الصورة بعد نشرها قائلة:”أنت لو بتجري ورا مستقبلك زي ما بتجري ورا النسوان. كان زمانك صرت بيل غيتس، رسالة إلى واحد شالع قلبي”.

وتفاعل العديد من المغردين والنشطاء مع صورة الفنانة الكويتية، معلقين بتعليقات عديدة، منها ما ذهب إلى انتقادها. ومنها ما أخذ يتغزل بجمالها وجمال الوشم على ظهرها.

شمس الكويتية تُحقّر العرب

ويشار إلى أنه في فبراير الماضي وفي تصريح جديد مثير للجدل، هاجمت الفنانة شمس الكويتية المجتمعات العربية. زاعمة “أنهم لا يقدمون شيئاً للعالم”. ما فجر موجة غضب ضدها من النشطاء.

وقالت “شمس” في تصريحها الذي جرى تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وتسبب بموجة انتقادات لاذعة لها من. قبل المغردين، بأن “الشعب العربي فارغ ولا يضيف شيء لكوكب الأرض”.

وتابعت شمس في حديثها حول الموضوع: ” أنا أمشي في أوروبا وأمريكا ما أشوف أحد ماسك جواله”.

ردود

وتفاعل عديد من المغردين والنشطاء مع تصريحات الفنانة الكويتية المثيرة للجدل.

كما أطلق المغردون وقتها ردود أفعال غاضبة ومنها ساخرة ضدها.

منتقدين ما وصفوه بتحقير الفنانة الكويتية الدائم للمجتمعات العربية التي تنحدر هي شخصياً منها.

شمس: “مجتمع الكويت ذكوري”

وفي وقت سابق من يناير/كانون الثاني المنصرم، وصفت الفنانة الكويتية شمس مجتمعها الذي تعيش فيه “الكويت”. أنه مجتمع ذكوري، وأن ليس كل ذكر رجل. على حد قولها.

وقالت الفنانة الكويتية خلال مقابلة تلفزيونية لها لقت رواجاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورصدتها (وطن). “المجتمع العربي كله ذكوري، مو رجولي، الرجولة قليلة، والرجولة مو بس للرجل، بل للمرأة أيضاً، الرجولة هي الارتجالية بالمواقف المهمة العميقة”.

الفنانة شمس الكويتية:

• المجتمع العربي مجتمع "ذكوري" مو رجولي .#الكويت pic.twitter.com/aRHPvldkCR — تفتيش الكويت 🇰🇼 (@TfTeeeSH) January 2, 2021

كما تابعت الفنانة الكويتية في حديثها: “في لها مواصفات كثيرة، واقتبست “يأتونك رجالاً من كل فجّ عميق”، فليس معناها. بس مقصود فيها الرجال الذكور”.

كما زادت شمس في حديثها: “في يجيك رجال، وفي يجيك ذكر بس بالبطاقة. واللي مرّ علي يوم رجل ويوم ذكر، وأنا أعتبر. نفسي يوم أنثى ويوم مرأة، يوم غبية وتافهة ويوم لأ مرأة راجحة عقل وسند وشديدة. وأرجل من مليون رجل، ويوم سخيفة، مثل الحين، عشان شاعرة أني مو أنا”.

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