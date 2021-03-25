“شاهد” ماذا فعلت قوات الدرك الأردني بطفل أثناء تظاهرات عمان

تداول ناشطون أردنيون، مقطع فيديو، أظهر طفلاً في الثلاثة عشر من عمره، وقد تعرض للاعتداء والضرب المبرح على يد قوات الدرك خلال التظاهرات التي شهدتها العاصمة الاردنية عمان أمس الاربعاء.

زنازين حجز متنقلة

وأظهر مقطع الفيديو الطفل وهو في أحد زنازين الحجز المتنقلة، رصدته “وطن”، وهو يقول: “لكل أردني وأردنية. أنا طفل عمري 13 سنة جاي أخذ أغراض أخذوني وضربوني يا إخوان”.

ميلشيات الدرك التابعة ل عبدالله الثاني تعتقل الأطفال أثناء الهجوم على المظاهرات السلمية ●إعتقال طفل عمره 13 سنة لا علاقه له بالمظاهرة

@WHO@UNICEFmena pic.twitter.com/CuxojjvHYm — محمد بطيبط Mohd Btaibet (@btaibet) March 25, 2021

وأضاف الطفل الاردني: “هي كل الشباب في الزنزانة وضربونا كلنا”، فيما رد آخر عليه: “مش شايفين عمرك شكلهم الشباب. للي بضربوا”.

حركة 24 آذار 21

وفي وقت سابق، اعتقلت قوات الأمن الأردنية عشرات المتظاهرين الذين شاركوا في الاعتصامات التي دعت. إليها “حركة 24 آذار” في العاصمة عمان وعدد من المحافظات.

وبحسب الناشطين فإن “قوات الأمن منعتهم من الوصول إلى أماكن الاعتصام المقررة، واعتقلت العديد من المشاركين.

وكثفت الاعتقالات بشكل خاص في منطقة ميدان جمال عبد الناصر “دوار الداخلية” بقلب العاصمة عمان. وفي محافظتي إربد والمفرق بعد فض فعالياتهم.

انتشار أمني

كما شهدت المناطق التي دعي للاعتصام فيها انتشارا أمنيا مكثفا سبق موعده بساعات، حيث تم إغلاق العديد. من الطرق المؤدية إلى أماكن التجمع.

كما شهدت منع أي شخص من الوصول لموقع اعتصام “#٢٤آذار” بمدينة اربد.

قانون الدفاع

وفي وقت سابق، شهدت العاصمة الأردنية عمان مظاهرات احتجاجية تطالب بإسقاط قانون الدفاع وتشكيل. حكومة إنقاذ وطني.

وكان العاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، قد أصدر في وقت سابق مرسومًا ملكيًا بالموافقة على قرار مجلس. الوزراء إعلان العمل بقانون “الدفاع”، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

كما ينص الدستور الأردني في المادة 124 على أنه “إذا حدث ما يستدعي الدفاع عن الوطن في حالة وقوع طوارئ.

يُصدر قانون باسم قانون الدفاع تعطى بموجبه الصلاحية إلى الشخص الذي يعينه القانون لاتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية. بما في ذلك صلاحية وقف قوانين الدولة العادية لتأمين الدفاع عن الوطن”.

أوضاع اقتصادية وصحية

كما عبر المتظاهرون عن غضبهم من الأوضاع الاقتصادية والصحية مطالبين بإسقاط قانون الدفاع.

كما وأدّى انقطاع الأكسجين إلى وفاة تسعة أشخاص في مستشفى السلط الحكومي، ما أثار غضبا عارما على مواقع. التواصل الاجتماعي في الأردن.

ويشهد الأردن تصاعداً في الإصابات بفيروس كورونا في الفترة الأخيرة. تعود إلى السلالة البريطانية من الفيروس.

وقد أعلنت الحكومة قيوداً جديدة لاحتواء تفشي المرض. كما فرضت إغلاقاً شاملاً أيام الجمعة.

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