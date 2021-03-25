بعد شهر من زواجها.. الفنانة العمانية زارا البلوشي تعلن انفصالها عن زوجها!

فاجأت الفنانة العمانية المقيمة بالسعودية، زارا البلوشي، جمهورها بإعلانها انفصالها عن زوجها بعد شهر واحد فقط من زواجهما.

مناعة من الطلاق!

وقالت زارا البلوشي في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي على “سناب شات”: “لا أريد تكرار تجربة عدم الإعلان عن انفصالي، فبعد انفصالي الثاني، شعرت أن الجميع يبارك لي بالزواج في حين أنه انتهى كذلك”.

وتابعت زارا البلوشي: “لم أعد أكترث كثيراً للطلاق، خاصة أنه الثاني، وحصلت على مناعة من الطلاق مثل لقاح كورونا”.

وشرحت زارا البلوشي سبب نشرها تفاصيل انفصالها الثاني، وقالت: “جميعكم ستتساؤلون لماذا نشرت الخبر، لأنني أشعر أنه يحدث معي نفس ما حدث حين انفصلت عن سمير ولم أعلن، وكلما رآني أحد سألني عنه وأرسل له التحيات عن طريقي”.

وتابعت: “أمس في حفل افتتاح الفيلم حدث نفس الأمر، قبل أن يباركو لي على الفيلم يباركو لي على الزواج فشعرت أن الأمر نفسه يتكرر“.

وأكدت زارا البلوشي أنها لا تريد شيء سوى ألا يبارك لها أحد وألا يفتح سيرة الزواج، مضيفة: “الحمد الله متعودين مرتين، أصبح لدي مناعة الآن”.

إلى القصيم

وكانت زارا البلوشي قد تصدرت في فبراير الماضي، الموضوعات الأكثر تداولاً عبر محركات البحث، وذلك بعد نشرها استعدادات حفل زفافها.

ووثقت زارا البلوشي عبر حسابها الرسمي على تطبيق “سناب شات”، لجمهورها كل خطوة في حفل زفافها الذي اتضح أنه سيُقام. في مدينة القصيم بالمملكة، حيث نشرت لحظة ركوبها الطائرة لتصل إلى هناك.

كما ظهرت البلوشي بالفستان الأبيض، ونشرت استعدادها لوضع مساحيق التجميل، وعلقت: “نقول بسم الله ونجهز.. يا رب توفيقك”.

إطلالة زارا البلوشي في زفافها

ثم وثقت زارا البلوشي لحظة خضوعها لجلسة تصوير بعدما اكتملت تحضيراتها تماماً، فكانت بفستان زفاف نظام حمالات مطرز أنيق. ووضعت مكياجاً هادئاً مع تسريحة شعر مرفوع، وطرحة ناعمة.

العروسة زارا البلوشي عبر السناب .. pic.twitter.com/19UB3kgCOf — مشاهير`و`خرابيط! (@_jiif) February 27, 2021

من هو عريس زارا البلوشي

ولم تكشف البلوشي عن هوية العريس، لكنها سبق أن تحدثت قبل حفل زفافها عن مشاعر الحب والعلاقة العاطفية التي تمر بها.

فجاء في أحد منشوراتها: “ولأنك جئت في الوقت الذي كنت أرفض فيه الحب أحببتك أكثر مما ينبغي”.

وكتبت زارا تعليقاً على صورة نشرتها لنفسها: “اخترت حبك عن حب البقية واكتفيت”.

ولمحت البلوشي إلى اقتراب زفافها وكتبت: “من اليوم بدأ العد التنازلي لحياة العزوبية قريبًا راح أكون عروسة بالتوفيق يارب”.

كما كتبت إحدى المواقع الفنية أن عريس زارا الجديد هو زميلها الممثل السعودي سعيد القحطاني، لتقوم بالنفي قائلة: “لا مو سعيد القحطاني تمام وضح الموضوع!!”.

طلاق زارا البلوشي

وسبق أن تزوجت البلوشي عام 2014، من المخرج السعودي سمير عارف الذي تعرفت عليه خلال تصوير مسلسل “أنا آسف”. لكنهما انفصلا بعد خمسة أعوام.

وبعد طلاقها، سافرت زارا إلى جورجيا لتعود إلى السعودية وحصلت بعدها على الإقامة الذهبية هناك. حيث أعلنت أنها سوف تستقر وتعيش حياتها هناك لأن المملكة هي الوطن الوحيد الذي تعرفه.

الجدير بالذكر أن البلوشي ممثلة عمانية مقيمة في السعودية، ودائما ما تقوم بأداء شخصية المرأة السعودية وشاركت في عشرات الأعمال الدرامية والمسرحية.

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